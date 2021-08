Im ersten Pflichtspielduell der beiden Vereine setzte sich der Bundesligist am Sonntag (08.08.2021) mit 1:0 (1:0) durch.

München hält gut dagegen

Bei Union standen mit Timo Baumgartl, Rani Khedira und Andreas Voglsammer drei Neuzugänge in der Startelf.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase blieben Torabschlüsse Mangelware. Die Münchener boten Union von Beginn an die Stirn und gestalteten die Partie ausgeglichen. Ein Ballverlust von Paterson Chato unmittelbar vor dem eigenen Tor ermöglichte Union dann den Führungstreffer. Taiwo Awoniyi nahm dem Verteidiger den Ball ab und bediente Max Kruse, der zum 1:0 für Berlin einschob (23.). Die Partie wurde zunehmend zerfahrener, mit leichten Vorteilen bei Union. Kruse verpasste in der 35. Minute seinen zweiten Treffer nur knapp.

Schwache Chancenverwertung bei Union

Nach dem Seitenwechsel hatten ebenfalls die Berliner die erste Gelegenheit. Awoniyi scheiterte nach einer Ecke von Kruse am Pfosten (48.). Und die Köpenicker setzten nach. In der 54. Minute verhinderte Vollath gegen Khedira das 0:2, der Nachschuss von Kruse wurde geblockt. Auch in der 60. Minuten ließ Kruse die Vorentscheidung liegen, als er im Eins-gegen-Eins mit Vollath unterlag. Weil die Berliner aber defensiv nichts zuließen, reichte am Ende die knappe Führung zum Einzug in die nächste Pokalrunde.

red | Stand: 08.08.2021, 17:23