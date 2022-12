FIFA WM 2022 Nach Verletzung - Brasilien plant mit Neymar im WM-Achtelfinale Stand: 04.12.2022 16:45 Uhr

Brasiliens Neymar ist nach seiner Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für das WM-Achtelfinale gegen Südkorea könnte er eine Option sein. Das deutete Nationaltrainer Tite an.

"Er trainiert heute Nachmittag. Wenn alles okay ist, spielt er morgen" , sagte Brasiliens Nationaltrainer Tite am Sonntag (04.12.2022). Neymar hatte wegen einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk die Vorrundenspiele gegen die Schweiz (1:0) und gegen Kamerun (0:1) verpasst.

Tite: "Wir riskieren niemals die Gesundheit unserer Spieler"

Am Vortag war der 30-Jährige wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte über Twitter verkündet: "Ich fühle mich gut, ich wusste, dass es jetzt so sein würde." Die letzte Entscheidung habe die medizinische Abteilung, betonte Tite: "Wir riskieren niemals die Gesundheit unserer Spieler."

Neymar eine Option für die Startelf gegen Südkorea

Auf die Frage, ob Neymar zur Startelf gehören oder eher eingewechselt werde, antwortete der Trainer: "Meine Präferenz ist: die Besten von Anfang an."

Kapitän Thiago Silva verteidigte unterdessen Tites Umstellungen im letzten Gruppenspiel, das die Brasilianer mit einer B-Elf gegen Kamerun verloren haben. "Das war es wert, wir sind jetzt fit für Südkorea" , sagte der Abwehrchef, "die Koreaner werden müder sein als wir. " Allerdings werde man den Außenseiter trotz des 5:1-Sieges in der Vorbereitung nicht auf die leichte Schulter nehmen, "sie sind motiviert, es wird nicht so leicht wie im Testspiel."