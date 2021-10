SVW trennt sich von sportlichem Leiter

Wenige Studen vor dem Spiel hatte Waldhof mit eher negativen Nachrichten für Schlagzeilen gesorgt. Der Verein trennte sich überraschend von seinem Sportlichen Leiter Jochen Kientz. Über die Gründe für die Trennung von dem 49-Jährigen, der seit Dezember 2017 für die Mannheimer gearbeitet hatte, sei Stillschweigen vereinbart worden.

Das Verhältnis zwischen Kientz und Geschäftsführer Markus Kompp gilt seit längerer Zeit als zerrüttet. Die Freistellung von Kientz sei aber "alleine die Entscheidung des Aufsichtsrates" gewesen und "nicht die des Geschäftsführers" , hieß es in einer Mitteilung. Mannheims Präsident Bernd Beetz sagte bei Sky auf die Frage, ob es mit den 17 Coronafällen im Team zu tun habe: "Es hat damit etwas zu tun." Beim SV Waldhof hatte es zuletzt große Unruhe gegeben, nachdem das für den 16. Oktober geplante Spiel bei 1860 München wegen eines großen Corona-Ausbruchs im Kader der Mannheimer abgesagt werden musste.

Mannheim kann in der Verlängerung nicht mehr

Die Pause vor der Verlängerung war für die Mannheimer dann offenbar zu kurz für eine adäquate Erholung, denn nach nur fünf Minuten schlug Awoniyi dann zu (96.).

Waldhof hatte körperlich nun nichts mehr zuzusetzen. Die sichtbar erschöpften Mannheimer schafften es nicht mehr, einen Angriff strukturiert zu Ende zu spielen. So brachte Union den knappen Vorsprung ziemlich ungefährdet ins Ziel - auch weil Behrens kurz vor dem Ende die endgültige Entscheidung besorgte (118.).

Union erwartet den FC Bayern

Union Berlin erwartet am Samstag ein Festtag, dann kommt der Spitzenreiter und Rekordmeister FC Bayern an die Alte Försterei. Der SV Waldhof empfängt ebenfalls am Samstag in der 3. Liga den 1.FC Saarbrücken.

red/dpa/sid | Stand: 27.10.2021, 20:20