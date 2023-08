Teenager Uzun glänzt auch im DFB-Pokal Nürnberg mit überzeugendem Kantersieg gegen Oberneuland Stand: 12.08.2023 17:36 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten FC Oberneuland mit Bravour gemeistert. Beim 9:1 (6:0) am Samstag (12.08.2023) zeigte sich Nürnberg sehr spielfreudig. Die Treffer erzielten Can Uzun (11./14./67.), Daichi Hayashi (15.), Ahmet Gürleyen (19.), Taylan Duman (25./29.), Benjamin Goller (71.) und Christoph Daferner (90.). Den Ehrentreffer für Oberneuland machte Bakary Lambers (89.).

Bevor es losging, war für die anwesenden Zuschauer erstmal Warten angesagt: Aufgrund einiger im Stau stehender Gästefans wurde die Partie nicht zum eigentlichen Zeitpunkt angepfiffen, rund 15 Minuten später ging es los.

Uzun mit schnellem Doppelpack

Auf dem Platz wollte Nürnberg seiner Favoritenrolle direkt gerecht werden: Nur vier Minuten waren gespielt, da hatte Jamie Lawrence die Club-Führung auf dem Fuß. Kanji Okunuki traf wenig später die Latte (9.). Der dritte Versuch führte dann zum Erfolg. Über Umwege kam Uzun an die Kugel und versenkte unten links zur Führung.

Der Oberligist konnte sich anschließend nicht befreien: Uzun prüfte Paul Engelkestock im Oberneuländer Tor mit einem Distanzschuss. Der 17-Jährige bejubelte nach einer Ecke schließlich den Doppelpack. 60 Sekunden später erhöhte Hayashi auf 3:0. "Wir wollten das Spiel früh entscheiden, das ist uns gut gelungen" , sagte Torschütze Duman am Sportschau-Mikrofon.

Nürnberg mit viel Spielfreude

Die Gäste waren dem Oberligisten weiterhin haushoch überlegen: Gürleyen köpfte nach einer Ecke ein. Danach hatte der Bremer Klub fünf Minuten Ruhe, ehe Duman nach schöner Hackenvorlage von Uzun den fünften Nürnberger Treffer erzielte.

Der FCN ließ auch danach keine Gnade mit dem Außenseiter walten. Nach einem Foul am äußerst aktiven Uzun verwandelte Duman den fälligen Elfmeter und machte das halbe Dutzend voll. Nach 37 Minuten hatte Leon Trebin plötzlich die Chance auf den Ehrentreffer für den Oberligisten - verzog den Abschluss allerdings. Danach wieder der FCN: Der Pfosten verhinderte den siebten Einschlag im Oberneuländer Tor (42.).

"Club" schaltet einen Gang zurück

Nach der Pause änderte sich am Bild wenig: Nürnberg dominierte nach Belieben die Partie, allerdings ohne die Zielstrebigkeit aus dem ersten Durchgang. Duman setzte einen Schuss an den linken Pfosten (57.). Auf der Gegenseite verstolperte Bakary Lambers frei auf das Tor zulaufend die große Gelegenheit für Oberneuland.

Nach einer Stunde erfüllte sich für den 17-jährigen Ersatztorwart der Oberneuländer, Arsen Chornenko, der große Traum vom Einsatz im DFB-Pokal. FCO-Trainer Marcel Brendel nahm dafür den angeschlagenen Stammkeeper Engelkestock vom Feld. In seiner ersten Aktion parierte Chronenko stark gegen Uzun, der jedoch den Nachschuss verwandelte.

Lambers gelingt Ehrentreffer

Vier Minuten später fiel der achte Gegentreffer gegen den FCO: Einen Kopfball von Goller konnte Chornenko nicht mehr entscheidend abwehren. Danach plätscherte die Partie dem Ende entgegen - bis Lambers die Oberneuländer Fans kurz vor Schluss zum Jubeln brachte: Mit einem Rechtsschuss aus 16 Metern netzte er zum Ehrentreffer ein. Im Gegenzug sorgte Daferner für den Endstand.