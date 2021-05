Lagerkampf beim DFB - Krisensitzung mit brisanten Punkten

Diese Fragen stehen in Potsdam auf der Tagesordnung, und vor allem Rainer Koch dürfte um Antworten gebeten werden, wie Berichte der "Süddeutschen Zeitung" und "Bild" vermuten lassen.

Grindel erhebt Vorwürfe gegen Koch

Unter Erklärungsdruck gerät der Vizepräsident auch durch Vorwürfe, die Grindel in einem Interview mit dem ZDF erhebt. Demnach habe Koch eher als bislang von ihm behauptet von der Enthüllung im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über fragwürdige Zahlungen im Zusammenhang mit der WM -Vergabe gewusst. Koch habe aber weder das Präsidium noch den damaligen Präsidenten Wolfgang Niersbach frühzeitig über die Recherche in Kenntnis gesetzt. Dies, so der damalige Schatzmeister Grindel, "wäre gut gewesen, um sportpolitisch, möglicherweise auch steuerrechtlich" auf die vom "Spiegel" erhobenen Vorwürfe zu reagieren.

Koch, so Grindel, habe ihm von seiner Kenntnis berichtet, ein paar Tage später in einer Krisensitzung mit Niersbach allerdings so getan, als höre er zum ersten Mal von der Recherche. Die Vorgänge um die Vergabe der WM 2006 sind bis heute teilweise offen.

Auf Anfrage der Sportschau ließ Koch über den Bayerischen Fußball-Verband, dessen Präsident er ist, mitteilen, "dass die Aussagen von Reinhard Grindel nicht der Wahrheit entsprechen" . Koch sei indes nicht verwundert, "dass Herr Grindel diese Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt trifft und ganz gezielt Öffentlichkeit herstellt" .

Die Gräben sind tief, auch alte Rechnungen scheinen wieder auf den Tisch gelegt zu werden.

"Wir haben Aufklärungsbedarf"

, sagte einer der Landespräsidenten zur Sportschau, er gehe "ergebnisoffen" in die Krisensitzung am Templiner See in Potsdam.

Bislang ist aus dem Kongresshotel noch nichts nach außen gedrungen. Ob es am Freitagabend (30.04.2021) zu einer Aussprache zwischen Keller und Koch wegen des Nazi-Vergleichs gekommen sei, wollte der DFB auf Anfrage der Sportschau nicht beantworten. Wenn es etwas zu vermelden gebe, werde es der Verband tun. Die Zimmer sind bis Sonntag gebucht.

