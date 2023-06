33. Frankfurt gelingt es wiederholt, den Ball tief in der Leipziger Hälfte zu erobern. Es fehlt dann aber noch der letzte Ball, diesmal kommt eine Flanke von Max nicht an. Blaswich fängt ab, schießt dann aber unnötig ins Aus.

32. Auch nachträglich gibt es kein Einschreiten des VAR. Kein Elfmeter - und das ist richtig so.

31. Dann spielt Orban einen schlimmen Fehlpass und Buta kontert über rechts. Zuspiel auf Kolo Muani, der nach einem Zweikampf mit Laimer zu Boden geht. Es geht erstmal weiter.

30. Aktuell ist ein wenig die Zeit, um mal etwas Luft zu holen. Das Tempo hat spürbar abgenommen.

29. Sehr interessanter Fakt gerade der Kollegen des ZDF: Frankfurts Rode hat mit Dortmund und München schon den Pokal gewonnen, steht aber heute erstmals bei einem Finale auf dem Platz.

28. Es ist schon erstaunlich, wie sehr das Spiel in der Hälfte der Leipziger stattfindet. RB schafft es gar nicht, sich offensiv festzusetzen.

26. Laimer zeigt gerade mal, warum die Bayern ihn unbedingt haben wollten. In fünf Sekunden gewinnt der RB-Mittelfeldspieler drei Zweikämpfe. Das Problem: Seine Kollegen machen noch nicht so mit, weshalb der Ball am Ende doch wieder bei Frankfurt ist.

24. Götze aber mit einer sehr schwachen Hereingabe. Der Ball gerät viel zu flach und wird vor dem ersten Pfosten locker geklärt.

24. Jetzt gibt es die erste gefährliche Standardsituation. Freistoß für Frankfurt an der Seite des gegnerischen Strafraums.

23. Das Duell zwischen Rose- und Glasner-Teams ist immer interessant, das ist auch heute zu sehen. Die beiden Trainer waren schon in Österreich Gegner, als Glasner mit dem Linzer ASK schon das ein oder mal die übermächtigen Rose-Salzburger ärgern konnte. In der Bundesliga läuft es auch immer ähnlich ausgeglichen wie heute.

21. Sow hat Laimer vielleicht minimal berührt, aber das ist meilenweit entfernt von einem elfmeterwürdigen Foul.

20. Nach einem Einwurf dringt Laimer in den Frankfurter Strafraum ein und kommt zu Fall. Aufregung kommt aber überhaupt nicht auf, keiner reklamiert, auch Laimer selbst nicht. Das Spiel geht weiter.

19. Leipzig mal wieder mit einer längeren Ballstafette, aber Frankfurt greift sehr hoch an und lässt RB keinen Raum für Kombinationen.

18. Eigentlich ist es eine Stärke der Leipziger, dass das Mittelfeld vor allem dank Laimer immer recht dicht ist. Frankfurt kommt aktuell aber immer wieder durch das Zentrum durch. Dadurch ist die Eintracht das bessere Team in den ersten 18 Minuten.

17. Das Netz zappelt - aber der Ball ist gegen das Außennetz geknallt worden. Klostermann mit einem Fehler, Kolo Muani läuft los und an Orban vorbei, schießt dann aber auch knapp vorbei.

16. Wieder einer dieser Konter der Frankfurter, die in ungefähr zehn Sekunden vom eigenen in den gegnerischen Strafraum stürmen. Kamada verstolpert dann jedoch den Ball und es wird nicht gefährlich.

15. Im Abschlusstraining hat sich Werner am Sprunggelenk verletzt, aktuell humpelt er auch. Aber gerade kam der Daumen nach oben. Weiter geht's.

14. Jetzt hatte auch Nkunku seine erste Aktion. Der Leipziger setzte sich über die rechte Seite durch, seine Flanke kommt aber nicht beim Mitspieler an. Auch kurz darauf geht die Flanke von Werner über Nkunku hinweg. Jetzt liegt der Nationalspieler auf dem Boden, er hat sich wehgetan.

12. Leipzig versucht nun, das Spiel ein wenig zu beruhigen. Es war in den vergangenen Minuten zu sehr das Eintracht-Spiel. RB ist fußballerisch ein Stück weit besser und will das jetzt auch ausspielen. Frankfurt hätte es gerne so hektisch wie gerade.

11. Muani zieht erstmals einen seiner unwiderstehlichen Sprints an, er wird aber von Orban gestoppt. Extrem hohes Tempo im Spiel, beide Teams gehen direkt in die Vollen, kein Abwarten.

11. Auf der anderen Seite geht ein starker Franzose. Christopher Nkunku wechselt nach Chelsea. Und auch Laimer wird gehen, ihn zieht es nach München.

10. Bei der Eintracht sind natürlich auch wieder viele Augen auf Kolo Muani gerichtet. Es gab heute morgen schon Berichte, dass ein Wechsel zum FC Bayern immer näher rücke - bisher ist das noch nicht bestätigt worden, aber klar ist, dass es ein heißer Sommer rund um den starken Franzosen wird.

9. Nach den ersten starken RB-Minuten ist Frankfurt jetzt richtig gut dabei.

8. Genau so hatten wir uns dieses Spiel doch versprochen. Toller Beginn, schon zwei Großchancen.

8. Max bringt den Ball rein und es wird richtig gefährlich. Drei Frankfurter sind recht frei vor Blaswich, behindern sich aber. N'Dicka spitzelt den Ball Richtung Tor, Tuta blockt aber mit dem langen Bein ab.

7. Jetzt gibt es Freistoß aus dem Halbfeld für Frankfurt.

7. Nachdem wir über Abschiede gesprochen haben, gibt es aber auch Spieler, die in dieser Woche gesagt haben, dass sie bleiben. Götze hat bei Frankfurt seinen Vertrag verlängert, Olmo bei Leipzig - mal sehen, ob einer von ihnen heute entscheidend sein wird.

5. Auf der anderen Seite wird es auch beinahe gefährlich. Kolo Muani und Kamada, der sich nach der Partie auch aus Frankfurt verabschieden wird, mit dem Doppelpass, im letzten Moment wird es aber zu ungenau.

4. Und da ist die erste Großchance! Tolle Vorarbeit von Szoboszlai, Abschluss von Werner - der verunglückt jedoch total und kullert in die Arme von Trapp.

3. Eintracht-Trainer Glasner macht heute übrigens sein letztes Spiel für die Frankfurter. Die Nachricht wurde vor einigern Wochen verkündet.

3. Nach einem Freistoß kommt der Ball erstmals in Frankfurts Strafraum. Es kommt aber kein Leipziger Spieler an den Ball, es gibt Abstoß.

1. Das Bild der ersten Sekunden ist nicht zufällig. Leipzig lässt den Ball zirkulieren und wird das auch wahrscheinlich über den Großteil des Spiels machen. Frankfurt hat die große Stärke im Tempoangriff nach Ballgewinnen.

1. Spielbeginn

RB Leipzig hat als erstes den Ball.

Und nun kann es losgehen, in wenigen Sekunden gibt es den Anstoß.

Es gibt eine Schweigeminute unter dem Motto "Gemeinsam gegen Gewalt". Trauriger Anlass ist der Tod eines 15-Jährigen, der unter der Woche verstarb.

So, die Nationalhymne ist gespielt, die Spieler haben sich die Hände gereicht - jetzt ist die Seitenwahl dran.

Mit RB Leipzig ist übrigens der Titelverteidiger dabei, im vergangenen Jahr gab es nach dem Finalsieg gegen Freiburg den Pokal. RB kommt damit auch allmählich dem ewigen Pokalrekord von Fortuna Düsseldorf, das in den 70ern und 80ern 18 Spiele am Stück gewann, näher. Dafür muss Leipzig aber auch in einem Jahr in Berlin siegreich sein.

Heute gibt es unter den Spielern auch zwei Geburtstagskinder. Mario Götze wird 31, Lukas Klostermann 27 - aber nur einer der beiden wird heute Abend neben dem Ehrentag den Pokalsieg feiern dürfen.

Angeführt werden die 22 Spieler übrigens von FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert. Ein richtig guter Mann, der auch bei der WM im Winter in Katar dabei war.

Und jetzt gehen wir schon textlich auf dem Platz - denn in diesem Moment machen es auch die Mannschaften physisch. Beide Teams haben nun den Berliner Rasen vor 74.000 Zuschauern betreten.

Was aber eine Rolle spielen könnte, ist die Form der vergangenen Wochen. Leipzig ist top drauf, hat sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen, unter anderem gab es das eindrucksvolle 3:1 in München. Frankfurt hat in der gleichen Zeitspanne drei Siege gefeiert, zweimal unentschieden gespielt und in Hoffenheim verloren. Also auch die Eintracht ist ganz gut in Form - das verspricht ein enges Spiel auf hohem Niveau.

Wie haben es die beiden Teams ins Finale geschafft? Leipzig marschierte sehr souverän durch, gewann alle Spiele deutlich. Unter anderem gab es ein 4:0 gegen den HSV, ein 2:0 gegen Dortmund und ein 5:1 im Halbfinale in Freiburg. Frankfurt machte es auch gut, hatte aber gerade gegen Darmstadt (4:2) und in Stuttgart (3:2) auch Probleme. Das alles spielt heute aber keine Rolle.

Bei Frankfurt ist heute die enorme Erfahrung von Routinier Hasebe gefragt, der in der Mitte der Dreierkette verteidigt. Insgesamt gibt es auch bei der Eintracht keine großen Überraschungen.

Trapp - Tuta, Hasebe, N'Dicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Kolo Muani, Götze

Schauen wir direkt mal auf die Aufstellungen. Bei Leipzig hatte es Gerüchte gegeben, dass Szoboszlai auf die Bank müsse, weil er in einem Interview in Ungarn sehr offensiv mit einem Wechsel geflirtet hat - Trainer Rose setzt aber weiter auf einen seiner Besten in dieser Saison. Und auch ansonsten alles erwartbar.

Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Szoboszlai, Laimer, Haidara, Olmo - Werner, Nkunku