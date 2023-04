Champions League Inter bezwingt Benfica und nimmt Kurs auf das Halbfinale Stand: 11.04.2023 22:59 Uhr

Inter Mailand darf nach einem Sieg in Lissabon vom Halbfinale träumen. Für Benfica-Trainer Roger Schmidt steht die Champions-League-Reise dagegen vor dem Aus.

Trainer Roger Schmidt droht mit Benfica Lissabon in der Champions League das Aus. Der portugiesische Fußball-Rekordmeister verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 0:2 (0:0) und steht vor dem Rückspiel in Italien am 19. April vor einer riesigen Aufgabe. Lissabon hatte zuletzt vor 33 Jahren das Halbfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs erreicht.

Nicolo Barella (51.) und Romelu Lukaku (82., Handelfmeter nach Videobeweis) trafen für die Gäste, bei denen Robin Gosens in der 63. Minute eingewechselt wurde. Inter hatte zuletzt beim Triumph 2010 in der Vorschlussrunde der Königsklasse gestanden.

Hart umkämpfte Partie in Lissabon

Es entwickelte sich von Beginn an eine hart umkämpfte Begegnung, beide Teams schenkten sich nichts. Rafa hatte die erste Chance der Gastgeber, scheiterte aber an Torhüter Andre Onana (15.). Große Möglichkeiten blieben vor der Pause aber Mangelware.

Die Gäste erwischten dann den besseren Start im zweiten Durchgang und gingen durch Barella in Führung. Die Begegnung wurde nun offener, Rafa vergab die große Chance zum Ausgleich für die Gastgeber (57.), bei denen Rio-Weltmeister Julian Draxler nach seiner Knöcheloperation in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommt. Lukaku behielt beim Elfmeter die Nerven.