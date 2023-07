Vor dem zweiten WM-Spiel Feuer im Teamhotel - Neuseeland kommt mit Schrecken davon Stand: 23.07.2023 12:29 Uhr

Neuseeland trifft in seinem zweiten WM-Gruppenspiel am Dienstag (25.07.2023, 7.30 Uhr MESZ) auf die Philippinen. Nach dem verdienten 1:0-Auftakterfolg gegen Norwegen ist die Euphorie bei den "Football Ferns" und im Land des WM-Co-Gastgebers groß. Getrübt wird die Stimmung allerdings von Geschehnissen abseits des Platzes.

Erst der Amoklauf eines 24-Jährigen wenige Stunden vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Norwegen in Auckland, bei dem zwei Menschen und der Täter starben, nun ein Brand inklusive Evakuierung im neuseeländischen Teamhotel: Es ist für die "Ferns" wahrlich nicht leicht, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Von "unheimlichen Zufällen" sprach Andrew Pragnell, Geschäftsführer des neuseeländischen Fußballverbandes NZF, nachdem die Nationalmannschaft am Freitagabend (21.07.2023, Ortszeit) über Notausgänge das Teamquartier hatte verlassen müssen. In der Luxusherberge war ein Brand ausgebrochen.

Acht Feuerwehrwagen waren vor Ort. Die Spielerinnen und der Staff fanden stundenlang Asyl in einem gegenüberliegenden Hotel, bevor der Brand gelöscht war und sie wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Laut der Nachrichtenagentur AP haben die Ermittler einen 34 Jahre alten Mann wegen Einbruchs und Brandstiftung angeklagt. Dieser müsse am Montag vor einem Bezirksgericht erscheinen.

Wohl kein Zusammenhang zwischen Schießerei und Brand

"Die Schießerei und der Hotelbrand stehen in keinem kausalen Zusammenhang. Allerdings haben wir gemeinsam mit der FIFA die Sicherheitmaßnahmen erhöht", sagte Pragnell dem "New Zealand Herald". Der Verbandsboss war bemüht, trotz des erneuten Zwischenfalls Ruhe auszustrahlen. So auch die Spielerinnen des WM-Gastgebers. "Wir haben schnell die Notausgänge erreicht. Einer war etwas verraucht, aber wir konnten das Gebäude schnell verlassen und sind alle gesund", erklärte Verteidigerin Catherine Joan Bott.

Ihre Mannschaftskameradin Gabby Rennie bestätigte die gute Koordination der Evakuierungsmaßnahmen und war sich sicher, dass der Vorfall die "Ferns" noch weiter zusammenschweißen wird: "Wir können gut mit Widrigkeiten umgehen. Das war ein weiterer Test für uns."

Ein Test wird für den WM-Co-Gastgeber auch sein zweites Gruppenspiel am Dienstag (7.30 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) gegen das zu Beginn den Schweizerinnen mit 0:2 unterlegenen Philippinen. Und zwar, ob die Neuseeländerinnen auch mit einer Favoritenrolle umgehen können. Denn an dieser besteht nach dem ebenso überzeugenden wie verdienten 1:0-Sieg gegen allerdings auch enttäuschende Norwegerinnen kein Zweifel.



39,2 Prozent der Neuseeländer verfolgten den ersten Erfolg der "Ferns" überhaupt bei einer Weltmeisterschaft an den Flimmerkisten. Laut Verbandsangaben war dies die höchste TV-Einschaltquote bei einem Fußballspiel einer neuseeländischen Nationalmannschaft seit mehr als 20 Jahren.

Ihrem Ziel, viele Menschen - und insbesondere Mädchen - im eigenen Land für den Fußball zu inspirieren, sind die Ferns schon ganz nah. Denn auch für das Duell mit Philippinen gehen die Eintrittskarten weg wie reife Kiwis. Bereits über 30.000 Tickets wurden für die Partie in Wellington verkauft, nachdem es gegen Norwegen mit über 40.000 Zuschauern bereits einen Zuschauerrekord für ein Fußballspiel in Neuseeland gegeben hatte.

An sportlichen Positivschlagzeilen mangelt es dem WM-Co-Gastgeber also nicht. Bleibt für ihn zu hoffen, dass nun auch abseits des Platzes Ruhe einkehrt.

Fakten zum Spiel Spiele gegeneinander: eins / Sieg Neuseeland



- FIFA-Ranking: Neuseeland 26. / Philippinen 46.



- Beste WM-Platzierung: Neuseeland 1991, 2007, 2011, 2015, 2019 Vorrunde / Philippinen erste WM-Teilnahme



- Fun Fact: Neuseeland ist die einzige Nation, die an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen hat und dabei jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden ist.