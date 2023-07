Klare Sache in Hamilton Portugal spielt mit Vietnam und hofft aufs Achtelfinale Stand: 27.07.2023 12:07 Uhr

Es war ein Klassenunterschied: Portugal bezwang Vietnam bei der WM der Frauen mit 2:0 (2:0) und hat nun ein Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale vor Augen. Vietnam ist ausgeschieden.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Beiden Teams, die am ersten Spieltag Niederlagen gegen die beiden Gruppenfavoriten USA (Vietnam 0:3) und Niederlande (Portugal 0:1) bezogen hatten, würde im direkten Duell nur ein Sieg weiterhelfen, um die vage Chance aufs Weiterkommen zu bewahren.

Portugal übernimmt das Kommando

Entsprechend zügig und mit viel Vorwärtsdrang legten beide Teams im neuseeländischen Hamilton los. Die Vietnamesinnen fuhren mutig den ersten Angriff und hatten wohl im Sinn, dass das nun so weitergehen würde. Daraus wurde aber nichts. Portugal deckte in den nächsten Minuten den Leistungsunterschied beider Teams gnadenlos auf.

Angeführt von der jungen Spielgestalterin Kika Nazareth inszenierten die Portugiesinnen Angriff um Angriff. Gefährlich wurde es vor allem über die beiden Außenseiten, die sich bei Vietnam als äußerst anfällig erwiesen. Hatte Jessica Silva nach vier Minuten das vietnamesische Tor noch knapp verfehlt, fiel das 1:0 nur zwei Minuten später: Lucia Alves hatte freie Bahn auf rechts, ihre Klasse-Hereingabe verwertete im Zentrum die 20-jährige Telma Encarnação eiskalt.

Encarnação markiert Portugals erstes WM-Tor

Es war das erste WM-Tor der Portugiesinnen überhaupt. Entsprechend frenetisch wurde beim WM-Debütanten gefeiert und gejubelt. Dabei gab es schon bald Grund genug für eine Wiederholung des Ganzen. Die braven Vietnamesinnen - trainiert vom schon 73-jährigen Mai Duc Chung - konnten sich kaum mehr des portugiesischen Drucks erwehren. Die Schüsse und Flanken flogen Vietnams Torfrau Thị Kim Thanh Trần nur so um die Ohren.

In der 21. Minute das überfällige 2:0: Von Encarnação glänzend in Szene gesetzt, lief Nazareth allein aufs Tor der Gegnerinnen zu und blieb cool: Lässig schob sie die Kugel an der Keeperin vorbei flach aus elf Metern ein.

Vietnam nur ein Spielball

Portugal, das sein erstes WM-Ticket erst im Frühjahr in der Relegationsrunde gegen Kamerun ebenfalls in Hamilton gesichert hatte, blieb in der Folge hochüberlegen. Spielerisch und technisch mit großen Vorteilen gegenüber dem Gegner aus Asien, spielte man regelrecht mit dem vietnamesischen Team, das ja in der Vorbereitung nur erstaunlich knapp mit 1:2 gegen Deutschland verloren hatte.

Schon im ersten Abschnitt ergaben sich Chancen für erheblich mehr Treffer, die Portugal aber allesamt nicht nutzen konnte.

Torchancen en masse, keine Treffer

Im zweiten Abschnitt wurde dieses Defizit unübersehbar. Die Portugiesinnen berannten nun unentwegt das gegnerische Gehäuse. Allein der Ertrag blieb absolut unbefriedigend. Drei Lattentreffer waren zu verbuchen, dazu mindestens ein halbes Dutzend einhundertprozentiger Gelegenheiten. Es fiel aber kein weiterer Treffer mehr.

"Endspiel" gegen die USA

Und dennoch: Mit diesem Erfolg hat sich Portugal somit ein regelrechtes Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale erarbeitet. Im letzten Gruppenspiel trifft Portugal am Dienstag (01.08.2023, 9.00 Uhr MESZ) allerdings auf die anscheinend übermächtige USA, gegen die ein Sieg her muss, um die nächste Runde zu erreichen. Die ausgeschiedenen Vietnamesinnen spielen zeitgleich gegen die ebenso starken Niederländerinnen.