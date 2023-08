1. Runde im DFB-Pokal Eintracht Frankfurt gewinnt Skandal-Spiel bei Lok Leipzig Stand: 13.08.2023 17:36 Uhr

In einem skandalösen Pokalspiel bei Regionalligist Lok Leipzig hat sich Eintracht Frankfurt am Sonntag (13.08.2023) klar mit 7:0 (1:0) durchgesetzt. Lok-Hooligans warfen Knallkörper, sogar in Richtung der eigenen Rollstuhl-Fans. Es war ein absolutes Trauerspiel, eine Schande für den Fußball.

Kurz vor der 80. Minute stand die Erstrunden-Partie kurz vor dem Abbruch. Wiederholt hatten Anhänger des Heim-Teams Böller und Knallkörper in Richtung Spielfeld geworfen und dabei auch die eigenen Rollstuhl-Fans gefährdet, die nah am Spielfeldrand saßen. Dennoch entschloss sich Schiedsrichter Michael Bacher, die Partie nach rund 15 Minuten Unterbrechung wieder anzupfeifen und regulär beenden zu lassen.

Zunächst zwei klare Chancen für Lok

Dabei war zu diesem Zeitpunkt sportlich längst alles entschieden. Im ersten Durchgang hatte Lok noch durchaus mitgehalten und anfangs sogar die besseren Chancen gehabt. In der 10. Minute scheiterte Djamal Ziane freistehend an Eintracht-Keeper Kevin Trapp. Auch in der 36. Minute hätte der Regionalligist durchaus in Führung gehen können, doch Tobias Dombrowka köpfte den Ball aus kurzer Distanz knapp am Winkel vorbei.

Frankfurts neuer Trainer Dino Toppmöller dürfte sich bestätigt gefühlt haben< Vor der Partie hatte er gewarnt: "Es wird ein heißer Tanz: ausverkauftes Stadion, eine gewisse Fanrivalität. Wir sind auf alles vorbereitet und möchten unserer Favoritenrolle gerecht werden."

Kolo Muani eröffnet das Schützenfest

Das gelang dann ab der 37. Minute. Randal Kolo Muani eröffnete für die Eintracht das Schützenfest, bis zur Pause hielt Lok aber weiter hart dagegen. Erst nach dem Seitenwechsel lief es flüssiger für den klaren Favoriten: Mario Götze legte in der 58. Minute das 2:0 nach. Omar Marmoush traf acht Minuten später zum 3:0.

Nach der Unterbrechung und dem drohenden Abbruch sorgten dann Eric Dina-Ebimbe (72.), Jessic Ngankam per Doppelpack (75. und 85.) und noch einmal Ebimbe (89.) für das klare Endergebnis, das aber angesichts der erbärmlichen Begleitumstände keinen im Stadion mehr glücklich stimmen konnte.

Auf die Eintracht wartet nun am nächsten Sonntag zum Ligaauftakt das Derby gegen Darmstadt 98 (20.08.2023, 18.30 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de). Lok Leipzig spielt am Mittwoch zu Hause gegen Eilenburg.