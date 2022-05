UEFA ändert Reform der Champions League

Nach Informationen der Sportschau sollen zwei Plätze an die beiden Länder gehen, deren Klubs in der Vorsaison in den europäischen Wettbewerben am besten abgeschnitten haben. Damit gilt nicht wie zunächst geplant, dass große Klubs sich in schwachen Jahren auf der Grundlage des Fünf-Jahres-Koeffizienten in die Champions League retten können. Eine starke Saison deutscher Teams könnte also in der Folgesaison für einen fünften Platz in der Königsklasse sorgen.

Ab 2024 sollen 36 statt 32 Teams in der Champions League spielen. Die beiden weiteren Plätze sollen an den Tabellendritten des fünftbesten Landes der Fünf-Jahreswertung gehen (derzeit Frankreich) und an den besten bislang nicht direkt qualifizierten Meister (derzeit Schottland).

Weniger Spiele, aber weiter zehn Spieltage in der Vorrunde

Ein Ligasystem soll zudem ab 2024 die Gruppen ersetzen. Eine weitere Forderung von Fan-Organisationen und nationalen Ligen war es, die geplante Zahl der zusätzlich 100 Spiele und insgesamt zehn statt sechs Vorrunden-Spieltage zu reduzieren. Ein möglicher Kompromiss könnte sein, dass es pro Team acht statt zehn Spiele geben wird. DIe Zahl der Spieltage soll aber bestehen bleiben.

Der Kalender ist voll, jeder Termin wird auch für nationale Wettbewerbe gebraucht - beispielsweise für den englischen Ligapokal oder für Pokalwettbewerbe mit Hin- und Rückspielen wie in Spanien. Die Champions League hätte mit den ursprünglichen Plänen den nationalen Ligen außerdem Fernsehgeld abgraben können, wenn TV-Sender mehr Geld in die Champions League stecken. Ähnliches gilt für Sponsoren.