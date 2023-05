DFB-Pokal der Frauen Wolfsburg gegen Freiburg - alles Wichtige zum Pokalfinale Stand: 11.05.2023 14:11 Uhr

Titelverteidiger Wolfsburg will das Triple, Freiburg die Überraschung - und der DFB den Zuschauerrekord. Alles Wichtige zum Pokalfinale der Frauen.

Wann findet das Endspiel im DFB-Pokal statt?

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird am Donnerstag, 18. Mai, um 16.45 Uhr ausgetragen. Die ARD-Übertragung beginnt um 16.30 Uhr.

Wer spielt im Pokalfinale gegen wen?

Titelverteidiger VfL Wolfsburg und der SC Freiburg stehen sich im Endspiel gegenüber. Die Wolfsburgerinnen können mit dem zehnten Sieg Rekordgewinner 1. FFC Frankfurt übertrumpfen. Im Vorjahr besiegte das Team von Trainer Tommy Stroot im Endspiel den 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0. Freiburg steht nach 2019 zum zweiten Mal im Endspiel, hat im Halbfinale RB Leipzig mit 1:0 bezwungen.

Die Wolfsburgerinnen haben noch die Chance aufs Triple. An der Bundesligaspitze liefern sie sich einen Zweikampf mit dem FC Bayern und im Champions-League-Finale kommt es am 3. Juni zum Duell mit dem FC Barcelona. Freiburg steht in der Frauen-Bundesliga nur im Mittelfeld und ist klarer Außenseiter.

Wo findet das DFB-Pokalfinale der Frauen statt?

Seit 2010 findet das Pokalfinale in Köln statt - in diesem Jahr mit Zuschauerrekord. "Wir haben heute die 35.000-Zuschauer-Zahl geknackt", sagte DFB-Koordinatorin Doris Fitschen am Mittwoch (10.05.2023).

Die bisher größte Kulisse gab es mit 26.282 Besuchern 2010 bei der ersten Auflage in Köln beim Duell FCR Duisburg gegen FF USV Jena (1:0). Der DFB plant rund um das Pokalfinale eine "Women's Week" mit zahlreichen Aktionen, um den Frauenfußball zu fördern.

Wer ist der Schiedsrichter im DFB-Pokalfinale?

Fabienne Michel aus Mainz wird das Spiel als Schiedsrichterin leiten. Erstmals gibt es beim Pokalfinale der Frauen auch Video-Unterstützung und Torlinientechnik. Als Video-Assistentin fungieren Vanessa Arlt aus Grefen und Katrin Rafalski aus Baunatal. Rafalski ist zweimalige Schiedsrichterin des Jahres in Deutschland und seit 2019 bereits als VAR bei Spielen der Männer im Einsatz.

Wer überträgt das DFB-Pokalendspiel?

Das DFB-Pokal-Finale der Frauen läuft live im Ersten und im Livestream auf sportschau.de, die Sendung beginnt um 16.30 Uhr. Reporterin ist Stephanie Baczyk, als Expertin steht Nia Künzer bereit. Den Live-Ticker zum Spiel gibt es hier.

Die Sportschau bietet außerdem einen Livestream mit Audiodeskription und eine Audio-Vollreportage an, sie beginnt zehn Minuten vor Anpfiff.