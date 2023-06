1. Hauptrunde DFB-Pokal VfL Osnabrück gegen 1. FC Köln live im Ersten Stand: 28.06.2023 11:03 Uhr

Der DFB hat die zeitgenauen Ansetzungen für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal bekannt gegeben. Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln zeigt Das Erste live.

Das Spiel an der Bremer Brücke in Osnabrück findet am Montag, 14. August 2023 um 20.45 Uhr statt. Im selben Stadion findet auch eines der ersten Spiele der Runde statt, wenn TuS Bersenbrück auf Borussia Mönchengladbach trifft. Das ZDF zeigt das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 live.

Am Samstagabend des Pokalwochenendes findet der DFL Supercup zwischen Bayern München und RasenBallsport Leipzig statt. Diese beiden Klubs tragen ihre Pokalspiele deshalb erst Ende September aus. Das Spiel zwischen Preußen Münster und den Bayern zeigt das ZDF live, Das Erste überträgt dann die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Leipzig.

Alle Spiele und die Ansetzungen im Überblick:

Freitag, 11. August 2023 (18 Uhr):

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

SV Sandhausen - Hannover 96

Freitag, 11. August 2023 (20.45 Uhr):

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Samstag, 12. August 2023 (13 Uhr):

TSG Balingen - VfB Stuttgart

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

Samstag, 12. August 2023 (15.30 Uhr):

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen

FC Gütersloh - Holstein Kiel

FC Teutonia Ottensen - Bayer 04 Leverkusen

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

Samstag, 12. August 2023 (18 Uhr):

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

Sonntag, 13. August 2023 (15:30 Uhr):

SV Oberachern - SC Freiburg

FC Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Sonntag, 13. August 2023 (18 Uhr):

FSV Frankfurt - F.C. Hansa Rostock

FC Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin

FC Energie Cottbus - SC Paderborn 07

Montag, 14. August 2023 (18 Uhr):

FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98

VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

Montag, 14. August 2023 (20.45 Uhr):

VfL Osnabrück - 1.FC Köln

Dienstag, 26. September 2023 (20.45 Uhr):

SC Preußen Münster - FC Bayern München

Mittwoch, 27. September 2023 (20.45 Uhr):

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig