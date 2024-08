Sieg im DFB-Pokal Elferkrimi - Nürnberg besiegt Pokalschreck Saarbrücken knapp Stand: 18.08.2024 16:32 Uhr

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg das letztjährige Überraschungsteam im DFB-Pokal in der 1. Runde ausgeschaltet - allerdings erst im Nervenduell vom Punkt. Nach einem 1:1 (1:1, 0:1) nach 120 Minuten gewann Nürnberg am Sonntag (18.08.2024) das Elfmeterschießen mit 5:3.

Michal Ševčík (12.) hatte die Gäste aus Franken in Führung in Führung gebracht und lange sah es so aus, als sollte das reichen. Doch der eingewechselte (Pokal-)Torjäger Kai Brünker (80.) brachte den Drittligisten mit dem 1:1-Ausgleich mit einer spektakulären Direktabnahme in der Schlussphase zurück ins Spiel. Nach torloser Verlängerung verwandelte Nürnberg dann alle Elfmeter, Saarbrücken verschoss einmal und so steht der Club glücklich in der 2. Runde.

"Das tut weh. Die Mannschaft hat nach einer Viertelstunde ein richtig gutes Spiel gemacht und war phasenweise gegen einen Zweitligisten das bessere Team. Im Elfmeterschießen zu verlieren ist natürlich brutal", sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl der Sportschau.

Duell zweier defensiv ausgerichteter Teams

Drittligist Saarbrücken, der in der Vor-Saison erst im Halbfinale an Kaiserslautern gescheitert war, begann abwartend defensiv. Die Gäste ließen sich allerdings nicht locken und setzten ebenfalls erst einmal auf eine sichere Abwehrarbeit. Da Ševčík dann mit einer der ersten Aktionen des Zweitligisten mit einem schönen Schuss aus 14 Metern das 1:0 besorgte, musste das Klose-Team an seiner Marschrichtung nichts ändern.

So entwickelte sich eine zähe, chancenarme Partie, weil Saarbrücken im Spiel nach vorne zunächst nichts anzubieten hatte. Zur Pause brachte FCS-Coach Rüdiger Ziehl mit Torjäger Brünker einen neuen Angreifer und die Gastgeber nahmen Fahrt auf. Nach einem langen Freistoß hatte Tim Civeja (57.) eine gute Schusschance von halblinks, aber Club-Schlussmann Christian Mathenia war auf dem Posten.

Brünker sorgt für Saarbrücker Comeback

Mit mehr Mut und angetrieben von den Fans bauten die Gastgeber Druck auf. Allerdings kam Nürnberg lange nicht ernsthaft ins Wackeln. Als es so aussah, als sollte Pokalschreck Saaarbrücken K.o. gehen, schlug die Minute des Kai Brünker: Bei einer Flanke aus dem Halbfeld rutschte der Stürmer am Fünfmeterraum im Zweikampf zwar aus, traf den Ball aber im Fallen volley satt und schoss den umjubelten Ausgleich.

In der Verlängerung kämpften beide Teams verbissen, so dass Szenen vor dem Tor nicht mehr zustande kamen. Die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Während bei Nürnberg alle fünf Schützen verwandelten, obwohl FCS-Torwart Phillip Menzel mehrfach im richtigen Eck war, scheiterte Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz an Mathenia. So durfte der Club nach dem letzten verwandelten Schuss von Rafael Lubach über den Einzug in die nächste Runde jubeln.

"Über weite Strecken bin ich zufrieden mit der Leistung. Wir wussten was auf uns zukommt" , sagte Club-Coach Miroslav Klose nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon.

Nürnberg als nächstes in Darmstadt zu Gast

Nach dem zweiten Pflichtspielsieg in Folge muss Nürnberg den Aufwärtstrend in der 2. Liga mit der Partie bei Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 bestätigen (25.08.13.30 Uhr, im Sportschau-Livecenter und als Audiostream). Saarbrücken hat in der 3. Liga am Tag zuvor (14 Uhr) den FC Ingolstadt zu Gast.