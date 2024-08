Auslosung zur Europa League Frankfurt gegen AS Rom und Lyon, Hoffenheim gegen Tottenham Stand: 30.08.2024 14:01 Uhr

Eintracht Frankfurt bekommt es in der neuen Saison der Europa League unter anderem mit AS Rom und Olympique Lyon zu tun. Hoffenheim spielt ebenfalls gegen Lyon, außerdem gegen Porto und Tottenham.

Bei der Auslosung am Freitag (30.08.2024) im Grimaldi Forum in Monaco wurde Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger 2022, als viertes Team aus dem ersten Topf gezogen. Die genauen Ansetzungen und Spieltermine werden bis Samstagabend bekannt gegeben. Hier können Sie sich alle Termine von Eintracht Frankfurt - inklusive Europa League - direkt in Ihren Kalender laden.

Die Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League

Slavia Prag (H),

AS Rom (A),

Ferencvaros Budapest (H),

Olympique Lyon (A),

Viktoria Pilsen (H),

FC Midtjylland (A),

FK Rigas FS (H),

Besiktas Istanbul (A).

Die Glasgow Rangers waren als erstes Team gezogen worden. Als Gegner wurden unter anderem zwei Klubs von der Insel, Tottenham und Manchester United, gezogen.

Hoffenheim gegen Tottenham und Porto

1899 Hoffenheim, bei der Auslosung im vierten Topf einsortiert, musste bei dem komplizierten Prozedere etwas länger warten bis alle Gegner komplett waren. Als erste Paarung mit Hoffenheimer Beteiligung stand das Auswärtsspiel beim FC Porto fest, als nächstes setzte es ein attraktives Heimspiel gegen Tottenham.

Ein zweiter Auswärtstrip nach Portugal führt Hoffenheim zu Sporting Braga. Außerdem trifft Hoffenheim wie Frankfurt ebenfalls auf Lyon und den dänischen Klub FC Midtjylland. Hier können Sie sich alle Termine der TSG Hoffenheim - inklusive Europa League - direkt in Ihren Kalender laden.

Die Gegner von 1899 Hoffenheim in der Europa League

Tottenham Hotspur (H),

FC Porto (A),

Olympique Lyon (H),

Sporting Braga (A),

Dynamo Kiew (H),

FC Midtjylland (A),

FCSB Bukarest (H),

RSC Anderlecht (A).

Auch Europa League im neuen Modus

Analog zur Champions League werden auch die beiden anderen europäischen Klub-Wettbewerbe im neuen Modus ausgespielt, bei dem ein Liga-Format die bisherige Gruppenphase ersetzt.

Bei der sogenannten hybriden Auslosung der Vorrunde wurde eine Kugel klassisch per Hand gezogen, um zunächst einen Klub festzulegen, dem dann im Anschluss automatisiert, mit Hilfe einer speziellen Computer-Software, Gegner zugelost wurden.

Neuer Modus mit 36 Teams, Ligaphase und K.o.-Runde

Im neuen Modus mit der Ligaphase gibt es kein Hin- und Rückspiel in der Vorrunde. Jeder der 36 Klubs spielt je vier Heim- und Auswärtsspiele gegen acht verschiedene Klubs. Die Software legt außerdem fest, welche Spiele der jeweilige Klub zu Hause und welche er auswärts bestreitet. Am Ende hat jedes Team einen eigenen Spielplan.

Klubs aus demselben Land dürfen zumindest grundsätzlich in der Ligaphase nicht aufeinandertreffen, außerdem dürfen sich unter den Gegnern eines Klubs maximal zwei Teams aus demselben Land befinden.

Analog zum neuen Format in der Champions League erreichen die besten acht Teams nach der Liga-Vorrunde das Achtelfinale. Die 16 Teams der Plätze 9 - 24 spielen in einer Zwischenrunde die weiteren acht Teilnehmer im Achtelfinale aus. Zwölf Teams scheiden aus. In der Zwischenrunde und im Achtelfinale hängt das Heimrecht an der Ligaplatzierung, ab dem Viertelfinale wird es ausgelost.