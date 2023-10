BTSV bleibt Tabellenletzter Elversberg überwindet Braunschweig aus der Distanz Stand: 20.10.2023 20:28 Uhr

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga zum Auftakt des 10. Spieltags gegen Eintracht Braunschweig mit 3:0 (2:0) gewonen. Am Freitagabend (20.10.2023) erzielten Paul Stock (20.), Paul Wanner (43.) und Joseph Boyamba (96.) die Tore beim ungefährdeten Sieg gegen "die Löwen". Elversberg bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, für Braunschweig wird die Luft am Tabellenende langsam dünner.

Aufsteiger Elversberg, seit nunmehr sechs Spielen in Folge ohne Niederlage, war die präsentere Mannschaft in einer spielerisch schwachen Anfangsphase. Eine unnötige Unterbrechung nach zwölf Spielminuten sorgte für zusätzliches Kopfschütteln auf den Rängen. Anhänger aus Braunschweig hatten Rauchkörper gezündet und aufs Feld geworfen. Schiedsrichter Robert Hartmann pfiff die Partie aber nach wenigen Minuten wieder an.

Elversberg aus der Distanz zum Erfolg

Die Hausherren dominierten fortan weiter das Geschehen, Gegner Braunschweig war die Unsicherheit von sechs sieglosen Spielen in Folge anzumerken. Nach einem Eckball von der linken Seite resultierte dann die Führung für die SVE: Paul Stock kam am Sechzehnereck an den Ball und überwand aus der Distanz Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann zum 1:0 (20.).

Elversberg verpasste es in der Folge zunächst die Führung auszubauen. So kam der Tabellenletzte aus Braunschweig in der 32. Minute zum ersten Abschluss, blieb aber in Halbzeit eins komplett harmlos. Kurz vor dem Pausenpfiff dann noch ein Hingucker: Paul Wanner, 17-jähriger Leihspieler vom FC Bayern Müchen, zog aus der Distanz ab und erzielte sehenswert den Treffer zum 2:0-Halbzeitstand (43.).

Braunschweig zeigt über 90 Minuten zu wenig

Die Braunschweiger kamen etwas beherzter aus der Kabine, sorgten aber weiterhin für zu wenig Torgefahr. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel fand auch nach fünf Wechseln kein Konzept gegen die kompakten Hausherren und wirkte vor allem in der Offensive gänzlich uninspiriert.

Den Schlusspunkt setzte dann auch wieder Elversberg. Einwechselspieler Joseph Boyamba traf in der Nachspielzeit nach einem Konter (96.) zum 3:0-Endstand.

Braunschweig gegen Fortuna, Elversberg in Magdeburg

Am 11. Spielatg geht es für Eintracht Braunschweig vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 27.10.2023 um 18.30 Uhr). Zudem ist Elversberg in Magdeburg zu Gast (Sonntag, 29.10.2023 um 13.30 Uhr).