Testspiele vor der WM Japan verliert, Costa Rica sagt Test ab Stand: 17.11.2022 17:14 Uhr

Deutschlands erster Gruppengegner Japan hat die WM-Generalprobe nach einem Last-Minute-Gegentor verpatzt. Das Team um den Frankfurter Daichi Kamada verlor am Donnerstag (17.11.22) in Dubai mit 1:2 (1:1) gegen Kanada, das ebenfalls bei der WM in Katar am Start ist.

Yuki Soma (9. Minute) hatte die Japaner, für die Kamada knapp 25 Minuten zum Einsatz kam, früh in Führung gebracht. Kanadas Abwehrchef Steven Vitoria glich schnell (21.) aus. Für das Siegtor der Kanadier sorgte Lucas Cavallini (90.+5/Foulelfmeter). Nicht zum Einsatz kam Bayerns Alphonso Davies, der sich kurz vor der WM-Pause verletzt hatte.

Die Asiaten sind am kommenden Mittwoch (14.00 Uhr/ARD) Auftaktgegner der DFB-Elf. Trainer Hajime Moriyasu hatte mehrere angeschlagene Spieler wie Stuttgarts Wataru Endo, Hidemasa Morita und Kaoru Mitoma geschont. Endo und Morita werden als Doppelsechs erwartet, auch Kamada dürfte zum WM-Auftakt in die Startelf zurückkehren.

Im Test begann unter anderen Gladbachs Ko Itakura, der mit einer Knieverletzung zuletzt lange fehlte. Itakura ist neben den angestammten Innenverteidigern Maya Yoshida (Schalke) und Takehiro Tomiyasu (Arsenal) eine zusätzliche Option für Japans Defensive.

Schweiz verliert mit Comebacker Sommer

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat beim Comeback von Torhüter Yann Sommer ihr abschließendes Vorbereitungsspiel auf die WM in Katar verloren. Eine Woche vor dem Auftakt ins Turnier verlor die "Nati" in Abu Dhabi gegen WM-Teilnehmer Ghana mit 0:2 (0:0). Torschützen für den viermaligen Afrikameister waren Mohammed Salisu vom FC Southampton (70.) und Antoine Semenyo von Bristol City in der 74. Minute.

Bei der Schweiz stand Sommer von Borussia Mönchengladbach 90 Minuten zwischen den Pfosten. Der Schlussmann hatte sich am 18. Oktober eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und seither kein Spiel mehr absolviert.

"Wir haben 60 Minuten gut gespielt, danach spürten die Spieler eine gewisse Müdigkeit, auch die Hitze spielte eine Rolle" , sagte Trainer Murat Yakin, "wir nahmen das Risiko in Kauf, dass das Resultat nicht den Vorstellungen entsprechen könnte. Das Ergebnis bringt uns aber nicht aus der Fassung."

Beide Teams starten am 24. November ins Turnier. Die Schweiz, die mit sieben Bundesliga-Legionären nach Katar reist, trifft dann auf Kamerun, weitere Gegner in der Gruppe G sind Brasilien und Serbien. Ghana beginnt gegen Portugal und kämpft zudem mit Uruguay und Südkorea ums Erreichen des Achtelfinals aus der Gruppe H.

Coast Rica sagt Spiel im Irak ab

Wegen Komplikationen bei der Einreise in den Irak hat Deutschlands Gruppengegner Costa Rica sein letztes Testspiel vor der WM abgesagt. Das teilte der Fußballverband des Landes am Donnerstag (17.11.2022) nach Angaben des US-Senders ESPN mit.

Die für den Abend geplante Partie gegen den Irak finde nicht statt, weil eine getroffene Absprache nicht eingehalten worden sei.

Pässe sollten nicht gestempelt werden

Demnach hatte Costa Rica darum gebeten, die Pässe bei der Einreise nicht zu stempeln. Die Grenzbeamten wollten sich daran offenbar nicht halten, das Team um Torwart Keylor Navas kehrte daher zurück in sein Trainingslager in Kuwait.

Costa Rica will den Angaben zufolge am Freitag nach Katar reisen. Das erste Gruppenspiel findet am 23. November gegen Spanien statt. Costa Rica ist in Gruppe E am 1. Dezember der letzte Vorrundengegner für die deutsche Nationalmannschaft.