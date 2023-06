DFB-Pokal Nachfolger für RB gesucht - Auslosung der 1. Runde Stand: 18.06.2023 16:40 Uhr

Die 1. Runde des DFB-Pokals für die Saison 2023/24 wird am Sonntagnachmittag ausgelost.

Kaum ist das DFB-Pokal-Endspiel abgepfiffen, steht auch schon wieder die Auslosung für die nächste Auflage in der kommenden Saison an: 64 Teams kämpfen auch dann wieder um den begehrten Pokal. Kann RB Leipzig den Titel zum dritten Mal in Folge gewinnen?

Die erste Runde ist für den 11. bis 14. August 2023 und 26./27. September 2023 geplant. Das Finale im Olympiastadion in Berlin wird am 25. Mai 2024 ausgetragen.

Folgende Teams sind aus der Saison 2022/23 qualifiziert:

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

3. Liga: SV Elversberg, VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken, Hallescher FC, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen

Regionalliga: SpVgg Unterhaching, Preußen Münster, FC 08 Homburg, Atlas Delmenhorst, Energie Cottbus, VfB Lübeck, FC-Astoria Walldorf, Teutonia Ottensen, RW Koblenz, Lok Leipzig, FSV Frankfurt, FV Illertissen, TSG Balingen, Carl Zeiss Jena

Oberliga (22/23): TuS Bersenbrück, FC Oberneuland, Makkabi Berlin, SV Oberachern, Rostocker FC, FC Gütersloh, Schott Mainz