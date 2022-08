Champions-League-Qualifikation Sieg in Eindhoven - Rangers in der Champions League Stand: 24.08.2022 23:44 Uhr

Die Glasgow Rangers haben das Playoff-Duell gegen PSV Eindhoven für sich entschieden und ziehen in die Gruppenphase der Champions League ein. Auch der FC Kopenhagen und Dinamo Zagreb sind dabei.

Nach dem 2:2 im Hinspiel triumphierten die Schotten am Mittwoch (24.08.2022) mit 1:0 (0:0) in Eindhoven. Das entscheidende Tor für die Rangers erzielte der frühere Bundesliga-Profi Antonio Colak (Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg) in der 60. Minute.

Die Glasgow Rangers sind damit erstmals seit zwölf Jahren wieder im Topf für die Auslosung der Gruppenphase der Champions League. Im Mai hatten sie noch das Finale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Gute Chancen für de Jong und Gakbo

Die Gastgeber aus Eindhoven hatten sich viel ausgerechnet nach dem guten Ergebnis im Hinspiel und wollten im eigenen Stadion ihrerseits die erste Qualifikation seit vier Jahren perfekt machen.

Eindhoven war zunächst auch die aktivere Mannschaft, ohne voll ins Risiko zu gehen. Direkt vor der Pause hätte Eindhoven in Führung gehen können, doch ließen die Stürmer Luuk de Jong und Cody Gakbo zwei sehr gute Möglichkeiten aus.

Dicker Patzer von Ramalho

Nach dem Wechsel hatten die Rangers die erste dicke Chance, allerdings knallte Tom Lawrence den Ball nur an die Unterkante der Latte. In der 60. Minute halfen die PSVer dann gehörig mit, als der frühere Mainzer und Leverkusener André Ramalho einen Flachpass von Torwart Benitez vertendelte. Malik Tillmann ging dazwischen, passte zu Antonio Colak, der keine Mühe hatte, zum 1:0 zu vollenden.

Es sollte reichen. Von den Niederländern kam nach dem Rückstand zu wenig. Die Offensive blieb blass, sodass die Rangers keine große Mühe hatten, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

FC Kopenhagen zum fünften Mal dabei

Auch der FC Kopenhagen darf sich über den warmen Geldregen aus der Gruppenphase der Champions League freuen. Den Dänen reichte ein 0:0 im Rückspiel bei Trabzonspor. Das Hinspiel hatte Kopenhagen mit 2:1 für sich entschieden.

Die Türken waren über die gesamte Spielzeit überlegen, schafften es aber nicht, das dänische Abwehr-Bollwerk zu knacken. Der FC Kopenhagen qualifiziert sich zum fünften Mal für die Gruppenphase der Champions League, wird dort aber einen schweren Stand haben.

Josip Drmic schießt Zagreb ins Glück

Der kroatische Meister Dinamo Zagreb hat ebenfalls die Gruppenphase erreicht. Nach dem 0:1 im Hinspiel beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt siegte Zagreb im Rückspiel mit 4:1 nach Verlängerung.

Held des Abends für die Kroaten war der frühere Bundesliga-Profi Josip Drmic (u.a. 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach). Sein Tor zum 3:1 in der "Overtime" (117. Minute) stellte die Weichen auf Sieg. Drmic war erst in der 82. Minute eingewechselt worden. Den Treffer zum 4:1 durch Peter Bockaj (120.) bereitete Drmic ebenfalls vor.

Schon in der 4. Minute traf Misav Orsic zum 1:0 für Dinamo und egalisierte somit den Rückstand aus dem Hinspiel. Bruno Petkovic erhöhte noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 (35.). In der zweiten Halbzeit gelang dem kurz zuvor eingewechselten Albert Grönbaek der Treffer zum 1:2 (70.) für Bodö/Glimt. Das bedeutete Verlängerung, in der die Kroaten dann alles klarmachten.

Die Auslosung findet an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in Istanbul statt. Die erste Runde der Champions League geht am 6./7. September über die Bühne.