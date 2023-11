Erfolg in Osnabrück Magdeburg kann doch noch auswärts gewinnen Stand: 25.11.2023 14:59 Uhr

Erster Auswärtssieg nach drei Monaten: Der 1. FC Magdeburg hat am Samstag (25.11.2023) in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Osnabrück gewonnen - und damit die Sorgen der Niedersachsen vergrößert.

Die Führung beim 2:0 (0:0)-Erfolg der Magdeburger erzielte Barış Atik (52. Minute). Eine Vorlage von Herbert Bockhorn nahm Atik mit dem Oberschenkel an und schloss dann mit dem linken Fuß flach in die lange Ecke ab.

Für die Entscheidung sorgte Joker Luca Schuler mit dem zweiten Treffer des Nachmittags (71.). Auch hier war Atik beteiligt, von ihm kam die Vorlage. Seine Flanke aus dem Halbfeld landete bei Schuler am ersten Pfosten. Er nahm den Ball mit dem rechten Fuß an und traf dann mit einem Schuss in die lange Ecke.

Der Trainer Christian Tietz wird das gerne gesehen haben. Er hatte Schuler nur drei Minuten zuvor eingewechselt.

Osnabrücks Krise dauert an

Für den 1. FC Magdeburg bedeutete das gleichzeitig das Ende einer Negativserie. Die vergangenen vier Spiele in der 2. Bundesliga hatte der Klub verloren. Und auswärts hatte Magdeburg in sieben Spielen überhaupt erst einmal gewonnen, das war Ende August in Kiel.

Nach 14 Spielen hat Magdeburg 16 Punkte, das sind mehr als doppelt so viele wie der Gegner Osnabrück (7). Der Aufsteiger hatte sich kürzlich von Trainer Tobias Schweinsteiger getrennt. Gegen Magdeburg betreute Martin Heck, eigentlich Co-Trainer, die Mannschaft, doch die sportliche Wende gelang auch mit ihm nicht. Es war das siebte Spiel in Serie ohne Sieg, Osnabrück bleibt Tabellenletzter.

Dabei hatte der VfL die erste richtig gute Möglichkeit des Spiels gehabt, als Erik Engelhardt in der 12. Minute frei vor Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann auftauchte, aber nicht selbst abschloss, sondern querlegte. Nur landete sein Pass nicht bei Mitspieler Christian Conteh, er landete bei Magdeburgs Daniel Heber, der mit einer Grätsche klärte.

Osnabrück auf Schalke, Magdeburg gegen Kaiserslautern

Der VfL Osnabrück reist am 15. Spieltag nach Gelsenkirchen (Freitag, 01.12.2023 um 18.30 Uhr). Magdeburg empfängt einen Tag später den 1. FC Kaiserslautern im Abendspiel (20.30 Uhr).