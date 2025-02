Im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg Sebastian Hoeneß und die Reise mit dem VfB Stand: 03.02.2025 15:19 Uhr

Niemand zweifelt beim VfB Stuttgart die Qualitäten des Trainers Sebastian Hoeneß an, der die Mannschaft aus dem Tabellenkeller ins Bernabeu führte. Aber die gemeinsame Reise ist mit dem Pokalspiel gegen den FC Augsburg an einer markanten Stelle angekommen.

Das T-Shirt gibt es mit einem Rabatt von 50 Prozent. "Nach all der Sch... geht's auf die Reise" ist aufgedruckt, nur dass anstelle der drei Punkte ein Flugzeug zu sehen ist.

Der VfB Stuttgart hat in den vergangenen zehn Jahren zwei Spielzeiten in der 2. Liga verbracht, die letzte in der Saison 2019/20. Nach dem Aufstieg wurde es zweimal eng, sehr eng sogar. Einmal bewahrte ein Tor in der Nachspielzeit den VfB vor der Relegation, in der Saison darauf waren die Stuttgarter froh, jene Relegation erreicht zu haben.

Die Rettung gelang im Juni 2023 durch zwei souveräne Siege gegen den Hamburger SV. Trainer war damals Sebastian Hoeneß. Im April hatte er Bruno Labbadia abgelöst, Stuttgart war Tabellenletzter.

"Nach all der Sch... gehts auf die Reise!" - Stuttgart feiert am 32. Spieltag der letzten Saison den Einzug in die Champions League

Hoeneß übernahm VfB auf letztem Tabellenplatz

Es ist also nicht mal zwei Jahre her, dass der VfB knietief in der Sch... steckte. Aber die Reise, die ist beendet. Jedenfalls die, wegen der die T-Shirts gedruckt wurden. Der VfB Stuttgart qualifizierte sich in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter, noch vor dem FC Bayern, für die Champions League.

Statt nach Sandhausen, Aue und Wiesbaden, wie noch in der 2. Liga, ging es nach Madrid ins Bernabeu. Ein königlicher Aufstieg, der aber immer auch Erwartungen steigen und vergessen lässt, was noch gar nicht so lange her ist.

Drei Niederlagen in einer Woche

Drei Niederlagen nacheinander lassen zumindest leise die Frage aufkommen, ob die Reise auch im übertragenen Sinn zu Ende sein könnte. Das 0:2 beim 1. FSV Mainz 05 nach schwacher Leistung wurde noch abgehakt als Spiel, das dem großen Spiel voraus ging. Das 1:4 gegen Paris Saint-Germain, durch das der VfB aus der Champions League ausschied, wurde mit dem starken Gegner entschuldigt. Schade, aber danke für die Reisen in der Eliteliga: Das war der Tenor, der zu vernehmen war.

Nun, nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, wird ein Grummeln vernommen. Das ist eine Stufe unter dem Bruddeln, das im Schwäbischen für brodeln gebraucht wird.

Nur ein Punkt Rückstand auf den vierten Platz

Der VfB Stuttgart ist Tabellenfünfter, nur einen Punkt hinter RB Leipzig auf dem vierten Platz. Anders gesagt: Er hat gute Chancen, auch in der Saison 2025/26 wieder auf Reisen durch Europa zu gehen.

Sei es über die Bundesliga, in der am Samstag eine wichtige Partie bei Borussia Dortmund ansteht, das sechs Plätze, aber eben nur drei Punkte hinter den Stuttgartern liegt, oder sei es über den DFB-Pokal.

Am Dienstag erwartet der VfB im Viertelfinale, das live im Ersten und im Livestream bei der Sportschau zu sehen wird, den FC Augsburg. Die bayerischen Schwaben gelten an allen Standorten der Bundesliga als unangenehmer Gegner, an vielen aber auch als einer, der bezwungen werden sollte. Zu denen gehört auch Stuttgart im Februar 2025. Ein Aus gegen Augsburg könnte die ersten Bruddler reaktivieren.

"Negativszenarien sind nicht in meinem Kopf", sagte Sebastian Hoeneß während der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale. Der Trainer erinnerte mit einem griffigen Spruch daran, dass Entwicklungen doch über einen längeren Zeitraum als diese eine Woche gesehen werden sollten: "Vor acht Tagen waren wir Weltmeister, jetzt sind wir Bademeister."

Vertrag mit Ausstiegsklausel

So schnell geht das in einer Branche, in der Topklubs alle drei, vier Tage Gelegenheit dazu geben, Stimmungen zu wechseln oder auch zu verfestigen. Der VfB Stuttgart steht auf seiner Reise vor einem Spiel, das keine Differenzierung erlaubt. Weiter oder raus - nach dem Wie wird niemand fragen.

"Wir wollen in die nächste Runde, und nur darum geht es", sagte Hoeneß, an dessen Qualitäten niemand zweifelt, ganz im Gegenteil. Borussia Dortmund soll ihn auf der Liste für eine langfristige Lösung haben, nach der sich der Verein so sehnt. Beim FC Bayern wird der Name allein wegen des Namens immer wieder mal gehandelt.

Sebastian Hoeneß' Vertrag beim VfB ist bis 2027 gültig. Aber es gibt eine Ausstiegsklausel, das verriet Vater und Berater Dieter schon kurz nach der Unterschrift im Frühjahr 2024.

Die gemeinsame Reise könnte von Diskussionen gestört werden, falls die Reise im DFB-Pokal am Dienstag, 4. Februar 2025 enden sollte, keine zwei Jahre nach der ersten Unterschrift, mitten in der Sch...