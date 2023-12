Champions League, letzter Spieltag BVB könnte PSG rausschießen - Spannung in Porto Stand: 11.12.2023 10:52 Uhr

Für Borussia Dortmund geht es um den Gruppensieg, für Gegner PSG ums Überwintern in der Champions League. Auch in Porto ist es noch sehr spannend. Union Berlin spielt um die Europa League.

Der - zumindest vorerst - letzte Gruppenspieltag in der Geschichte der Champions League steht. Ab der kommenden Saison werden dann 36 Mannschaften im Ligensystem um viel Geld und einen Pokal spielen.

Einige Konstellationen geben den Reformern recht, dass in der Gruppenphase oft schon früh die Spannung raus ist. Aber es gibt auch einige Spiele, die es in sich haben.

Gruppe A:

Der FC Bayern steht längst als Gruppensieger fest, aber trotzdem wird genau hingeschaut werden, was der deutsche Meister bei Manchester United macht, nicht nur wegen möglicher Nachwirkungen der 1:5-Niederlage in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. United hat nur eine Chance, in der Champions League zu bleiben, wenn es gegen die Bayern gewinnt. Dann sind die Engländer aber noch darauf angewiesen, dass sich der FC Kopenhagen und Galatasaray wie im Hinspiel unentschieden trennen. Gibt es einen Sieger in diesem Duell, wird er ins Achtelfinale einziehen. Bei einem Remis in Kopenhagen und dem Fall, dass Manchester nicht gegen die Bayern gewinnt, werden die Dänen aufgrund der besseren Tordifferenz weiterkommen.

Gruppe B:

RC Lens hat als Gruppendritter zwar nur drei Punkte Rückstand auf den Zweiten, die PSV Eindhoven, kann diesen aber im Spiel gegen den FC Sevilla nicht mehr wettmachen, da der direkte Vergleich verloren ging. Die Spanier haben noch die Chance, auf den dritten Rang vorzurücken und damit in der von ihnen so geliebten Europa League weiterzuspielen. Der FC Arsenal steht als Gruppensieger fest.

Gruppe C:

Das Aus für die Champions League steht fest, aber es gibt für den 1. FC Union Berlin noch die kleine Chance, den dritten Platz und damit die Playoffs gegen einen Gruppenzweiten der Europa League zu erreichen. Dazu benötigt das Team aus Köpenick aber nicht nur einen Sieg gegen Gruppensieger Real Madrid, sondern auch Schützenhilfe aus Neapel. Die SSC muss dann gegen Sporting Braga gewinnen, um Union auf den dritten Platz zu helfen. Locker angehen lassen dürfen es die Italiener nicht, denn eine Niederlage mit mindestens zwei Toren Unterschied würde bedeuten, dass die Portugiesen vorbeizögen und als Gruppenzweiter in der Champions League weiterkämen.

Gruppe D:

Im Duell zwischen den punktgleichen Mannschaften von Inter Mailand und Real Sociedad geht es um den Gruppensieg. Weiter sind beide schon. Benfica mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt muss mit mindestens zwei Toren Unterschied beim FC Salzburg gewinnen, wie er im internationalen Wettbewerb heißt, um noch auf den dritten Platz zu kommen.

Gruppe E:

Atlético Madrid reicht ein Punkt, um die Tabellenführung gegen Lazio zu verteidigen, das ebenfalls schon für das Achtelfinale qualifiziert ist. Feyenoord steht als Gruppendritter fest, Celtic ist mit bislang nur einem Punkt raus.

Gruppe F:

Borussia Dortmund ist bereits weiter, benötigt aber noch einen Punkt gegen Paris Saint-Germain, um den Gruppensieg zu sichern. Dem französischen Meister würde ein Unentschieden für den zweiten Platz reichen, sollte das Duell zwischen Newcastle United und AC Mailand ebenfalls unentschieden ausgehen oder Milan gewinnen. Gewänne der kriselnde Klub aus der Premier League, wäre PSG schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Selbst bei einer Niederlage bliebe Paris in der Champions League, sollte es im Parallelspiel ein Remis geben.

Gruppe G:

In der Gruppe G ist bereits alles klar. RB Leipzig wird hinter Manchester City Zweiter werden. Die Young Boys Bern, die am letzten Spieltag in Sachsen antreten, werden auf jeden Fall Dritter, weil sie bei möglicher Punktgleichheit im direkten Vergleich mit Roter Stern aus Belgrad besser dastehen.

Gruppe H:

Der FC Porto und Schachtar Donezk spielen im direkten Duell die zweite Mannschaft aus, die außer dem FC Barcelona weiterkommt. Geht das Spiel in Portugal unentschieden aus, zieht Porto ins Achtelfinale ein. Thereotisch könnte Donezk sogar noch Gruppensieger werden, aber dazu müssten die Ukrainer einige Tore auf den FC Barcelona gutmachen, der zudem noch beim punktlosen Schlusslicht Royal Antwerpen antritt.