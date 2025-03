Tischtennis-Legende feiert Abschied Tränen und "Happy Birthday" - Timo Bolls unvergesslicher Abend Stand: 08.03.2025 23:47 Uhr

Die lange Abschiedstour vor dem Karriereende erreichte für Tischtennis-Star Timo Boll an seinem Geburtstag in Düsseldorf seinen Höhepunkt.

Die Szenerie an diesem Samtag Abend in Düsseldorf war einmalig: Eine dunkle Turnhalle, gebannte rund 1.100 Zuhörer und vorne im Rampenlicht stand ein zu Tränen gerührter Mann, der dort eigentlich gar nicht so gerne steht: Timo Boll. Beim Tischtennis-Spiel der Borussia gegen Ochsenhausen feierte der Rekordeuropameister einen großen Abschiedsabend, kurz vor seinem Karriereende im Sommer.

Tränen bei der Abschiedsrede

Laut schallte es vom Start weg mehr als nur einmal "Timo, Timo!" mit Standing Ovations durch die Halle. Vor allem, als dieser nach der Partie das Mikrofon ergriff und in für ihn typischer Art und Weise erst einmal bescheiden all jenen Dank sagte, die ihn auf seiner langen und erfolgreichen Karriere begleitet hatten. Als bei dieser Danksagung seine Mitspieler und seine Familie an der Reihe waren, kullerten sie dann doch - die Tränen.

"Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich darf auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken. Genau hier habe ich vor fast 30 Jahren meine ersten Ballwechsel in der Bundesliga spielen dürfen. Ich hatte immer Angst vor diesem Tag und diesem Moment. Denn es tut gewaltig weh, seiner großen Leidenschaft Lebewohl zu sagen" , erklärte er und führte an die Fans gewandt fort: "Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, euren Tischtennis-Entertainer spielen zu dürfen!"

"Moment, den ich nie vergessen werde"

"Das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Heute kam alles zusammen" , gab er hinterher am Sportschau-Mikrofon zu. Ganz in Vergessenheit geriet an diesem Abend nicht nur die 2:3-Niederlage seines Klubs Borussia Düsseldorf, sondern auch, dass Boll nicht nur Abschied feierte.

"Mein Geburtstag ist etwas in Vergessenheit geraten. An erster Stelle stand schon der Abschied" , sagte er beim Interview. Doch nach einem wahren Ansturm an Interviewanfragen und Autogrammwünschen, durfte Boll dann noch privat mit den engsten Vertrauten etwas feiern.

Schon monatelang überall bejubelt

Der Abschied mit allen Fans startete dagegen bereits vor der Partie. Borussia Düsseldorf bereitete seiner Identifikationsfigur die große Bühne: Boll bekam einen Extra-Einlauf mit filmischen Szenen aus seiner Karriere, dazu ein Geburtstagsständchen der kompletten Halle. Fast schon skurril war es, als der Hallensprecher direkt danach daran erinnerte, dass übrigens noch ein Tischtennis-Spiel ausgetragen werden musste.

Diese Welle der Sympathie, die Boll an diesem Abend entgegen schlug, war jedoch nur ein Höhepunkt einer bemerkenswerten Abschiedstournee. "Das letzte Jahr war schon verrückt, was da los war" , sagte der 44-Jährige. Landauf, landab standen die Leute in den Hallen der Bundesliga für ihn auf. Selbst bei seinem letzten internationalen Auftritt bei Olympia 2024 in Paris wurde der Tischtennis-Superstar wie kaum ein anderer mit Applaus bedacht.

Länderspieldebüt vor 28 Jahren

Noch beeindruckender: Im Mutterland des Tischtennis, China, wo Bolls letztes Spiel auf der World Tour im Juni 2024 im Entscheidungssatz gegen Frankreichs neues Jungtalent Felix Lebrun verloren ging, hielt es ebenfalls niemanden auf den Sitzen. Es zeigt: Die Verdienste des Odenwälders für den Tischtennissport in Deutschland und darüber hinaus sind kaum zu beschreiben.

Über 25 Jahre prägte der gebürtige Hesse die Weltspitze. Es ist kaum zu glauben, doch seinen ersten von 172 Nationalmannschaftsauftritten gab es im Jahr September 1997, also vor fast 28 Jahren, zu bestaunen. Im gleichen Jahr übrigens, als beispielsweise Schalke 04 den UEFA-Pokal gewann.

Sportliche Erfolge ohne Ende

Alleine Bolls sportliche Triumphe könnten ganze Bücher füllen: 20 EM-Titel, neun WM- und vier Olympiamedaillen. Bis heute ist selbst von ausgewiesenen Tischtennis-Experten kaum zu erklären, dass der Odenwälder nie Gold bei einer WM oder bei Olympischen Spielen holte. Der geneigte Sport-Interessierte hat vielleicht neben seinen Tischtennis-Aktivitäten noch vor Augen, wie er 2016 bei Olympia in Rio de Janeiro die deutsche Fahne tragen durfte.

All das Sportliche greift jedoch viel zu kurz, um die Persönlichkeit der Tischtennis-Legende zu erfassen. Es ist vor allem das Menschliche bei all dem Erfolg, das Boll ausmacht. Stets nahm er sich Zeit für seine Fans, schrieb Autogramme bis weit nach Spielende - so wie an diesem Abend, seinem Geburtstag. Oder soll man sagen trotz seines Geburtstages?! "Ich war auch mal ein kleiner Tischtennis-Fan" , erklärt beim Schreiben in die Runde und macht dann geduldig weiter.

Bescheidenheit zeichnet Bolls Charakter aus

Boll wird national und international geschätzt für seine Fairness, für seine Bescheidenheit und seinen Fokus der wichtigen Dinge im Leben. Immer noch wohnt er mit seiner Frau Rodelia und Tochter Zoe im beschaulichen Höchst im Odenwald. Fast schüchtern winkte er gegen Ochsenhausen bei seiner Ehrenrunde ins Publikum - als wäre ihm das Ganze eher unangenehm. Fast niemals in seiner langen Karriere sieht oder sah man Boll aufbrausend, wütend oder meckernd.

Passend beschreibt ihn eine Szenerie bei einem Mediendreh mit Kollege Dimitrij Ovtcharov am Deutschen Tischtennis-Zentrum vor einigen Jahren: Da kommt Boll in Schlappen und Jogginghose heran und fragt nach, worum der Dreh sich handelt – nur um dann anzuschließen, ob die Drehkollegen "einen Kaffee" wollen.

Sieg und Niederlage am Geburtstag

Es ist nicht verwunderlich, dass er mit einer anderen deutschen Sport-Legende sehr gut befreundet ist, der man die gleichen positiven Attribute zuschreibt: Dirk Nowitzki. Dieser war an Bolls Abschiedsabend übrigens nicht in Düsseldorf zu Gast.

Am Tisch durfte der 44-Jährige gleich zweimal gegen Tiago Abiodun und Ochsenhausens Spitzenspieler Simon Gauzy zeigen, was er nach 25 Jahren in der Weltspitze noch immer leisten kann. Während er Tiago Abiodun mehrfach seine immer noch vorhandene Klasse spüren ließ, war Frankreichs Topsieler Gauzy an diesem Tag ein unüberwindbarer Gegner.

Boll mit Chance auf zwei Abschiedstitel

Dass es am Ende im Team nicht für den Sieg reichte, spielte kaum eine Rolle. Denn noch war es nicht das allerletzte Spiel in Bolls beeindruckender Karriere. Zwei Auswärtsspiele stehen für Düsseldorf in der Hauptrunde an - und für die TTBL-Playoffs ist die Borussia schon qualifiziert.