Erstes WM-Spiel gegen Portugal Niederländerinnen wollen zurück in die Erfolgsspur Stand: 22.07.2023 10:41 Uhr

Als Titelverteidigerinnen schieden die Niederlande bei der Fußball-Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr bereits im Viertelfinale aus. Im ersten Gruppenspiel bei der Frauen-WM wollen die "OranjeLeeuwinnen" am Sonntag (23.07.2023, 9.30 Uhr MESZ, live in der Sportschau) im neuseeländischen Dunedin gegen Neuling Portugal einen guten Neustart auf internationaler Bühne hinlegen.

Zwischen 2015 und 2019 waren die niederländischen Fußballerinnen mit Erfolgen nur so verwöhnt worden - und entfachten damit in ihrem Heimatland eine wahre Frauenfußball-Euphorie. Erst qualifizierten sie sich 2015 erstmals überhaupt für eine Frauen-WM, gewannen dann zwei Jahre später bei der EM im eigenen Land mit begeisterndem Offensivfußball den Titel - und erreichten 2019 schließlich das WM-Finale in Frankreich, wo sie sich den USA nur knapp geschlagen geben mussten.

Zweimal in Folge Aus im Viertelfinale

Noch unter Erfolgstrainerin Sarina Wiegman gab es bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 mit dem Aus im Viertelfinale gegen Weltmeister USA dann aber die erste Enttäuschung, und unter ihrem Nachfolger Mark Parsons wurde es nicht besser: Bei der EM im Vorjahr in England schieden die Niederländerinnen gegen Frankreich ebenfalls in der Runde der letzten Acht aus.

Trainer Andries Jonker seit knapp einem Jahr im Amt

Der Verband zog die Konsequenzen, installierte im vergangenen Herbst den früheren Louis-van-Gaal-Assistenten Andries Jonker als neuen Coach der Frauen-Nationalmannschaft - und nun hoffen in den Niederlanden alle wieder auf erfolgreichere Frauenfußball-Zeiten. Die im direkten Anlauf geglückte WM-Qualifikation soll dafür nur der Anfang gewesen sein. Beim Turnier in Australien und Neuseeland wollen die "Löwinnen" nun wieder torhungrig und offensiv auf die Jagd gehen.

Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen

Wegen der durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Jahren gehen die Vize-Weltmeisterinnen von 2019 sicher nicht als Turnierfavorit an den Start - aber Chancen auf den Titel haben sie gleichwohl. Trainer Jonker muss zwar auf die verletzte Vivienne Miedema verzichten, aber mit Topstar Lieke Martens von Paris Saint-Germain sowie der Ex-Wolfsburgerin Jill Roord (Manchester City) an der Spitze hat er eine gute Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielerinnen nominiert, die beim Turnier Down Under für Überraschungen sorgen könnten.

Nicht nur Lieke Martens träumt vom WM-Titel

"Wir werden ein Spiel nach dem anderen angehen. Ich denke, es ist wichtig, gegen Portugal einen guten Start zu haben. So signalisieren wir der Konkurrenz, dass wir da sind", sagte Martens im Vorfeld der WM. "Ich hoffe, dass wir als Mannschaft weiter wachsen und im Turnier wieder sehr weit kommen können."

Die 30-jährige Stürmerin, die 2015 gegen Neuseeland das erste WM-Tor für die Niederlande überhaupt erzielte und eine imposante Titelsammlung besitzt, träumt sicher nicht als einzige aus dem Kader der "OranjeLeeuwinnen" vom WM-Triumph. "Es wird eine schwere Herausforderung sein, aber nichts ist unmöglich."

WM-Debütantinnen aus Portugal werden defensiv agieren

Trainer Jonker will seine Mannschaft in Vorrunden-Gruppe E, in der es nach dem Auftaktspiel gegen Portugal gegen Weltmeister USA (27. Juli) und Vietnam (1. August) geht, stets offensiv, spielerisch und dominant auf dem Platz sehen - das ist seine Spielphilosophie.

In ihrem ersten WM-Spiel überhaupt werden die Gegnerinnen aus Portugal - sie gehören zu den insgesamt acht Debütantinnen-Teams im Turnier - dem wohl vor allem eine kompakte Defensive entgegensetzen. Bei der EM im vergangenen Jahr trafen die beiden Teams ebenfalls in der Gruppenphase aufeinander, damals setzte sich "Oranje" mit 3:2 durch.

Silva: "Wir werden unsere Sache bei der WM gut machen"

Bei den Portugiesinnen gibt es übrigens - anders als zuletzt in den Niederlanden - eine große Konstanz auf der Trainerposition: Francisco Neto betreut die Selecção bereits seit 2014. Eine seiner Schlüsselspielerinnen ist die 28 Jahre alte Jessica Silva von Benfica Lissabon, die mehr als 100 Länderspiele absolviert hat. "Wer uns gesehen hat, weiß, dass wir ein gutes Team sind, Talent haben, guten Fußball spielen und hart arbeiten. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir unsere Sache bei der WM gut machen werden."

Dass Portugals 1981 gegründete Frauen-Nationalmannschaft mit den Niederlanden und den USA gleich beide WM-Finalisten von 2019 in der Vorrunde als Gegner hat, dürfte für sie Herausforderung und Handicap zugleich sein.