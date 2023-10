Bei Chelsea wurde er zum Superstar Nach vorzeitigem Ende bei Real - Hazard macht endgültig Schluss Stand: 10.10.2023 12:01 Uhr

Eden Hazard hat im Alter von 32 Jahren seine Karriere als Profifußballer beendet. Das verkündete der ehemalige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft am Dienstag (10.10.2023).

" Man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment Stopp sagen ", schrieb Hazard in den sozialen Netzwerken. " Nach 16 Jahren und über 700 Spielen habe ich mich entschieden, meine Karriere zu beenden. Ich konnte meinen Traum realisieren, ich hatte das Glück, in meiner Karriere viele tolle Manager, Trainer und Teamkollegen zu treffen - danke an alle für diese tolle Zeit. Ich werde euch alle vermissen. "

Vorzeitiges Ende des Madrid-Fiaskos

In dieser Saison stand der einstige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, für die er in 126 Spielen 33 Tore erzielte, bei keinem Verein unter Vertrag. Im Sommer hatte er sich mit Real Madrid auf die Auflösung seines bis ursprünglich 2024 laufenden Vertrags geeinigt. In seinen vier Jahren bei den "Königlichen" gewann Hazard zwar insgesamt acht Titel, doch sportlich glücklich wurde er dort nach seinem Wechsel 2019 vom FC Chelsea nicht. In insgesamt 54 Spielen gelangen ihm lediglich vier Tore, über die volle Distanz spielte er selten.

Seine ersten Schritte im Profifußball hatte Hazard ab 2008 beim OSC Lille in Frankreich gemacht, 2012 wechselte er in die englische Premier League. Auf der Insel wurde er 2015 zum Fußballer des Jahres gekürt und wurde zum Superstar. Seit seinem Wechsel im Jahr 2019 für etwa 115 Millionen Euro ging es für ihn persönlich sportlich aber nur noch bergab.