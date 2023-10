Berlin bricht im zweiten Durchgang ein Nürnberg dreht das Spiel gegen Hertha Stand: 22.10.2023 15:29 Uhr

Hertha BSC hat in der Zweiten Fußball-Bundesliga den Anschluss nach oben verpasst. Gastgeber 1. FC Nürnberg drehte die Partie am Sonntag (22.10.2023) in der zweiten Hälfte noch zum 3:1 (0:1)-Erfolg.

Im 50. Duell der beiden Traditionsklubs setzten die Berliner das erste Ausrufezeichen. Smail Prevljak traf in der 15. Minute mit dem ersten Schuss aufs Tor der Nürnberger - Deyovaisio Zeefuik war zuvor auf der rechten Seite durchgebrochen und hatte den Ball gut in die Mitte abgelegt. Der Klärungsversuch von Jan Gyamerah landete bei Prevljak, der aus kurzer Distanz vollendete.

Die große Chance zum Ausgleich ergab sich in der 37. Minute, als Can Uzun in den Berliner Strafraum eindrang und Toni Leistner sich nur noch mit einem Foul zu behelfen wusste. Beim fälligen Elfmeter wollte es Uzun aber zu lässig machen und scheiterte an Tjark Ernst im Hertha-Tor.

Ausgleich durch Castrop

Die Nürnberger blieben aber am Drücker, Berlin machte den Fehler, sich fast nur noch auf die Defensive zu beschränken. Bestraft wurde das in der 57. Minute: Nach einer schlecht geklärten Ecke schloss Jens Castrop von der Strafraumgrenze ab und überraschte Ernst, der auch noch von Florian Flick irritiert wurde - das zu diesem Zeitpunkz hochverdiente 1:1.

Für die Hertha kam es noch schlimmer. In der 67. Minute handelte sich Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf die Gelb-Rote Karte ein, fünf Minuten später grätschte Leistner nach einer nicht allzu gefährlichen Hereingabe von Benjamin Goller den Ball über die eigene Torlinie - das Spiel war gedreht.

Mathenia bringt Marquez in Not

In Bedrängnis brachten sich die Clubberer aber gleich wieder selbst. Ein völlig missglückter Pass von Nürnbergs Keeper Christian Mathenia in Richtung von Iván Márquez landete bei Herthas Marten Winkler, den Márquez dann rüde umsenste. Schiedsrichter Florian Exner wertete das als Notbremse und zeigte dem Club-Verteidiger Rot (74.).

Kapital konnten die Gäste daraus aber nicht mehr schlagen. Ein abgefälschter Schuss von Nathaniel Brown in der 82. Minute klatschte an den rechten Pfosten, Daichi Hayashi schaltete schneller als die Hertha-Defensive und drückte den Ball zum 3:1 über die Linie.

Hertha empfängt Paderborn, Nürnberg in Kiel

Die Alte Dame hat am kommenden Spieltag den SC Paderborn zu Gast (Samstag, 28.10.2023 um 13.00 Uhr). Nürnberg ist am Folgetag in Kiel gefordert (13.30 Uhr)