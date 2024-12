Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokals Werder versetzt Kohfeldts Darmstadt späten K.o. Stand: 03.12.2024 23:20 Uhr

Bitterer Moment für Florian Kohfeldt bei der Rückkehr nach Bremen: Der Trainer schied mit Darmstadt 98 im Achtelfinale des DFB-Pokals aus, weil Werder Bremen in letzter Sekunde traf.

Kohfeldt spielte 20 Jahre lang für Werder Bremen Fußball trainierte Mannschaften, von 2017 bis 2021 die Profis. Am Dienstag (03.12.2024) trat er erstmals in Bremen gegen Werder an.

Lange sah es so aus, als solle er mit dem Zweitligisten 30 Minuten extra an alter Wirkungsstätte bekommen. Doch dann traf Anthony Jung in der vierten Minute der Nachspielzeit und köpfte nach Vorarbeit von Marvin Ducksch die Bremer ins Viertelfinale, das am 15. Dezember ausgelost wird.

"Das hat sich gut angefühlt, und es fühlt sich gerade immer noch gut an", sagte der Torschütze am Mikrofon der Sportschau. "Ich bin extrem froh. Mein erstes Tor der Saison, und dann auch noch so ein wichtiges. Das ist gut."

Darmstadt fordert Rote Karte für Torwart Zetterer

Die Meldung aus München, dass Manuel Neuer eine Rote Karte erhalten hatte, dürfte sich im Weserstadion gerade herumgesprochen haben, als die Fans von Werder zitterten, dass gegen ihren Torwart die gleiche Strafe verhängt werden könnte. Michael Zetterer war in der 35. Minute aus dem Strafraum geeilt, um vor Darmstadts Mittelstürmer Isac Lidberg am Ball zu sein. Doch Zetterer war zu spät.

Darmstadt forderte vehement einen Platzverweis, doch Schiedsrichter Martin Petersen zeigte nur die Gelbe Karte, weil zwei Bremer in Richtung des leeren Tores gerannt waren und der Ball auch in Richtung der Seitenlinie an Zetterer vorbeigelegt worden war. Petersen wertete die Situation also nicht als klare Torchance, das war zu vertreten.

Der Fußball in der ersten Halbzeit war ganz ansehnlich, aber es fehlte an guten Torchancen. Ein Distanzschuss von Jens Stage war die brenzligste Szene, die der Zweitligist zu überstehen hatte.

Schuhen bewahrt "Lilien" vor Rückstand

Nach der Pause wurde es schnell aufregender, denn Marvin Ducksch und Romano Schmid boten sich kurz nacheinander zwei Möglichkeiten. Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen bewahrte seine Mannschaft aber vor einem Rückstand.

Die "Lilien" hatten keines ihrer acht Pflichtspiele zuvor verloren, waren aber zuletzt nur zu einem 0:0 im Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster gekommen. In Bremen traten sie deutlich defensiver auf und lauerten auf die Chance, mit Kontern gefährlich zu werden.

Werder war daher in den meisten Statistiken vorn und auch spielerisch überlegen, biss sich aber die Zähne an der Darmstädter Defensive aus - bis in die vierte Minute der Nachspielzeit.

Werder jetzt in Bochum, Darmstadt beim HSV

Für Werder Bremen geht es in der Bundesliga am Samstag mit dem Spiel beim VfL Bochum weiter. Darmstadt tritt in der 2. Liga am Sonntag beim Hamburger SV an.