FIFA WM 2022 Späte Tore bringen Niederlande Auftaktsieg gegen Senegal Stand: 21.11.2022 19:38 Uhr

Mehr Spielanteile, die besseren Chancen und zwei späte Tore: Die Niederlande sind gegen den Senegal in einem an Höhepunkten armen Spiel erfolgreich in die WM gestartet.

Von Dirk Hofmeister

Die Niederlande sind mit einem Sieg in die WM gestartet. Das "Oranje"-Team besiegte am Montag (21.11.2021) den Senegal mit 2:0 (0:0). Die späten Tore des Spiels erzielten Cody Gakpo per Kopf (83.) und Davy Klaassen aus Nahdistanz (90.+8.). In Gruppe A zogen die Niederländer damit nach Punkten und Toren mit Ecuador gleich, das im Eröffnungsspiel am Vortag Gastgeber Katar ebenfallls 2:0 besiegt hatte.

Niederlande: Debüt im Tor - FIFA-Binde am Arm

Die Partie begann mit einer Überraschung im Kader der Niederländer: Bondscoach Louis van Gaal stellte Andries Noppert ins Tor und verschaffte dem 2,03-Meter-Mann damit sein Länderspiel-Debüt gleich beim größten Fußballturnier der Welt. Die Überraschung am Arm von Kapitän Virgil van Dijk blieb dagegen aus: Nach eine Strafandrohung der FIFA verzichteten die Niederländer auf die geplante Kapitänsbinde mit der Aufschrift "One Love". Van Dijk trug dagegen eine offizielle FIFA-Binde mit dem Schriftzug "No Discrimination" ("Keine Diskiriminierung").

Kaum Senegal-Chancen

Um es vorweg zu nehmen: Noppert hatte am frühen Abend im Al Thumana Stadion in Doha wenig zu tun. Erstmals in Aktion treten musste der 28-Jährige vom niederländischen Erstligisten Heerenveen kurz vor der Pause, als er einen Konter der Westafrikaner entschärfte (45.). Bei der besten Chance des Senegal wehrte Noppert einen Schuss von Boulaye Dia am kurzen Eck ab (65.). Eine echte Glanzparade nach einem 16-Meter-Schuss von Idrissa Gana Gueye ging wegen einer Abseitsstellung nicht in die Statistik ein (73.).

De Jong vergibt Großchance

Zu diesem Zeitpunkt hätte die "Elftal" bereits führen können. Denn die besseren Chancen in der an Höhepunkten armen Partie konnten sich die Niederländer erspielen. Die beste Möglichkeit der gesamten Partie vergab Frenkie de Jong: Nach schnellem Konter über rechts stand der Barca-Spieler allein vor Senegal-Keeper Edouard Mendy, vertändelte den Ball allerdings (19.). Weitere gute Chancen hatten Steven Berghuis mit einem 17-Meter-Schuss (40.) und Virgil van Dijk mit Kopfbällen (27./53.).

Wenig Offensivpower

Insgesamt zeigten der Afrikameister aus dem Senegal und der Europameister von 1988 aus den Niederlanden aber ein abwartendes Spiel. Das Team von Coach van Gaal ließ mit einer dichten Fünferkette hinten wenig zu, agierte im Spiel nach vorn oft zu hektisch. So war vom spielerischen Glanz der WM-Qualifikation nur wenig zu sehen.

Auch Senegal spielte abwartend. Zu selten konnte sich der agile und kreative Ismaila Sarr in Szene setzen. Mit 15:9 Abschlüssen lagen die Afrikaner in der Torschussstatistik zwar vorn, die meisten Schüsse verfehlten das Tor aber.

De Jong mit Klasse-Vorlage zur Führung

In der Schlussphase entschied dann eine Zaubervorlage von de Jong die Partie: Seinen hohen Ball in die Spitze köpfte Gakpo über den herausstürzenden Mendy zum 1:0 in die Maschen (84.). In der achtminütigen Nachspielzeit erhöhte Davy Klaassen zum 2:0, auch hier sah Mendy nicht glücklich aus. Der Keeper ließ einen Schuss von Memphis Depay nach vorn abprallen, der Ex-Bremer Klaassen konnte so problemlos abstauben.