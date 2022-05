Am letzten Tag im Mai steht Robert Kempe in einem Park in Dnipro, einer Millionenstadt rund 400 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew. Die Sonne scheint, als wolle sie einen all das vergessen lassen: den Krieg, das Leid, den Tod. Vor 97 Tagen hat Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Kempe berichtet für die ARD über den Krieg - doch heute spricht er auch über Fußball. Es ist der Tag vor dem WM-Playoffspiel der ukrainischen Fußballnationalmannschaft gegen Schottland.

Sportschau: Am Mittwochabend (01.06.2022) spielt die Ukraine in den Playoffs zur WM 2022 gegen Schottland. In anderen Zeiten, in solchen ohne Krieg, wäre das natürlich ein extrem wichtiges Spiel für die Ukraine. Hat das Spiel auch in Zeiten des Krieges eine Relevanz für die Ukraine?

Robert Kempe: Über das Spiel morgen wird in der Ukraine auf jeden Fall berichtet. Natürlich unterscheidet sich die Berichterstattung von der über herkömmliche Spiele, es geht weniger um die sportliche Aufstellung. Man muss wissen, dass viele der ukrainischen Spieler, die in ihrer Heimat unter Vertrag stehen, seit Beginn des Kriegs kein Spiel mehr bestritten haben. Deswegen sind sportliche Berichte über das Spiel schwieriger. Es geht vielmehr um die politische Bedeutung, die das Spiel morgen hat.