Champions League in Bologna BVB und Sahin in paradiesischer Gefahr Stand: 20.01.2025 12:33 Uhr

Die Champions League war für Borussia Dortmund in den vergangenen 1,5 Jahren die Flucht aus dem tristen Alltag. So soll es wieder sein, beim FC Bologna könnte es aber auch ganz anders werden.

Borussia Dortmund hat so ein wenig heraufbeschworen, was in der ersten Pflichtspielwoche des Jahres 2025 passiert ist. Als die DFL vor einigen Wochen die Termine der ersten Spiele bekanntgegeben hatte, gab es vom BVB gleich lautstarke Beschwerden. Dortmund beschloss sonntags das Jahr 2024 mit einem 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg, musste dann aber das neue Jahr freitags gegen Bayer Leverkusen eröffnen und nach der Englischen Woche wieder freitags bei Eintracht Frankfurt ran.

Dortmunds Leistungen zu schwach für terminliche Ausreden

"Es ist für uns schwer zu akzeptieren, dass wir von allen Vereinen aus der Bundesliga die kürzeste Winterpause haben" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl damals unter anderem der "Bild". Es könnte also auch den ein oder anderen geben, der dieses Empörungs-Thema als Alibi für den Null-Punkte-Start ins neue Jahr nimmt. Denn es gab nicht nur gegen Leverkusen (2:3) und in Frankfurt (0:2) Niederlagen, sondern auch bei Holstein Kiel (2:4) - doch dafür waren die Auftritte zu schlecht.

Nach dem Spiel in Kiel sprachen Kehl ( "maßlos enttäuscht" ), Geschäftsführer Lars Ricken ( "peinlich, beschämend und am Ende unwürdig, wie wir die schwarz-gelben Farben hier repräsentieren" ) und Trainer Nuri Sahin ( "absolut beschämend" ) Klartext und auch die Spieler machten mit ihren Aussagen deutlich, dass der für sie unglücklich aufgestellte Zeitplan nicht als Ausrede herhalten kann. Allerdings gibt es ebenso wenig gerade Anhaltspunkte, wie das Team aus seiner Krise kommt.

Erfolge in der Champions League halfen gegen Liga-Frust

In solchen Momenten kam die Champions League in der jüngeren Vergangenheit immer sehr gelegen für den BVB. In der vergangenen Saison lief es unter Ex-Coach Edin Terzic auch in der Bundesliga nicht gut, am Ende reichte es zu Rang fünf - aber der Einzug ins Endspiel der Königsklasse hat im Gesamtergebnis über einiges hinweglächeln lassen, vor allem aber während der Saison immer wieder für zwischenzeitliche Entspannung gesorgt.

So ist es auch in dieser Saison. Dortmund ist in der Bundesliga nur Zehnter, in der Champions League aber auf einem sehr guten Weg. Es gab vier Siege und lediglich zwei Niederlagen bei Real Madrid (2:5) und gegen den FC Barcelona (2:3), mindestens die Playoffs sind so gut wie sicher. Aber was passiert, wenn auch die Königsklassen-Oase am Dienstag (21.01.2025, 21 Uhr) beim FC Bologna den schwarz-gelben Glanz verliert?

BVB-Rückhalt für Sahin scheint zu bröckeln

Sahin steht enorm unter Druck, konnte sich aber immer trotz allem Gegenwind auf seine Bosse verlassen. "Nuri hatte bisher unsere Rückendeckung. Und die wird er auch weiter haben" , sagte Ricken nach der erneuten Pleite in Frankfurt. Zwischen den Zeilen ist aber durchaus lesbar, dass sich daran etwas ändern könnte, wenn die Anforderungen an den BVB-Trainer nicht schnell in die Tat umgesetzt werden.

"Es gilt sehr kurzfristig Bologna und nichts anderes" , sagte Ricken und machte klar, es gäbe eine "klare Erwartungshaltung, dass wir Siege und Erfolgserlebnisse brauchen" . In Bologna könnte es für Sahin also durchaus ein Endspiel geben. Da ist es wenig überraschend, dass längst Nachfolger-Kandidaten wie Erik ten Hag oder Roger Schmidt kursieren.

Kommt bald der "letzte Tag" für Sahin?

Sahin selbst betont, er wisse, "wie das Geschäft läuft" , entsprechend sollte ihn die Gerüchteküche nicht groß beeinflussen. Er hatte vorher auch schon klargemacht, dass er so sehr damit beschäftigt sei, wie er die BVB-Wende herbeiführen kann, dass er sich gar nicht um seine Zukunft sorgen könne. "Bis zum letzten Tag, an dem ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich versuchen, den Bock umzustoßen" , sagte Sahin.

Auch der 36-Jährige weiß, dass dieser "letzte Tag" schnell kommen könnte, wenn das Verlieren weitergeht. Vielleicht sogar unmittelbar nach dem Spiel in Bologna, obwohl die Champions League für den ganzen Verein zuletzt Balsam für die Seele gewesen ist. Wird sie das diesmal nicht sein, sind Konsequenzen nicht unwahrscheinlich. Für den BVB und Sahin ist es eine paradiesische Gefahr.