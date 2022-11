FIFA WM 2022 - Teamcheck Costa Rica - der Außenseiter will die nächste Überraschung Stand: 02.11.2022 07:23 Uhr

In der potenziell stärksten WM-Gruppe trifft Costa Rica auf Deutschland, Spanien und Japan. Eine Sensation, wie sie ihnen 2014 gelang, scheint in weiter Ferne - und doch träumt man davon.

Von Nicole Schmitt

Der Trainer

Seit Sommer 2021 ist Luis Fernando Suárez Guzman Chefcoach der Ticos. Der 62-Jährige führte das Team über die Playoffs nach Katar und erfüllte sich damit selbst zum dritten Mal in Folge den WM-Traum. Der Kolumbianer führte bereits Ecuador zur WM 2006 in Deutschland und Honduras 2014 nach Brasilien. Suárez steht also vor seiner dritten WM-Teilnahme mit drei verschiedenen Ländern. Mehr unterschiedliche Nationen bei Weltmeisterschaften betreuten bisher nur der Brasilianer Carlos Alberto Parreira und der Serbe Bora Milutinovic (beide fünf).

Seine Spielerkarriere verbrachte der einstige Verteidiger fast durchgehend in seiner Heimat bei Atlético Nacional. Mit dem kolumbianischen Klub gewann er in den 1980er Jahren die Copa Libertadores, das Pendant zur europäischen Champions League.

Der Star

Torhüter Keylor Navas ist nicht nur der absolute Star der Mannschaft, sondern wird in seinem Heimatland auch als Volksheld gefeiert. Nach seiner überragenden Leistung bei der WM 2014 und den Erfolgen mit Real Madrid avancierte der inzwischen 35-Jährige zum wohl größten Sportstar Costa Ricas.

Für die Ticos, wie die Costa-Ricaner genannt werden, stand Navas bereits 107 Mal zwischen den Pfosten und ist damit Rekordtorhüter seines Landes. Auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter hat der 1,85 Meter große Keeper immer noch Weltklasse-Niveau und ist in der Nationalmannschaft weiter die unangefochtene Nummer eins.

Auf Vereinsebene sammelte er mit Real Madrid einen Titel nach dem anderen. Von 2016-2018 gewann er mit den Königlichen dreimal nacheinander die Champions League. Seit 2019 steht Navas bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Die „Players To Watch“

Neben Torhüter Keylor Navas sind Rekordnationalspieler Celso Borges und Kapitän Bryan Ruiz die großen Stützen des Teams. Noch, denn für Ende 2022 hat Ruiz bereits sein Karriereende angekündigt. Die WM im Katar wird also sein letzter großer Auftritt auf der Weltbühne sein. Von dieser Bühne könnte sich der 37-jährige Offensivmann als Rekord-WM-Torschütze seines Landes verabschieden: Nur ein WM-Treffer fehlt Ruiz, um mit den bisherigen Rekordhaltern Paulo Wanchope und Rónald Gómez (beide drei) gleichzuziehen.

In puncto Länderspielen kann Ruiz (144 Einsätze) nur einer etwas vormachen: Celso Borges. Der 34-Jährige lief bereits 153 Mal für die Mittelamerikaner auf und ist im defensiven Mittelfeld eine absolute Bank. Vor seiner Rückkehr 2021 in die Heimat spielte Borges zwölf Jahre in Europa, unter anderem in der spanischen Primera División bei La Coruña.

Das Besondere

Wer bei Costa Rica nicht direkt an Traumstrände, wilden Urwald und abhängende Faultiere denkt, erinnert sich vielleicht an das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2006. Da lieferten sich die Ticos und die deutsche Nationalmannschaft ein packendes Match mit spektakulären Toren. Das Duell verlor Costa Rica am Ende zwar mit 2:4, die Partie blieb in Deutschland aber vielen als Beginn des Sommermärchens in Erinnerung. Nach der Gruppenphase mit drei Niederlagen aus drei Spielen war die WM für Costa Rica dann allerdings schon wieder vorbei.

Besser lief es 2014 in Brasilien. Da schafften es die Ticos bis ins Viertelfinale und mussten sich den Niederlanden erst im Elfmeterschießen mit 3:4 geschlagen geben. Das Erreichen der Runde der letzten Acht war dennoch das beste WM-Ergebnis für die Mittelamerikaner.

Die WM-Chancen

Seit der Jahrtausendwende ist Costa Rica ein etablierter WM-Teilnehmer. Das kleine Land mit gerade einmal fünf Millionen Einwohnern qualifizierte sich in diesem Zeitraum fünf Mal für Weltmeisterschaften und verpasste nur 2010 das Turnier in Südafrika. Davor hatten die Ticos nur an einer WM, 1990 in Italien, teilgenommen.

Trotz ihrer gewachsenen WM-Erfahrung haben die Costa-Ricaner in der starken Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan nur Außenseiter-Chancen aufs Weiterkommen. Während sich die Deutschen als erste Nation nach Gastgeber Katar für die WM 2022 qualifizierten, löste Costa Rica das letzte verbliebene der 32 WM-Tickets. Erst am 14. Juni 2022 - und damit 160 Tage vor dem WM-Auftakt - machte Costa Rica mit dem 1:0-Playoff-Sieg gegen Neuseeland die Teilnahme am Turnier in Katar klar.