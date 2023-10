2. Runde im DFB-Pokal Rheinische Ernsthaftigkeit und westfälischer Spagat Stand: 31.10.2023 14:52 Uhr

Im DFB-Pokal hatte Bayer Leverkusen zuletzt manchmal Mühe, damit soll Schluss sein. Beim BVB versuchen sie sich in Akrobatik. Und die Bayern gucken auf den Regenradar - alles Wichtige zu den Mittwochsspielen in der 2. Runde des DFB-Pokals.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (Mittwoch, 18 Uhr):

Vor den Bayern ist noch Hoffenheim - und beim BVB üben sie deshalb gerade den Spagat. Am Samstagabend (04.11.2023, ab 18.30 Uhr im Audio-Livestream) trifft Dortmund im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga auf den FC Bayern, größer ist kein Spiel im deutschen Fußball. Aber so eine Zweitrundenpartie im DFB-Pokal ist eben auch wichtig.

Zweimal trafen beide Mannschaften im Pokal aufeinander, es gewann jeweils der BVB. Unterschätzen werden sie Hoffenheim in Dortmund trotzdem eher nicht. Trainer Edin Terzic sagt: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, die auf uns wartet. Jetzt geht es darum, nochmal die Sinne zu schärfen."

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen (Mittwoch, 18 Uhr):

Zuletzt war der DFB-Pokal nicht unbedingt der bevorzugte Wettbewerb von Bayer Leverkusen. Im Sommer 2020 hatte der Klub noch im Finale gestanden, aber gegen die Bayern verloren. Dann ging es bergab. In den vergangenen beiden Spielzeiten schied Leverkusen früh aus und gegen unterklassige Mannschaften: 2020/21 in der 2. Runde gegen den KSC, 22/23 in der 1. Runde gegen den damaligen Drittligisten Elversberg.

Nun soll eine neue Ernsthaftigkeit im Pokal her, in Leverkusen würden sie schließlich gerne mal wieder was gewinnen. In Runde zwei trifft Bayer am Mittwoch (01.11.2023, ab 17.50 Uhr im Audio-Livestream) auf den Zweitligisten SV Sandhausen. Der Trainer Xabi Alonso sagt: "Wir haben Respekt vor Sandhausen, wir müssen hoch konzentriert und voller Energie spielen."

SC Freiburg - SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr):

In Paderborn werden sie gewarnt sein, nicht nur weil die Freiburger am Mittwoch (01.11.2023, ab 17.50 Uhr im Audio-Livestream) als klassenhöhere Mannschaft ohnehin favorisiert sind. Sie werden beim SCP sicher auch von der Freiburger Pokalschreckwerdung gehört haben.

Es ist ja so: Lange war das Auftreten der Mannschaft von Christian Streich im DFB-Pokal eher unauffällig gewesen, aber das gehört der Vergangenheit an. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Freiburg jeweils mindestens im Halbfinale.

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg (Mittwoch, 18 Uhr):

Auswärtsspiele im DFB-Pokal sind für Magdeburg irgendwie ungewohnt. In der Vereingeschichte hat der Klub 24 Spiele in diesem Wettbewerb absolviert, aber nur ein einziges nicht im eigenen Stadion: In der 1. Runde trat der FCM beim Drittligisten Regensburg an und kam weiter.

Und nun wartet auf die Mannschaft von Trainer Christian Tietz direkt wieder ein Auswärtsspiel. Am Mittwoch (01.11.2023, ab 17.50 Uhr im Audio-Livestream) spielt Magdeburg bei Holstein Kiel, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewann Magdeburg 4:2 im Holstein-Stadion. Gegen eine Wiederholung hätte der Trainer Tietz sicher nichts einzuwenden.

1. FC Saarbrücken - Bayern München (Mittwoch, 20.45 Uhr):

Wenn der Rekordmeister auf einen Drittligisten trifft, dann ist entweder Vorbereitung oder DFB-Pokal. Hier geht es um Letzteres, und das ist für den FC Bayern eigentlich kein Grund zur Sorge, "Mia san Mia" und so. Aber das mit dem 1. FC Saarbrücken beschäftigt die Bayern dann doch.

Zuletzt musste ein Heimspiel der Saarländer in der 3. Liga abgebrochen werden, es lag am Regen. Das ist erst wenige Tage her, und die Frage ist nun, was der Regenradar sagt: Ob in Saarbrücken am Mittwochabend (01.11.2023, ab 20.15 im Livestream und ab 20.35 als Audio-Vollreportage) ein Fußballspiel stattfinden kann?

Am Tag vor dem Spiel soll eine Platzbegehung stattfinden, die Entscheidung könnte aber erst am Spieltag fallen. Eine Absage würde beide Mannschaften in Terminnöte bringen - die Achtelfinals finden schon Anfang Dezember statt. Und gerade die Bayern sind bis dahin so regelmäßig im Einsatz, dass die Suche nach einem Ausweichtermin kompliziert würde.

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.45 Uhr):

So ein Spiel gegen Hertha ist genau das, was sie in Mainz jetzt gebrauchen können. Von den letzten acht Pflichtspiel-Duellen gegen die Berliner haben die Mainzer keins verloren. Und im DFB-Pokal haben die Rheinhessen einmal gegen Hertha gespielt und gewonnen. Das war in der Saison 1999/2000, und Mainz gewann nach Verlängerung, obwohl Jürgen Klopp, damals ein durchschnittlicher Verteidiger und noch kein bermühmter Trainer, Gelb-Rot gesehen hatte.

Der 1. FSV Mainz 05 freut sich auf den DFB-Pokal, er ist eine willkommene Abwechslung vom Alltag in der Bundesliga. Der war für den Klub zuletzt ziemlich frustrierend. Noch immer ist die Mannschaft von Bo Svensson in der Bundesliga ohne Sieg. Und die Hoffnung aller Mainzer ist nun, dass im Pokal am Mittwoch (01.11.2023, ab 20.35 im Audio-Livestream) die sportliche Wende gelingt. Der Trainer Svensson sagt: "Dieses Gefühl, danach in der Kabine zu sitzen mit einem Sieg, das kann uns viel geben."

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock (Mittwoch, 20.45 Uhr):

Auswärtsspiele in Nürnberg sind keine Rostocker Spezialität. Als Hansa zuletzt ein Spiel beim "Club" gewann, schrieb man das Jahr 2003, beide spielten in der Bundesliga und den Siegtreffer erzielte Rade Prica. Er war einer von sechs Schweden ins Rostocks Startelf. Zeiten waren das.

Auch in dieser Saison sind sich Nürnberg und Rostock schon begegnet. Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga empfing Hansa Nürnberg und gewann 2:0, zum Einsatz kamen auch Svante Ingelsson und Nils Fröhling, zwei Schweden. Ein gutes Omen für die Reise nach Franken im DFB-Pokal am Mittwoch (01.11.2023, ab 20.35 im Audio-Livestream)?

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 20.45 Uhr):

Auf dem Papier ist das natürlich eine klare Angelegenheit, wenn der Drittligist Viktoria Köln am Mittwoch (01.11.2023, ab 20.35 Uhr im Audio-Livestream) im DFB-Pokal den Erstligisten Eintracht Frankfurt empfängt. Aber so war das auch vor der ersten Runde gewesen, als die Viktoria gegen Bremen spielte und tatsächlich auch gewann.

Trainer der Eintracht ist Dino Toppmöller, auch er scheint sich an den Auftritt der Kölner gegen Bremen zu erinnern. Jedenfalls hat Toppmöller gerade eine ziemlich deutliche Warnung ausgesprochen. Er sagte, seine Spielen dürften Viktoria Köln keinesfalls unterschätzen. Das Spiel werde eine "absolute Herausforderung".