DFB-Pokal gegen Köln Gut neun Minuten Pyro-Pause in Leverkusen Stand: 05.02.2025 21:28 Uhr

Viel Rauch, wenig Fußball - so hat das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln begonnen. Es gab mehr als neun Minuten Unterbrechung.

Gerade mal 90 Sekunden waren in der BayArena absolviert, als Schiedsrichter Frank Willenborg die Partie erstmals abpfiff: Anhänger der Kölner hatten große Mengen an Pyrotechnik gezündet, die das Stadion in einen fetten Nebelschleier tauchte.

Wiederanpfiff erst in der 12. Minute

Die Spieler der beiden Mannschaften wurden allerdings nicht in die Kabinen geschickt, sondern hielten sich auf dem Rasen warm. Der Rauch verzog sich nur langsam, erst in der 12. Minute gab Willenborg die Partie wieder frei.

Weiter geht es in diesem Wettbewerb am 25. Februar, dann empfängt Arminia Bielefeld im dritten Viertelfinalspiel Werder Bremen. Tags drauf ermitteln RB Leipzig und der VfL Wolfsburg den letzten Halbfinalisten.

Am Dienstag hatte der VfB Stuttgart im Schwabenduell den FC Augsburg knapp besiegt. Die Vorschlussrunde wird am 2. März ausgelost und am 1./2. gespielt.