Die offizielle Auslosung der UEFA hat um 17 Uhr begonnen. Die Lose ziehen zwei Ex-Profis, an die sie beim FC Bayern nicht unbedingt gute Erinnerungen haben werden: Didier Drogba und Florent Malouda. Beide gewannen mit dem FC Chelsea im Jahr 2012 die Champions League - in München und gegen den FC Bayern.

Auch in diesem Jahr werden in der Champions League natürlich wieder 32 Mannschaften spielen, je vier von ihnen werden gleich in die acht Gruppen gelost. Dabei sind auch vier deutsche Vertreter: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Vier Töpfe, 32 Teams, acht Gruppen

Die 32 Teams sind in vier Töpfe unterteilt, diese werden gleich nacheinander auf die acht Gruppen verteilt. Heißt: Zuerst wird in jede Gruppe je eine Mannschaft aus dem ersten Topf gelost, anschließend eine aus dem zweiten und so weiter. Zwei Mannschaften aus einem Topf können also nicht gegeneinander spielen.

Besonderheiten gibt es auch: Zwei Teams aus demselben Land können in der Vorrunde nicht in eine Gruppe gelost werden. Und wegen des Kriegs in der Ostukraine sind Begegnungen zwischen russischen und ukrainischen Mannschaften zumindest in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Gesucht: Europas Trainer und Spieler des Jahres

Von den deutschen Klubs ist Bayern München in Topf 1 zu finden, der BVB in Topf 2, RB Leipzig in Topf 3 und für die Borussia aus Mönchengladbach bleibt noch Topf 4.Wenn Sie noch mehr über die Besonderheiten der Auslosung erfahren möchten, lege ich Ihnen einen Text des Kollegen Chaled Nahar ans Herz.

Übrigens wird während der Auslosung auch noch gewählt, und zwar unter anderem Europas Trainer des Jahres (Kandidaten: Hansi Flick, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann) und Europas Spieler des Jahres (Kandidaten: Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Kevin De Bruyne).

Wir werden die Auslosung begleiten und dabei Team für Team in die jeweilige Gruppe eintragen. Viel Spaß!