Fakten zur Champions League Union Berlin und ein letztes Mal Gruppenphase Stand: 15.09.2023 10:58 Uhr

Ein Newcomer aus Deutschland ist in der Champions League dabei, zum vorläufig letzten Mal gehen 32 Teams an den Start - die Fakten zum Start der Königsklasse.

Wann geht es los, wann spielen die deutschen Klubs?

Die ersten Gruppenspiele steigen am 19. September, aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus auf die Duelle zwischen den Young Boys Bern und RB Leipzig (18.45 Uhr) sowie Paris St. Germain und Borussia Dortmund (21 Uhr, alle Spiele im Live-Ticker bei sportschau.de). Einen Tag später um 18.45 Uhr feiert Union Berlin das Debüt in der Königsklasse bei Real Madrid, ab 21 Uhr empfangen die Bayern ihren alten Rivalen Manchester United.

Wie ist der Modus?

Von 2024 an gibt es eine tiefgreifende Reform. Dann spielen 36 statt 32 Teams in einer Liga statt in Gruppen. Die aktuelle Champions League besteht zu Beginn nochmal aus 32 Mannschaften, die auf acht Gruppen verteilt sind. Bis Weihnachten steigen dann jeweils drei Hin- und Rückspiele.

Wer am Ende dieser Gruppenphase auf den Plätzen eins und zwei steht, kommt in das Achtelfinale, dabei können Erstplatzierte der Gruppenphase in dieser Runde noch nicht auf Zweitplatzierte treffen. Die Drittplatzierten steigen in die Europa League ab, für die Viertplatzierten ist international Schicht im Schacht.

Wann können sich deutsche Teams duellieren?

Teams aus derselben Liga dürfen nicht in der gleichen Gruppe sein oder auch im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Daher gibt es bei jeder Auslosung spezielle Lostöpfe. Erst in der Runde der letzten acht kann es beispielsweise zum Derby zwischen Leipzig und Berlin kommen.

Welche Nation stellt fünf Teilnehmer?

Dieses Privileg ist in der Saison 2023/24 Spanien vorbehalten. Manchester City ist zwar der Titelverteidiger in der Königsklasse, aber durch den erneuten Sieg in der Europa League rückt der FC Sevilla in den Kreis der Königsklassen-Klubs. Sevilla komplettiert also die spanische Garde, bestehend aus Real Sociedad San Sebastian, Atlético Madrid, Real Madrid und FC Barcelona.

FC Sevilla feiert mit Ivan Rakitic den Gewinn der Europa league im Juni.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Team Nation FC Bayern München Deutschland Manchester United England FC Kopenhagen Dänemark Galatasaray Türkei

Gruppe B Team Nation FC Sevilla Spanien FC Arsenal England PSV Eindhoven Niederlande RC Lens Frankreich

Gruppe C Team Nation SSC Neapel Italien Real Madrid Spanien SC Braga Portugal Union Berlin Deutschland

Gruppe D Team Nation Benfica Lissabon Portugal Inter Mailand Italien FC Salzburg Österreich Real Sociedad San Sebastian Spanien

Gruppe E Team Nation Feyenoord Rotterdam Niederlande Atletico Madrid Spanien Lazio Rom Italien Celtic Glasgow Schottland

Gruppe F Team Nation Paris St. Germain Frankreich Borussia Dortmund Deutschland AC Mailand Italien Newcastle United England

Gruppe G Team Nation Manchester City England RB Leipzig Deutschland Roter Stern Belgrad Serbien Young Boys Bern Schweiz

Gruppe H Team Nation FC Barcelona Spanien FC Porto Portugal Schachtar Donezk Ukraine Royal Antwerpen Belgien

Wann finden die Spiele statt?

Termine in der Champions League Spieltag Datum 1. 19./20. September 2. 3./4. Oktober 3. 24./25. Oktober 4. 7./8. November 5. 28./29. November 6. 12./13. Dezember Achtelfinale Hinspiel 13.-21. Februar / Rückspiel 5.-13. März Viertelfinale Hinspiel 9./10. April / Rückspiel 16./17. April Halbfinale Hinspiel 30. April/1. Mai / Rückspiel 7./8. Mai Finale in London 1. Juni

Wo werden die Spiele übertragen?

Auf sportschau.de gibt es zu allen Spielen in der Champions League einen Liveticker, Spiele mit deutscher Beteiligung können Sie im Audiostream live verfolgen.

"DAZN" zeigt fast alle Partien live im Stream, auf "Amazon Prime" gibt es an jedem Spieltag das Topspiel am Dienstag zu sehen. Das Endspiel überträgt das ZDF live im Free-TV.

Wo spielt Schachtar Donezk?

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist es dem Klub nicht möglich, in der Heimat zu spielen. Donezk hat aber schon einen Ausweichort gefunden und wird seine Heimspiele im Hamburger Volksparkstadion austragen.

Wie viel Geld gibt es für die Teilnehmer?

Wer in der Champions League dabei ist, darf sich bereits über 15,64 Millionen Euro freuen. Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es weitere 2,8 Millionen Euro, für ein Remis 0,93 Millionen Euro. Die Prämie für den Einzug ins Achtelfinale beläuft sich auf 9,6 Millionen Euro, für das Viertelfinale gibt es 10,6 Millionen Euro und für das Halbfinale 12,5 Millionen Euro. Der Gewinner des Endspiels stemmt nicht nur den Henkelpott in die Luft, sondern bekommt auch noch 20 Millionen Euro auf das Konto überwiesen. Der "Trostpreis" für den Finalverlierer ist eine Zahlung von 15,5 Millionen Euro.