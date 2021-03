Gruppe G: Türkei siegt Dank Dreierpack von Yilmaz

Burak Yilmaz (15. und 34./Handelfmeter) brachte die Türkei mit einem Doppelpack vor der Pause in Führung. Haka Calhanoglu erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 3:0 (46.). Die Niederländer taten sich lange schwer, schöpften dann aber Hoffnung. Davy Klaassen (75.) und Luuk de Jong (76.) verkürzten. Wiederum Burak Yilmaz machte dann aber alles klar: Mit einem Freistoßtor in der 81. Minute stellte er den Auftaktsieg der Türkei sicher.

Bondscoach Frank de Boer hatte auf Stürmer Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg für die ersten WM-Spiele verzichtet, was auch in den Niederlanden viele Diskussionen ausgelöst hatte. Weghorst hat in der Bundesliga schon 17 Tore für den VfL erzielt. Die Niederlande hatten die EM 2016 und auch die WM 2018 verpasst; für die auf 2021 verschobene EM haben sich die Niederländer aber qualifiziert. Am Samstag spielen die Niederlande in Amsterdam gegen Lettland und drei Tage später in Gibraltar.

Am Abend spielten in der Gruppe G noch Gibraltar gegen Norwegen und Lettland gegen Montenegro.