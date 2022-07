Spannung im DFB-Pokal Offenbach kämpft lange, doch Düsseldorf siegt Stand: 30.07.2022 20:51 Uhr

Der Regionalligist Offenbacher Kickers hat in der 1. Runde des DFB-Pokals lange gekämpft, doch am Ende setzte sich Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga durch. Die Rheinländer zogen am Samstag (30.07.22) mit dem 4:1 in Hessen in die zweite Pokalrunde ein.

Erst gut zehn Minuten vor der Pause köpfte André Hoffmann nach einer Ecke die zwei Klassen höher spielenden Gäste in Führung. Die Gastgeber steckten nicht auf, mussten aber nach dem Seitenwechsel das 0:2 durch Kristoffer Peterson hinnehmen.

OFC-Hoffnung durch Lemmers Anschlusstreffer

Durch den Anschlusstreffer von Jakob Lemmer (54. Minute) kurze Zeit später bekam die Hoffnung der Kickers neue Nahrung. Nur wenig später hatte Dejan Bozic den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Heber ging knapp vorbei. Kurz darauf bewies F95-Trainer Daniel Thioune ein goldenes Händchen und wechselte Daniel Ginczek ein, der mit seinem Doppelpack (71. und 79.) für die Entscheidung sorgte.

In der Schlussphase verhinderte OFC-Keeper David Richter in der von beiden Seiten teilweise hart geführten Partie eine noch höhere Niederlage.

