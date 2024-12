90. +5 Spielende

90. +5 Letzte Chance für Bayern: Olise taucht nochmal vor dem rechten Sechzehner-Eingang auf und visiert nach einer kurzen Körpertäuschung die linke Ecke an. Der Ball geht wenige Zentimter vorbei. Das war's!

90. +4 Kovář hält den Ball fest! Bei einem Freistoß von Kimmich geht jetzt auch Bayern-Torhüter Peretz mit nach vorne und will mithelfen, den Ausgleich doch noch zu erzwingen. Bayer-Keeper fängt die Hereingabe allerdings souverän ab.

90. +3 Zu hoch! Olise entscheidet sich nach eine längern Kombination der Münchenr für einen Schlenzer und verzieht vom linken Strafraum-Eck deutlich. Der Ball segelt hoch übers Tor.

90. +1 Die Nachspielzeit beginnt und Frimpong trifft dn Pfosten! Bei der Ballannahme kurz zuvor steht der schnelle Leverkusener allerdings im Abseits. Peretz führt den Freistoß für Bayern schnell aus und verfrachtet den Ball sofort wieder nach vorne.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. D. Upamecano köpft vorbei

90. Beide Trainer geben draußen auch nochmal alles. Xabi Alonso feuert seine Werkself an und fordert weiter volle Konzentration. Vincent Kompany motiviert seine zehn Münchner ebenfalls mit vollem Körpereinsatz.

87. Wirtz verpasst! Leverkusen kontert über Frimpong und die linke Seite. Wirtz wird vor dem Strafraum nicht optimal angespielt, profitiert aber von einem Abpraller von Kimmich. Vor dem Tor macht Wirtz einen Haken zu viel und kann nicht abschließen.

86. Wirtz zeigt bei einer Ballannahme im Mittelfeld seine Technik und haut den Ball sofort für Tella steil in die Spitze. Upamecano läuft den Leverkusener rechtzeitig ab.

86. Bayern läuft die Zeit davon. Gibt es noch eine letzte Chance oder schmeißt der Doublesieger den Rekordsieger aus dem Pokal?

84. Kompany erhöht weiter das Risiko und wirft mit Tel für Kim den nächsten Stürmer rein. Routinier Müller muss derweil noch warten.

84. Mathys Tel Bayern Einwechslung bei Bayern München: Mathys Tel

83. Kimmichs Ecke danach wird zunächst abgeblockt, Bayern erkämpft sich den Ball aber zurück und startet einen neuen Versuch.

82. Mal wieder ein Abschluss von Bayern! Torhüter Peretz befördern Ball per Dropkick hoch in die andere Hälfte und zu Gnabry. Der Joker der Bayern schließ schnell aus 20 Metern ab und holt von halbrechts immerhin eine Ecke heraus.

81. Vorbereiter Álex Grimaldo schreitet zu einer Ecke für Bayer 04 und haut das Leder mit Spin direkt auf den Kopf von Kim. Leverkusen bleibt danach aber vor dem Bayern-Tor und setzt sich etwas länger fest.

80. Der FCB muss nun auch aufzupassen, nicht zu übersteuern. Boey will nach einem Ballverlust schnell nachsetzen und reißt Tah zu Boden. Wieder Foul und Ballbesitz für Leverkusen.

78. Matěj Kovář Leverkusen Gelbe Karte für Matěj Kovář (Bayer Leverkusen)

Gelb mit Ansage! Kovář übertreibt es nun mit dem Zeitspiel und wird von Schiri Osmers dafür verwarnt.

76. Seit der Wechsel-Parade an der Seitenlinie ist das Spiel etwas zerfahrerener, was der Werkself hilft und Minuten sichert. Bayern muss sich nach dem Dreifachwechsel auch erstmal neu aufstellen.

75. Noch ist der Tank der Bayern aber nicht leer. Leverkusen lässt sich jetzt allerdings auch nicht aus der Ruhe bringen. Torhüter Kovář hat bei einem Abschlag auch schon die Uhr im Blick und lässt sich nich unnötig stressen.

74. Was kommt vom dezimierten FCB noch in der Schluss-Viertelstunde? Bayer 04 ist jetzt mit dem 1:0 auf Kurs und lauert auf Konter für die Vorentscheidung.

73. Serge Gnabry Bayern Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

73. Kingsley Coman Bayern Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

73. Leon Goretzka Bayern Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

73. Sacha Boey Bayern Einwechslung bei Bayern München: Sacha Boey

73. Konrad Laimer Bayern Auswechslung bei Bayern München: Konrad Laimer

71. FCB-Coach Kompany bereitet einen Drifachwechsel vor. Boey, Gnabry und Comebacker Pavlovic warten auf die nächste Unterbrechung.

70. Bayern will die schnelle Antwort und löffelt den Ball halbhoch vor den rechten Pfostn. Laimer will sich zum Schuss freidrehen, wird aber von Tah gestellt.

69. 0:1 N. Tella trifft per Kopf

69. Nathan Tella Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Nathan Tella

Jetzt schlägt Bayer Leverkusen eiskalt zu! Álex Grimaldo flankt das Leder von links punktgenau in den Fünfer und auf den Kopf von Tella. Der Nigerianer läuft durch die Bayern-Abwehr und köpft nach rechts zum 0:1 ein!

67. Kimmich nimmt kurz die rechte Hand hoch und bugsiert danach den achten Eckball der Bayern vors Gehäuse. Kovář geht im richtigen Moment dazwischen und krallt sich den Ball aus der Luft.

65. Und somit ziehen die Bayern ihr Offensivspiel weiter unbeeindruckt von der Unterzahl durch und zeigen angesichts der fortgeschrittenen Spielzeit auch läuferisch und kämpferisch eine starke Partie.

63. Wenn die Werkself in der eigenen Hälfte mal wieder an den Ball gelangt, folgt darauf zu oft direkt ein Fehlpass. Wirtz fordert Bälle, hängt vorne aber in der Luft.

63. Aleksandar Pavlović Bayern Einwechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

61. Xabi Alonso wechselt direkt doppelt und ersetzt den ebenfalls lädierten Mukiele durch Arthur.

61. Arthur Augusto Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Arthur Augusto

61. Nordi Mukiele Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nordi Mukiele

61. Nathan Tella Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

61. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

59. Bitter: Schick muss nach rund 15 Minuten schon wieder runter! Der Leverkusener kann nicht weiterspielen und wird schon auf der Bank weiter behandelt. Nebenan macht sich Tella für seine Einwechslung ready.

57. Jetzt muss Schick behandelt werden! Der Tscheche bleibt mit einem Mal schlagartig liegen und bespricht sich ausführlich mit der medizinischen Abteilung. Wie aussieht, macht die Wade Probleme.

55. Mittlerweile läuft das Spiel wieder und auch Nordi Mukiele einigermaßen rund. Bayern ist nach wie vor häufiger in Ballbesitz. Bei Leverkusen kann derweils auch Joker Schick noch nicht mehr aus der Überzahl herausholen.

53. Während Mukiele noch behandelt wird, sorgt Schiri Osmers auf den Trainerbänken für Ordnung. Der Schiri verwarnt scheinbar den Torwarttrainer von Bayer 04 sowie FCB-Sportdirektor Freund mit Gelb.

52. Leon Goretzka Bayern Gelbe Karte für Leon Goretzka (Bayern München)

Verdiente Gelbe! Goretzka grätscht in Mukiele und trifft nur den Gegner. Der Leverkusener muss nach dem Foul sogar länger behandelt werden.

51. F. Wirtz knapp am Tor vorbei

51. Chance für Leverkusen! Frimpong nutzt den freien Raum auf der rechten Seite und spielt die Kugel nach einem langen Schlag von Tah ins Zentrum. Wirtz läuft ein und schießt den Ball aus dem Lauf rund einen Meter neben das Bayern-Tor.

50. Gefährliche Ecke! Kimmich tritt einen Eckstoß von der linken Seite und zieht seine Flanke mit Effet aufs Tor. Der Ball driftet unberührt ins rechte Toraus.

48. Wie eben in Halbzeit eins, ist der FCB auch im zweiten Durchgang weiter aktiv und auch zu zehnt gewillt, ins Risiko zu gehen. Die Werkself kann den Spielfluss der Bayern auch nicht in Überzahl stoppen.

46. Die zweite Hälfte läuft. Bayer-Trainer Xabi Alonso verstärkt seine Offensive und stellt Wirtz im zweiten Durchgang Schick zur Seite. In der Kabine bleibt hingegen Andrich.

46. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

46. Robert Andrich Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Robert Andrich

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Beim Pokalkracher steht es nach der 1. Halbzeit noch 0:0 und der FC Bayern ist nur noch zu zehnt! Nach einem dominanten Start der Bayern folgte für die Hausherren in der 17. Minute der frühe Schock: Torhüter Neuer verschätzte sich beim Heraulaufen und wurde nach einem Foul an Frimpong mit Rot vom Platz gestellt. Danach spielten die zehn Münchner allerdings weiter mutig nach vorne und schnupperten mit einigen Chancen und dem Publikum im Rücken sogar mehr am Führungstor als die Werkself. Das Team von Xabi Alonso ist dagegen noch auf der Suche, wie sie mit der Überahl nun weiter umgehen soll.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 M. Kim verfehlt per Kopf

45. +3 Kopfballchance für Kim! Der Südkoreaner steigt bei der letzten Aktion der 1. Halbzeit hoch und köpft das Leder aus sechs Metern nur wenige Zentimeter am rechten Alu vorbei.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Jetzt hat aber Wirtz nochmal eine Szene! Der Youngster der Werkself startet vom rechten Seitenrand und ist nicht zu halten. Kurz vor dem rechten Fünfer-Eck zieht Wirtz ab und schiebt den Ball etwas zu weit nach links und am Kasten vorbei.

45. Die Herangehensweise der Münchner in Unterzahl ist mutig und zahlt sich bisher aus. Wieder gibt es zwei Ecken und viel Zeit vor dem Tor der Leverkusener, die etwas beeindruckt scheinen.

43. L. Goretzka scheitert per Kopf an M. Kovar

43. Goretzka! Bayern nutzt einen Standard für die nächste Gelegenheit: Kimmich flankt einen Freistoß aus dem Rückraum tief in den Fünfer. Goretzka drückt den Ball hoch Richtung Latte, kann den aufmerksamen Kovář aber nicht überwinden.

41. Von Bayer 04 kommt in Überzahl bislang überraschend wenig. Die Gäste vom Bayer-Kreuz sind bei ihren Ballbesitzphasen etwas zu hektisch und in letzten Drittel zudem bei den Pässen zu unpräzise. Momentan sind sogar die Münchner wieder gefährlicher.

39. Viel Platz für Laimer! Bayern darf noch einen Eckstoß ausführen und entscheidet sich für eine kurze Variante. Davies verzichtet zunächst auf einen Abschluss von links hinten und legt lieber quer für Laimer auf. Der Österreicher zielt zu weit nach links.

38. Gute Phase der Bayern! Die dezimierten Hausherren bleiben mutig und haben durch Coman eine Schusschance aus 18 Metern. Der Franzose will rechts unten einnetzen, trifft aber Mukiele am Fuß. Die Ecke kann Bayer erstmal klären.

36. Trotz der Überzahl müssen die Leverkusener aufpassen, nicht zu häufig in gefährliche Konter der Bayern zu laufen. Nach einem Fehlpass von Wirtz macht Olise auf der rechten Seite wieder Wirbel, wird nun aber von Andrich abgedrängt.

34. Heißer Konter der Bayern! Die Münchner schalten auf der rechten Seite blitzschnell um und holen gegen die aufgerückte Werkself eine Ecke heraus. Kimmich schlägt die Ecke scharf in den Fünfer, wo Coman den Ball etwas zu hoch über die Querlatte köpft.

33. J. Frimpong scheitert an D. Peretz

33. Erste Parade von Peretz! Auf der anderen Seite nutzt Frimpong sein Tempo und will den Bayern Ersatzkeeper mit einem Schuss ins kurz Ecke überraschen. Peretz reagiert sofort und pariert mit dem linken Fuß.

32. K. Laimer ans Außennetz

32. ...sieht Laimer Der Österreicher läuft im Rücken der Bayer-04 vors rechte Alu und trifft aus kurzer Distanz das Außennetz. Gute Chance für die zehn Münchner!

31. Bayern hält die Kugel auf der rechten Seite und ergattert mit einigen Einwürfen in paar Meter Raumgewinn. Musiala nimmt den Ball mit und...

29. N. Mukiele aus der Distanz

29. Mukiele geht durch! Der Franzose legt sich den Ball auf der rechten Außenbahn kurz auf, geht mit einem Antritt an Upamecano vorbei und wuchtet den Ball danach flach am rechten Pfosten vorbei.

27. Das Spiel ist jetzt ein anderes. Nun kombiniert die Werkself schnell nach vorne und will über die Flügelspieler Frimpong und Grimaldo Lücken reißen. Frimpong entwischt nach einem Sprint Laimer, reißt im Strafraum jedoch am Trikot des Münchners. Stürmerfoul.

25. Den Rot-Schock scheinen die Bayern erstmal verkraftet zu haben. Bayer ist in Überzahl nun direkt offensiver, trifft aber auf eine sortierte Hintermannschaft der Münchner.

22. Florian Wirtz Leverkusen Gelbe Karte für Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jetzt kochen beim Pokalkracher die Emotionen hoch! Wirtz verhindert die Ausführung eines Bayern-Freistoßes und bringt damit das gesamte Stadion gegen sich auf. Schiri Osmers zückt mitten im gellenden Pfeifkonzert zu Recht Gelb.

19. Nach dem Feldverweis gegen Neuer gibt es noch einen gefährlichen Freistoß für Bayer 04 aus rund 23 Metern. Andrich probiert es direkt und schlägt den Ball klar drüber.

19. FCB-Trainer Kompany braucht nun einen neuen Keeper und holt für Ersatzmann Peretz Feldspieler Sané vom Feld.

19. Daniel Peretz Bayern Einwechslung bei Bayern München: Daniel Peretz

19. Leroy Sané Bayern Auswechslung bei Bayern München: Leroy Sané

17. Rote Karte M. Neuer

17. Manuel Neuer Bayern Rote Karte für Manuel Neuer (Bayern München)

Neuer rammt sich vom Platz! Bayers Schlussmann rennt bei weiten Ball für Frimpong zu früh aus seinem Tor und kracht mit Anlauf und ohne Ballkontakt nur in den Körper des Gegners. Eine unnötige Aktion und Rote Karte, zumal Upamecano ebenfalls an Frimpong dran ist.

15. Danach geht das enge Match auf Augenhöhe mit leicht bayerischen Vorteilen weiter. Bayern ist weiter aktiver und mehr im Angriffsmodus. Am rechten Strafraum-Ende flankt Laimer den Ball in den Lauf von Coman, woraufhin Andrich zur Ecke klärt.

13. Dayot Upamecano Bayern Gelbe Karte für Dayot Upamecano (Bayern München)

Erster Aufreger! Olise begeht gegen Tabsopa in einem engen Zweikampf ein Stürmerfoul, woraufhin der Leverkusener unnötig den Ellbogen ausfährt. Danach entfacht eine kurze Rudelbildung, bei der auch Upamecano negativ auffällt. Am Ende verwarnt Schiri Osmers mit Upamecano und Tabsoba jeweils einen Spieler von beiden Teams.

13. Edmond Tapsoba Leverkusen Gelbe Karte für Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)



11. F. Wirtz knapp vorbei

11. Wirtz aus dem Nichts! Kim patzt bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum und verliert den Ball ggen Frimpong. Danach passt Upamecano ungewollt in den Lauf von Wirtz. Der Leverkuser hält aus 20 Metern sofort drauf und knallt den Ball knapp neben den linken Pfosten gegen die Bande.

10. Bisher spielt nur der FCB. Bayern hält das Duell konsequent in der Hälfte von Bayer 04, wird aber noch nicht zwingend genug. Kontermomente ergeben sich für Leverkusen nach Balloberungen auch noch nicht.

8. Erster Abschluss K. Coman

8. Erster Torschuss! Coman nimmt den Ball im linken Stfraum-Eck schnell auf und schlenzt die Kugel mittig aufs Tor. Kovář hat freie Sicht und fängt den zu unplatzierten Versuch sicher ab.

6. Bayer steht in der Defensive kompakt und lässt sich von den ersten Kombinationen der Gastgeber nicht verunsichern. Trotzdem fordert Wirtz etwas mehr Aktivität und winkt seine Kollegen für mehr Pressing nach vorne.

4. Das Spiel geht gemächtlich los und startet mit Bayern-Ballbesitz. Die Kompany-Elf baut sich vor der Gefahrenzone der Werkself auf und will tiefen Läufen das Tempo erhöhen.

2. Die Hausherren verfrachten den Ball nach dem Anstoß schnell nach vorne und wollen Coman im linken Strafraum-Eck direkt lang schicken. Der Franzose läuft zwar in Position, kommt aber nicht zu einem Abschluss.

1. Und los! Schiedsrichter Harm Osmers pfeift an und bittet die in rot gekleideteten Bayern zum Anstoß. Bayer 04 Leverkusen spielt ganz in weiß.

1. Spielbeginn

Zum Einlauf der Mannschaften präsentieren die Bayern-Fans eine riesige Choreografie: Das Bayern-Logo thront fast über der kompletten Südkurve.

Der Nationaltrainer ist da: Julian Nagelsmann lässt sich das Topspiel ebenfalls nicht entgehen und schaut zusammen mit Rudi Völler von der Tribüne zu.

Bei frischen rund 3 Grad Celsius fiebern die Fans in der ausverkauften Allianz Arena dem Anstoß entgegen. Wer gewinnt den Pokalkracher und zieht ins Viertelfinale ein?

Vorbericht: Florian Wirtz

Deutlich mehr Rotation gibt es bei der Werkself, in der Trainer Xabi Alonso nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga bei Union Berlin gleich viermal wechselt: Mukiele, Palacios, Wirtz und Pokalkeeper Kovář dürfen von Anfang an ran. Etwas überraschend muss Stürmer Schick dafür wieder auf die Bank.

Vorbericht: FC Bayern und der DFB-Pokal

Bei den Hausherren schmerzt heute vor allem der Ausfall von Goalgetter Harry Kane, der sich beim 1:1 gegen den BVB am vergangenen Wochenende verletzte und erstmal nicht zur Verfügung steht. Als Ersatz-Stürmer endscheidet sich Trainer Vincnt Kompany heute für Michael Olise, der neu ins Team kommt und vor Jamal Musiala, Leroy Sané und Kingsley Coman die einzige Sturmspitze bildet. Auf der Bank feiert Aleksandar Pavlović dazu sein Kader-Comeback.

Die Neuauflage des Finals von 2020, damals noch unter Corona-Bedingungen, steigt in dieser Saison bereits im Achtelfinale. Der FC Bayern geht dabei mit Rückenwind in das Duell mit dem Doublesieger und ist nach der Fabelsaison der Werkself mittlerweile wieder zurück der Bundesligaspitze. Bayer 04 steigerte sich zuletzt nach einem schwachen Saisonstart aber auch wieder und ist zudem im direkten Duell mit dem FCB seit vier Pflichtspielen unbesiegt.

Nach vier Jahren ohne Titelgewinn will Rekord-Pokalsieger FC Bayern in dieser Saison unbedingt mal wieder nach Berlin. 2020 holten die Bayern ihren bisher letzten Pokal in der Hauptstadt und feierten mit einem 4:2 im Finale den 20. Titelgewinn. Der Gegner damals: Bayer 04 Leverkusen.