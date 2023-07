Vietnam chancenlos US-Frauen starten mit Pflichtsieg ins WM-Turnier Stand: 22.07.2023 05:32 Uhr

Die US-amerikanischen Fußballerinnen haben die Auftakthürde bei der WM in Australien und Neuseeland erfolgreich gemeistert. Der viermalige Weltmeister besiegte in der Gruppe E Außenseiter Vietnam im David-gegen-Goliath-Duell mit 3:0 (2:0).

Mitten in der Nacht deutscher Zeit ebnete Sophia Smith den US-Girls im Eden Park in Auckland mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit den Weg zum Sieg. Kapitänin Lindsey Horan erhöhte für die Amerikanerinnen, die bei der WM in Down Under nach ihrem dritten Titel in Serie greifen.

US-Team dominiert Auftaktspiel

Obwohl mit der etatmäßigen Kapitänin Becky Sauerbrunn, Mallory Swanson, Catarina Macario, Christen Press und Sam Mewis mehrere Schlüsselspielerinnen im US-Team fehlten, hatte der Rekord-Weltmeister leichtes Spiel. WM-Neuling Vietnam konnte trotz der Niederlage mit dem ersten Auftritt auf der Fußball-Weltbühne zufrieden sein.

Mai Duc Chungs Team versuchte die Angriffswucht mit einer Fünferkette und defensiven Ausrichtung abzufedern. Das klappte nur in den ersten 14 Minuten, dann schloss Smith in ihrem ersten WM-Spiel nach blitzsauberer Vorlage von Alex Morgan einen herrlichen Angriff mit einem platzierten Flachschuss aus Nahdistanz erfolgreich ab. Nach dem 1:0 hielt die Mannschaft von Trainer Vlatko Andonovski das Tempo hoch und ließ dem mutigen Außenseiter kaum Luft zum Atmen.

Morgan scheitert mit schwachem Elfmeter

Die Vietnamesinnen wurden gepresst und gestresst - und hatten Glück, dass die US-Girls mit den Chancen sündigten. Die Krönung des Chancenwuchers war der verschossene Elfmeter, der sonst so treffsicheren Morgan. Die 34-Jährige scheiterte in der 43. Minute mit einem ganz schwach getretenen Strafstoß an Torfrau Thi Kim Thanh Tran. Die nur 1,65 Meter große Keeperin musste sich nicht mal strecken, um den unplatzierten Schuss zu parieren. Zuvor war Trinity Rodman von Thi Thu Tran im Strafraum leicht am Knöchel erwischt worden. Die marokkanische Schiedsrichterin Bouchra Karboubi hatte zunächst weiterspielen lassen, die Szene anschließend aber auf dem Monitor geprüft und auf Strafstoß entschieden.

2:0 von Smith nach VAR-Check

Es blieb nicht die einzige knifflige Situation. In der achten Minute der Nachspielzeit musste erneut ein Blick auf den Monitor helfen. Hier war die Frage: Tor oder kein Tor beim Schuss aus dem Hinterhalt von Smith. Morgan stand hauchzart nicht im Abseits, Karboubi entschied zurecht auf Tor. Damit durften die Amerikanerinnen in einer turbulenten ersten Halbzeit doch noch über den verdienten zweiten Treffer jubeln.

Die US-amerikanischen Nationalspielerinnen Sophia Smith (l.) und Lindsey Horan bejubeln einen Treffer.

16:0 nach Torschüssen

Das eindeutige Geschehen auf dem Rasen spiegelte sich zur Pause auch in Zahlen wider: Die USA verbuchte 16 Abschlüsse, Vietnam blieb ohne Torschuss, spielte nur 127 Pässe (USA: 221) und schlug keine einzige Flanke (USA: 20).

USA dominiert auch nach der Pause

Der Einbahnstraßen-Fußball setzte sich nach dem Wechsel fort - der Chancenwucher allerdings auch. Smith verhaspelte sich Sekunden nach Wiederanpfiff fünf Meter vor dem Tor, auch Kapitänin Lindsey Horan scheiterte per Direktabnahme nur knapp (50.).

Die Andonovski-Elf drängte zunehmend auf das 3:0 und die sichere Entscheidung. Obwohl Thi Kim Thanh Tran mehrfach wild durch den Strafraum irrte, schafften es die US-Girls lange nicht, eine der Topchancen zu nutzen. Die Fans mussten sich bis zur 76. Minute gedulden, ehe Horan den Ball aus acht Metern überlegt und nach toller Vorarbeit von Smith einschob.

Rapinoe im 200. Länderspiel ohne Treffer

Legende Megan Rapinoe, Torschützenkönigin und beste Spielerin der WM 2019, blieb in ihrem 200. Länderspiel torlos. Die 38-Jährige durfte bei ihrer Abschiedstournee zumindest 30 Minuten ran, konnte aber kaum Akzente setzen und scheiterte einmal aussichtsreich aus Nahdistanz.

Nächste Gegner: Niederlande und Portugal

Mit dem Sieg bauten die Titelverteidigerinnen ihre unglaubliche WM-Serie aus: Die letzten 13 WM-Spiele wurden ausnahmslos gewonnen. Nun soll die Erfolgsgeschichte am 27. Juli gegen die Niederlande fortgeschrieben werden. Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Stars and Stripes am 1. August auf Portugal.