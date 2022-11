FIFA WM 2022 WM-Zoff bei den Niederlanden - van Dijk kontra van Basten Stand: 28.11.2022 17:22 Uhr

Die Niederlande sind bei der WM in Katar fast sicher im Achtelfinale. Für Unruhe sorgt allerdings ein Zwist zwischen dem ehemaligen Nationalspieler Marco van Basten und Kapitän Virgil van Dijk.

Von Dirk Hofmeister

Am Dienstag (29.11.2022, 16.00 Uhr, live im Ersten und im Sportschau-Stream) können die Niederlande den größten WM-Erfolg seit 2014 perfekt machen: Gegen den bereits ausgeschiedenen WM-Gastgeber Katar winkt dem "Oranje"-Team das Achtelfinale. Dabei reicht dem 2018 nicht für die WM qualifizierten Team ein Remis. Sogar mit einer knappen Niederlage könnte die Elf von Trainer Louis van Gaal in die K.o.-Runde einziehen.

Van Basten nimmt sich van Dijk vor

Doch statt der Vorfreude auf die gute Achtelfinal-Chance ist die Laune im niederländischen Team nicht die allerbeste. Grund dafür sind die bisher mäßigen Auftritte des WM-Mitfavoriten - und ein Zoff zwischen Niederlande-Legende Marco van Basten und dem aktuellen Kapitän Virgil van Dijk.

Nach dem 1:1 der Niederländer am 2. Gruppenspieltag gegen Ecuador machte van Basten Liverpool-Star van Dijk für den Ausgleich durch Enner Valencia verantwortlich. "Van Dijk wartet nur und lässt ihn schießen. Worauf wartet er? Er sollte attackieren. Aber er wartet nur" , schimpfte der 58-Jährige als Experte beim niederländischen TV-Sender NOS.

Van-Basten-Kritik: "Er übernimmt keine Führung"

Einmal in Rage setzte van Basten zu einer General-Abrechnung an: "Er übernimmt keine Führung. Ihn interessiert das Team überhaupt nicht. Er ist laut, aber er sagt nichts" , sagte der dreifache Ballon d’Or-Gewinnner van Basten. Er vermisst Leaderqualitäten bei van Dijk.

Es ist nicht die erste van-Basten-Kritik am Abwehrchef der Niederlande. Erst im September hatte der Weltfußballer von 1992 gesagt: "Es ist seltsam, dass so ein guter Spieler so wenig für die Nationalmannschaft tut."

Van Dijk: "Van Basten ist nie positiv"

Van Dijk reagierte umgehend auf die van-Basten-Kritik nach dem Ecuador-Spiel: "Es ist leicht, vom Studio aus zu reden" , sagte der 31-Jährige: "Ich bin als Kapitän gescheitert? Was soll ich mit der Information anfangen? Ich gehe immer voran. Van Basten ist nie positiv."

Van Gaal: "So kann man nicht gewinnen"

Auch Niederlande-Trainer Louis van Gaal motzte nach dem 1:1 gegen Ecuador. Der 71-Jährige, der nach den Titelkämpfen in Rente geht, vermied es aber, einen Spieler persönlich zu attackieren: "Alle Zweikämpfe gingen an Ecuador. Jeder zweite Ball ging an Ecuador. Wir haben die Bälle zu leicht verloren. So kann man nicht gewinnen" , schimpfte der Coach.

Coach kritisiert Offensive

Statt die Abwehr um van Dijk nahm sich van Gaal aber Mittelfeld und Offensive vor: "Unsere Defensive war gut, aber wir waren mit dem Ball nicht gut. Wenn wir Weltmeister werden wollen, muss unser Ballbesitzspiel besser werden."

Überhaupt sind die Niederlande weit vom druckvollen "Totaalvoetbal" früherer Tage entfernt. Gegen Ecuador hatte die "Elftal" 2:14 Torschüsse, zuvor gegen den Senegal 9:15 Torschüsse. "Ist das unser aktueller Fußball" , fragte ein niederländischer Journalist nach dem 1:1 gegen Ecuador zweifelnd. "Heute schon" , antwortete van Gaal.

Gegen Katar nun ein deutlicher Sieg?

Gegen das bisher im Turnier mit 1:5 Toren harmlose Team aus Katar will es "Oranje" am 3. Gruppenspieltag nun besser machen. "Wir haben es selbst in der Hand, wir werden alles geben und auf uns schauen" , sagte van Gaal.

livestream Gruppe A WM 2022 - Niederlande gegen Katar, am 29.11. ab 15:10 Uhr Die Niederlande treffen im letzten Gruppenspiel auf den ausgeschiedenen Gastgeber aus Katar. Sehen Sie die Partie hier im Livestream.

Und auch Kapitän van Dijk zeigte sich trotz der bisher wenig mitreißenden Auftritte "nicht besorgt. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber wir sind seit 17 Spielen ungeschlagen. Dafür gibt es einen Grund."

Van Dijk: "Kritik hat etwas getriggert"

Drei Tage nach der van-Basten-Kritik war beim Liverpooler Abwehrspieler auch der Ärger verraucht: "Ich hätte nicht so reagieren dürfen" , blickt van Dijk selbstkritisch zurück. "Ich hätte da drüber stehen müssen und nicht darauf reagieren dürfen" , sagte der 50-malige niederländische Nationalspieler und erklärte: "Aber ich bin persönlich angegriffen worden. Und das hat etwas in mir getriggert."

