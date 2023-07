Auftakt gegen Vietnam USA gehen selbstbewusst in "Mission Titelverteidigung" Stand: 21.07.2023 10:31 Uhr

Die US-amerikanischen Fußballerinnen starten am Samstag (22.07.2023, 3.00 Uhr MESZ, im Livestream bei sportschau.de) mit der Partie gegen Außenseiter Vietnam in die WM in Australien und Neuseeland. Der viermalige Weltmeister geht selbstbewusst, aber nicht ohne Sorgen in die "Mission Titelverteidigung".

Alexandra Patricia Morgan, besser bekannt als Alex Morgan, wurde in den vergangenen Wochen von vielen starken Männern auf Händen getragen. Um genau zu sein: nicht sie selbst, sondern eine fast 400 Kilogramm schwere und rund sechs Meter große Statue der Angreiferin, die den WM-Pokal mit der rechten Hand in die Höhe streckt. Die war der 34-Jährigen Ende Juni vom TV-Sender "Fox Sports" für ihre Verdienste um den US-amerikanischen Fußball überreicht worden. Anschließend wurde das Schaumstoff-Denkmal mit dem aus Harz geformten Kopf von Stadt zu Stadt transportiert, um die Begeisterung der Fans für das Ozeanien-Turnier zu entfachen.

"Die Statue sieht täuschend echt aus, ist aber in jedem Fall größer als ich", sagte Morgan und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Die sollte ich in meinen Koffer packen und mitnehmen." Tat die zweimalige Weltmeisterin (2015 und 2019) und Olympiasiegerin von 2012 natürlich nicht. Statt ein Denkmal mitzunehmen, wollen sie und ihre Teamkameradinnen sich in Australien und Neuseeland eines setzen. Das große Ziel der USA: der fünfte Titel.

Morgan: "Die beste Mannschaft, die wir je hatten"

"Ich denke, dass diese Mannschaft die beste ist, die wir je hatten. Wir haben Talent, Qualität, den richtigen Trainer, die richtigen Spielerinnen, die richtige Kameradschaft und die richtige Mentalität", schwärmte Morgan, die ihre vierte Weltmeisterschaft bestreitet. Diesmal kommt der gebürtigen Kalifornierin dabei eine besondere Rolle zu: Sie wird gemeinsam mit Mittelfeldakteurin Lindsey Horan die verletzte Abwehrchefin Becky Sauerbrunn als Kapitänin vertreten. "Ich bin etwas entspannter als früher, weil es bereits meine vierte WM ist und ich weiß, was nötig ist, um ins Endspiel zu kommen. Ich will einfach jeden Moment genießen", erklärte die Stürmerin.

Ihre Gelassenheit rührt vielleicht auch daher, dass ihre Gedanken seit drei Jahren nicht mehr nur um den Fußball kreisen. 2020 brachte sie Tochter Charlie zur Welt, die nun der Mittelpunkt ihres Lebens ist. So geht es auch ihren Nationalmannschaftsmitspielerinnen Julie Ertz und Crystal Dunn, die ebenfalls Kinder haben. Das Motto der USA könnte also auch sein: "Drei Mütter für den fünften Titel".

Der Kader: Viel Erfahrung und ein bisschen Jugend

Morgan verfügt mit 18 Einsätzen über die größte WM-Erfahrung im 23-köpfigen amerikanischen Kader, in dem 14 Akteurinnen ihre erste Weltmeisterschaft bestreiten. Das Durchschnittsalter des Aufgebots beträgt 28,5 Jahre. Die Mannschaft ist also sehr erfahren. Zu ihr zählen in der erst 18-jährigen Alyssa Thompson, Trinity Rodman (21) und Sophia Smith (22) jedoch auch drei sehr junge Spielerinnen. Die Mischung aus Jung und Alt, da ist sich Coach Vlatko Andonovski sicher, stimmt beim Titelverteidiger.

"Jede Spielerin hat es auf ihre Art und Weise hierher geschafft. Der Kader hat einige erstaunliche Geschichten zu bieten und wir haben eine wirklich gute Mischung aus routinierten und jüngeren Spielerinnen", sagte der 46-Jährige. Der Nordmazedonier ist sich sicher, "dass dieses Team alles geben wird, um unser Land stolz zu machen".

Coach Andonovski muss liefern

Andonovski ist vor vier Jahren in große Fußstapfen getreten. Er beerbte Jill Ellis, die mit den USA 2015 und 2019 den WM-Titel holte. Nach dem verpassten Olympia-Gold 2021 sowie drei Testspiel-Pleiten im vergangenen Jahr - unter anderem gegen Deutschland - steht der Coach nun unter Druck. Sollte die "Mission Titelverteidigung" schiefgehen, so mutmaßen US-amerikanische Medien, muss Andonovski spätestens bei seinem Vertragsende 2024 seinen Stuhl räumen. Umso bitterer für ihn, dass er bei seiner ersten Weltmeisterschaft mit dem Auswahlteam auf einige Leistungsträgerinnen verzichten muss.

Neben Sauerbrunn fallen auch Angreiferin Mallory Swanson sowie die Mittelfeldspielerinnen Catarina Macario, Sam Mewis und dier erfahrene Topstürmerin Christen Press aus. Andonovski blickt dennoch voller Zuversicht auf die WM: "Wir verfügen über einen Kader mit Tiefe und Variabilität, der uns dabei helfen wird, alle Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen."

Fakten zum Spiel - Spiele gegeneinander: erstes Duell



- FIFA-Ranking: USA Platz 1 / Vietnam 32



- Beste WM-Platzierung: USA Weltmeister 1991, 1999, 2015, 2019 / Vietnam - erste Teilnahme



- Fun Fact: Die USA haben ihre vergangenen zwölf WM-Spiele gewonnen. Der bis dato letzte Punktverlust des Rekordtitelträgers datiert aus dem Jahr 2015. Dort kamen die Amerikanerinnen bei der WM in Kanada in der Gruppenphase nicht über ein torlosen Remis gegen Schweden hinaus.