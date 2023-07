Zweites Turnierspiel gegen die Schweiz Norwegen droht das vorzeitige WM-Aus in Australien Stand: 24.07.2023 10:01 Uhr

Nach der Niederlage zum Auftakt der Frauen-WM gegen Co-Gastgeber Neuseeland brauchen die norwegischen Fußballerinnen im zweiten Spiel ein Erfolgserlebnis. Gegen die Schweiz wartet am Dienstag (25.07.2023, 10 Uhr MESZ) aber eine schwierige Aufgabe.

Von Uli Petersen

Norwegen und die Frauenfußball-Weltmeisterschaften - das ist seit 1991 und mit nur einer Ausnahme bisher eine echte Erfolgsgeschichte. Die Nordeuropäerinnen waren bei allen acht Turnieren in der Vergangenheit dabei und schieden nur 2011 nach der Vorrunde aus. 1995 feierte Norwegen den WM-Titel, beim Premieren-Turnier vier Jahre zuvor waren sie Vize-Weltmeisterinnen geworden. Dazu kommen zwei vierte Plätze (1999 und 2007), zwei Viertelfinale-Teilnahmen (2003 und 2019) sowie ein Achtelfinal-Einzug (2015). Soweit, so erfolgreich.

Vorrunden-Aus bei EM in England

Der neunte Auftritt auf der Welt-Bühne droht nun aber für die zweimaligen Europameisterinnen (1987, 1993) eine große Enttäuschung zu werden - passend zur Entwicklung in den vergangenen Jahren. Für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio hatte sich das norwegische Team nicht qualifiziert, bei der EM im vergangenen Jahr in England ging es bereits nach der Vorrunde nach Hause. Und genau dieses Schicksal droht nun auch bei der WM in Down Under.

Auftaktniederlage gegen Neuseeland wiegt schwer

Im Auftaktspiel in Gruppe A unterlag man Co-Gastgeber Neusseland nach durchwachsener Leistung mit 0:1 - und steht schon mit dem Rücken zur Wand. Geht die Partie gegen die Schweiz am Dienstag (10 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) ebenfalls verloren und gewinnt wenige Stunden zuvor Neuseeland gegen die Philippinen, dann steht das erneute Vorrunden-Aus bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Philippinen fest.

Trainerin Riise fordert deutliche Leistungssteigerung

Im ersten Spiel habe ihr Team nicht das gezeigt, was es könne, hatte Trainerin Hege Riise nach dem Schlusspfiff gegen Neuseeland gesagt. Heißt also: Topstürmerin Ada Hegerberg und Co. müssen sich deutlich steigern und vor allem von Beginn an zeigen, dass sie das Spiel und die Richtung bestimmen wollen.

"Ich bin sehr enttäuscht, und das müssen wir alle sein", zeigte sich Hegerberg im norwegischen Sender NRK nach dem ersten Auftritt ziemlich bedient. Norwegens großer Star hielt sich auch mit Selbstkritik nicht zurück: "Wir schaffen es nicht, einen Angriff gut zu Ende zu spielen und agieren im gesamten Spiel unterdurchschnittlich."

Kritik wegen schlechter Trainingsbedingungen

Für Verärgerung sorgte nicht nur die Auftaktniederlage, sondern auch die Trainingsbedingungen. Die Mannschaft musste im WM-Quartier in den ersten Tagen auf einen Rasen ausweichen, der weit vom Standard abwich, den sich das Team vorstellt. "Es war wirklich fast nicht sicher dort zu spielen. Der Untergrund war schlecht und locker", erklärte Mittelfeldspielerin Emilie Haavi im NRK. Seit mehr als einer Woche trainiert Norwegen nun aber auf dem ursprünglich geplanten Gelände, das offenbar schlichtweg zu spät fertig geworden war.

Zuversicht darf Norwegen immerhin aus dem Blick in die Statistik schöpfen: Von den bisher elf Partien gegen die Schweiz wurden acht gewonnen. Die letzte Partie liegt aber bereits lange zurück: 2017 gewannen die Nordeuropäerinnen in einem Freundschaftsspiel mit 2:1. Schon damals waren Hegerberg, Caroline Graham Hansen und Maren Mjelde dabei, die auch bei der WM 2023 im Kader stehen.

Schweiz geht relativ entspannt ins zweite Spiel

Für die Schweizerinnen mit Nationaltrainerin Inka Grings ist die Lage vor Spiel zwei einigermaßen entspannt. Der 2:0-Auftaktsieg gegen die Philippinen gibt Sicherheit, gegen Norwegen können die Eidgenösinnen abwartend ins Spiel gehen. Auch ein Unentschieden würde ihnen am letzten Vorrunden-Spieltag die Chance geben, ins Achtelfinale einzuziehen. Aber natürlich ist der zweite Sieg im zweiten Spiel und der vorzeitige K.o.-Runden-Einzug das Ziel. Die Schweiz war zuvor erst einmal bei einer WM-Endrunde dabei gewesden: 2015 kam das Aus im Achtelfinale durch ein 0:1 gegen Kanada.