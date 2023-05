DFB-Pokal in Berlin Leipzig gegen Frankfurt - alles Wichtige zum Finale Stand: 11.05.2023 14:15 Uhr

Im Endspiel des DFB-Pokals bekommt es RB Leipzig mit Eintracht Frankfurt zu tun. Hier finden Sie wichtige Informationen rund um das Finale der Saison 2022/23.

Wann findet das Endspiel im DFB-Pokal statt?

Im Endspiel des DFB-Pokals der Saison 2022/23 treffen am Samstag (03.06.2023) RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aufeinander. Anstoß ist um 20 Uhr.

DFB-Pokalfinale - wer spielt gegen wen?

Das Endspiel bestreiten in der Saison 2022/23 RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Frankfurt setzte sich auf dem Weg ins Finale nacheinander gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg (1. Runde), den Oberligisten Stuttgarter Kickers (2. Runde), den Zweitligisten SV Darmstadt 98 (Achtelfinale) und gegen die Bundesligisten 1. FC Union Berlin (Viertelfinale) und VfB Stuttgart (Halbfinale) durch.

Leipzig gewann gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen (1. Runde), den Zweitligisten Hamburger SV (2. Runde) und die Bundesligisten TSG Hoffenheim (Achtelfinale), Borussia Dortmund (Viertelfinale) und SC Freiburg (Halbfinale).

Wo findet das DFB-Pokalfinale statt?

Gespielt wird im Olympiastadion in Berlin, eine Überraschung ist das nicht: Seit 1985 fand dort jedes Endspiel der Männer statt. Zuvor war das Endspiel an unterschiedlichen Orten ausgetragen worden, unter anderem in Frankfurt am Main, Stuttgart oder Düsseldorf.

Wer überträgt das DFB-Pokalendspiel?

Das DFB-Pokal-Finale übertragen zwei Anbieter live im TV und im Livestream. Das ZDF zeigt das Spiel im Free-TV und bietet zudem einen Livestream an. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals und zeigt natürlich auch das Endspiel.

Bei sportschau.de können Sie das Finale im Live-Ticker verfolgen und auch in der Audio-Vollreportage. Der Audiostream beginnt um 19.45 Uhr.

Leipzig oder Frankfurt - wer war öfter DFB-Pokalsieger?

Leipzig steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Endspiel des DFB-Pokals, gewonnen hat der Klub nur einmal: 2021/22 siegte RB nach Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg.

Eintracht Frankfurt hingegen war schon fünfmal DFB-Pokalsieger (1974, 1975, 1981, 1988 und 2018). Vor fünf Jahren gewann der Klub als Außenseiter mit dem Trainer Niko Kovac deutlich 3:1 gegen den FC Bayern.

Wer ist der Schiedsrichter im DFB-Pokalfinale?

Für die Ansetzung der Schiedsrichter ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zuständig. Noch hat der Verband nicht bekannt gegeben, wer das DFB-Pokalfinale der Männer leiten wird.

Wieder kein gemeinsamer Fanschal der Finalisten

Zum Endspiel des DFB-Pokals wird es auch in diesem Jahr keinen gemeinsamen Fanschal der Finalisten geben. Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat dem TV-Sender "Bild" bestätigt, dass man sich darüber mit Gegner RB Leipzig geeinigt habe.

"Dazu haben wir natürlich telefoniert. Wir waren uns schnell einig, dass wir diese Debatte nicht aufmachen und keinen Fanschal machen werden" , sagte Hellmann. Man sei sich zudem einig gewesen, dass man "kommunikativ nicht den Kampf der Systeme" aufmache.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es zum Finale zwischen Leipzig und dem SC Freiburg keinen gemeinsamen Schal gegeben. Darüber hatte sich eine wochenlange Diskussion entwickelt. Freiburg hatte Leipzig untersagt, sein Vereinswappen auf Fan-Utensilien zu nutzen. Vorstand Oliver Leki hatte dies mit der fehlenden Akzeptanz von RB unter den Freiburger Anhängern begründet.