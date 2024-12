Pokalsieg in München Leverkusen nutzt Neuers Platzverweis Stand: 03.12.2024 23:26 Uhr

Die erste Rote Karte in Manuel Neuers langer Karriere ebnet den Weg: Bayer Leverkusen wirft Bayern München in einem umkämpften Achtelfinale aus dem DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen hat den FC Bayern München mit einem 1:0 (0:0)-Sieg aus dem DFB-Pokal geworfen - damit schied der Rekordmeister zum fünften Mal in Folge schon vor dem Halbfinale aus. Den entscheidenden Treffer im Achtelfinal-Topduell erzielte am Dienstag der eingewechselte Nathan Tella (69.).

Die Münchener mussten nach dem Platzverweis für Manuel Neuer (17., Notbremse) lange in Unterzahl spielen, gestalteten die Partie trotzdem lange ausgeglichen. "Es ist bitter und natürlich beeinflusst die frühe Rote Karte das Spiel", sagte Bayerns Trainer Vincent Kompany in der Sportschau. "Aber was ich sagen muss: Was die Jungs heute gemacht haben, war vom Charakter her richtig gut. Wir hatten auch die Möglichkeiten, Tore zu machen."

Seit fünf Spielen warten die Bayern nun auf einen Sieg gegen die Leverkusener, die in München ohne Glanz einen großen Sieg einfuhren. "Auch mit einem Mann mehr haben wir es nicht perfekt gemacht, aber es war effektiv", sagte Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah im Ersten.

Manuel Neuer verschätzt sich

Die Bayern hatten sich das Leben anfangs selbst schwer gemacht. Dayot Upamecano spielte in der 11. Minute einen Fehlpass im eigenen Strafraum, ermöglichte Florian Wirtz so einen freien Schuss von der Strafraumgrenze - der Ball strich knapp am linken Pfosten vorbei.

Wenige Minuten später schlug Leverkusens Jonathan Tah unbedrängt einen weiten Pass in den Lauf des schnellen Jeremie Frimpong. Neuer wollte in seiner bekannten Art weit vor dem Tor klären, verschätzte sich aber und checkte Frimpong heftig um. Konrad Laimer befand sich als Verteidiger in direkter Nähe, hätte wohl auch noch klären können. "Ich habe noch gerufen von der Seite, aber es war schon zu spät", sagte Kompany zu Neuers Ausflug.

Peretz ersetzt Neuer, Sané muss runter

Schiedsrichter Harm Osmers entschied auf glatt Rot für Neuer. In seinem 867. Spiel im Profifußball flog der langjährige Nationalkeeper erstmals vom Platz. "Der Platzverweis ist unstrittig, wenn auch unglücklich", sagte Nagelsmann in der Halbzeit im Ersten. "Hinterher ist man immer schlauer."

Tah: "Genau das haben wir vorgehabt"

Tah sagte im Ersten, sein langer Pass sei Teil des Leverkusener Matchplans gewesen. "Genau das haben wir vorgehabt. Wir wollten, dass unsere Äußeren, in dem Fall war es Jerry Frimpong, immer wieder diese Läufe in die Tiefe machen. Wir wollten den Bayern nicht das Gefühl geben, sie könnten uns gut pressen."

Kompany nahm Leroy Sané vom Feld und brachte Ersatztorwart Daniel Peretz. Der 24 Jahre alte Israeli kam damit zu seinem dritten Einsatz für die Bayern.

Bayern mit Chancen-Plus

Die Bayern versuchten anschließend, die Unterzahl mit noch größerer Laufbereitschaft wettzumachen - und hatten Erfolg damit. Auch ohne den verletzten Harry Kane, für den Michael Olise in der Sturmspitze spielte, arbeiteten sich die Gastgeber bis zur Pause noch fünf gute Torchancen heraus. Bayer tat sich in der hitzigen Partie dagegen schwer, hatte aber durch Frimpong und Florian Wirtz auch Möglichkeiten.

Zur zweiten Halbzeit brachte Leverkusens Trainer Xabi Alonso Patrik Schick für Robert Andrich, zuvor hatte er auf einen echten Strafraumstürmer verzichtet. Schick musste allerdings schon 15 Minuten später mit Schmerzen im Wadenmuskel wieder vom Feld, für ihn kam Tella.

Grimaldo bedient Tella

Weiterhin wussten die Leverkusener mit der Überzahlsituation nicht viel anzufangen, dicke Torchancen sahen die Zuschauer lange nicht. Auch die Edeltechniker Wirtz und Jamal Musiala rieben sich in Zweikämpfen auf, konnten nur wenige Glanzpunkte setzen - wobei Leverkusens Wirtz noch der auffälligere der beiden Nationalspieler war.

In der 69. Minute schlug dann Leverkusens Alejandro Grimaldo eine perfekte Flanke von der linken Seite. Am Fünfmeterraum hatte Tella unerwartet viel Platz zwischen Min-jae Kim und Alphonso Davies und keine Mühe, zur Führung einzunicken.

Die Bayern versuchten im Anschluss alles, kam aber nur noch kurz vor dem Schlusspfiff einmal durch Olise klar zum Abschluss. Leverkusen hatte keine weiteren Chancen, aber Tellas Treffer reichte für den Einzug ins Viertelfinale. Die Duelle der letzten acht Teams finden im Februar 2025 statt, die Auslosung am 15. Dezember.