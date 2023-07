FIFA Frauen WM Trinity Rodman: Amerikas neuer Stern am Fußball-Himmel Stand: 17.07.2023 11:18 Uhr

Die USA starten die Mission Titelverteidigung bei der FIFA WM in Australien und Neuseeland mit einem ausgeglichenen Mix aus routinierten und jungen Spielerinnen. Zu den spannendsten Fußballerinnen im Kader des viermaligen Weltmeisters zählt dabei Stürmerin Trinity Rodman. Ihr wird eine große Zukunft vorausgesagt.

Von Hanno Bode

Mit einem knapp achtminütigen Video verkündete der US-amerikanische Fußball-Verband, die United States Soccer Federation (USSF), am 21. Juni das WM-Aufgebot von Coach Vlatko Andonovski. Das Besondere daran: Für jede der 23 Spielerinnen hatte die USSF eine prominente Patin oder einen prominenten Paten gewonnen, die ihre Namen bekannt gaben.

Nach einigen einleitenden Worten von US-Präsident Joe Biden und seiner Ehefrau Jill waren es unter anderen Sängerin Taylor Swift, Schauspielerin Tina Fey und Fußballlegende Mia Hamm, die mit kleinen Ansprachen den jeweiligen Akteurinnen alles Gute für das Turnier wünschten.

Auch der frühere Basketball-Superstar Shaquille O’Neal war Teil der Inszenierung. Vor verschlossenen Vorhängen in einem Hotelzimmer beglückwünschte er Trinity Rodman zu ihrer Nominierung. "Tritt der einen oder anderen in den A... und bring den Sieg mit nach Hause", forderte der 51-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Dass der Verband einen der besten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA als Paten für die aufstrebende Angreiferin ausgesucht hatte, war natürlich kein Zufall. Schließlich ist die 21-Jährige die Tochter von Dennis Rodman, der wie O’Neal in den Staaten eine Basketball-Legende und Mitglied der Hall of Fame ist. "Danke 'Shaq', du bist großartig", antwortete Rodman via Instagram. Sie bezeichnete O’Neal als ihren "Onkel". Denn: "Mein Vater und 'Shaq' waren Freunde und er kennt mich schon seit meinen Kindeszeiten."

Profi-Debüt mit 18 Jahren

Während Rodmans Papa und besagter O'Neal ihre Sportkarrieren bereits hinter sich haben, steht die Stürmerin noch am Anfang ihrer Laufbahn. Mit ihren gerade einmal 21 Jahren hat die aus Newport Beach (Kalifornien) stammende Nationalspielerin aber bereits einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Als 18-Jährige wurde sie zum jüngsten Draft-Pick in der Geschichte der National Women's Soccer League (NWSL). Die Washington Spirit hatten bei dem Auswahlverfahren das erste Zugriffsrecht - und holten sich das große Talent.

Ein paar Wochen später feierte Rodman ihr Debüt in der US-Profiliga und erzielte fünf Minuten nach ihrer Einwechslung gleich ihr Premierentor. Schnell stürzten sich die Medien auf die Nachwuchsangreiferin. Nicht nur, weil sie eine hochveranlagte Fußballerin ist, sondern eben auch wegen ihres berühmten Vaters.

Bestbezahlte Spielerin in der US-Liga

Bei so manch anderer Teenagerin hätte sich der Druck, der durch die permanente Berichterstattung entstand, vielleicht negativ auf die Leistung ausgewirkt. Nicht so bei Rodman. In ihrer zweiten NWSL-Saison trug sie mit konstant guten Vorstellungen erheblich zu Washingtons Titelgewinn bei. Das wurde honoriert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Rodmans Kontrakt wurde zu erhöhten Bezügen bis 2024 verlängert. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sie 240.500 Euro pro Saison erhalten. Damit wäre die 21-Jährige die bestbezahlte Spielerin in den USA.

Neben der Lohntüte von ihrem Verein gibt es auch noch finanzielle Zuwendungen von einem großen Sportartikelhersteller, mit dem sie einen Privatvertrag hat, sowie andere Nebeneinkünfte. Am Hungertuch nagen wird die Tochter von Skandalnudel Denis Rodman, der für ein paar US-Dollar auch schon dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un einen Besuch abgestattet hat, wohl alsbald nicht.

Beziehung zu Vater Denis Rodman "schwierig"

Die Beziehung zu ihrem Vater sei "schwierig", gab die 21-Jährige unlängst zu: "Er spielt keine große Rolle in meinem Leben." Die Stürmerin will ihren eigenen Weg gehen, ihre eigene Geschichte schreiben. Dabei hat sie natürlich den großen Wunsch, ähnlich erfolgreich zu sein wie ihr Papa. Und die Vorzeichen dafür stehen gut. "Jedes Mal, wenn sie am Ball ist, hat man das Gefühl, dass etwas Besonderes passieren kann", sagt US-Coach Andonovski über die Stürmerin, von deren "Kreativität und Energie" der 46-Jährige hellauf begeistert ist.

Im Februar 2022 nominierte der gebürtige Nordmazedonier Rodman erstmals für die Nationalmannschaft. Rund eineinhalb Jahre später ist sie eine der amerikanischen Hoffnungsträgerinnen auf die WM-Titelverteidigung. Eine traumhafte Karriere - made im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.