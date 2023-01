DFB-Pokal zerstückelt Warum es im Achtelfinale nun vier Spieltage gibt Stand: 29.01.2023 23:22 Uhr

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird an vier verschiedenen Tagen ausgetragen, es finden keine Spiele parallel statt. Hintergrund ist eine neue Vermarktung des DFB-Pokals durch den DFB, der die TV-Rechte ab der aktuellen Saison bis einschließlich 2025/26 vergeben hat.

Dabei bekommt der DFB-Pokal in dieser Saison im Achtelfinale vier Spieltage. Am 31. Januar sowie am 1., 8. und 9. Februar finden jeweils zwei Spiele um 18 Uhr und 20:45 Uhr statt, von allen anderen gibt es Zusammenfassungen im TV und online. Drei Spiele werden live in ARD und ZDF übertragen:

1. FSV Mainz 05 - Bayern München (1. Februar, ARD)

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 (7. Februar, ARD)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (8. Februar, ZDF)

Mehr Termine sollen mehr Einnahmen ermöglichen

Das Prinzip ist im Fußball aus der Champions League bekannt. Dort wird das Achtelfinale seit 2009 zerstückelt. Die acht Hinspiele erhalten dabei vier verschiedene Spieltage, die acht Rückspiele ebenfalls. So finden nie mehr als zwei Spiele gleichzeitig statt.

Für die Verbände - ob die UEFA bei der Champions League oder der DFB beim DFB-Pokal - ergibt sich dadurch eine neue Möglichkeit der Vermarktung mit mehr einzelnen Livespielen, die mehr Einnahmen versprechen.

Welche Folgen der neue DFB-Pokal noch hat

Schon in der 1. Hauptrunde gab es eine entscheidende Änderung. Die beiden Klubs, die am DFL Supercup teilnehmen, treten nicht an dem allgemeinen Termin der 1. Hauptrunde an, der gewöhnlich am Wochenende vor dem 1. Spieltag der Bundesliga liegt. Bayern München und RB Leipzig spielten ihre Pokalspiele an einem gesonderten Termin Ende August und trugen den Supercup am Samstagabend des Pokalwochenendes aus.

Auch hier gilt: Zwei weitere Termine für den DFB-Pokal bringen weitere Vermarktungsmöglichkeiten. Der Supercup behält sein Motto des "ersten Titels der Saison".

Ab kommender Saison gilt das Prinzip im Viertelfinale, nicht mehr im Achtelfinale

In der Saison 2023/24 wird das Prinzip im Viertelfinale angewendet, nicht mehr im Achtelfinale. Dann sollen die vier Spiele im Viertelfinale auf vier verschiedene Abende verteilt werden.

Das wäre eigentlich schon in dieser Saison passiert, wenn die im europäischen Winter ausgetragene WM in Katar nicht so einen ungewöhnlichen Termin gehabt hätte - deswegen kommt es nun im Achtelfinale zu der Zerstückelung.

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Aktive Fanszenen sind von solchen Entwicklungen selten begeistert. Die Geschäftsführungen ihrer Klubs dagegen dürften zumindest mit dem finanziellen Ergebnis leben können. Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt.

Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000

Die weiteren Termine

Nach dem Achtelfinale geht es im Viertelfinale also in dieser Saison noch wie gewohnt weiter, alle vier Spiele werden dann nur an zwei Tage gespielt.