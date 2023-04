Nach vier Spielen ohne Sieg SCP beendet gegen Fürth den Negativlauf Stand: 02.04.2023 15:24 Uhr

Der SC Paderborn hat einen Negativlauf in der 2. Bundesliga nach vier Spielen ohne Sieg beendet und am 27. Spieltag die SpVgg Greuther Fürth mit 3:2 (1:0) besiegt. Ron Schallenberg (13.), Florent Muslija (61.) und Sirlord Conteh sorgten mit ihren Treffern für den Heimerfolg des SCP. Dickson Abiama (81.) und Branimir Hrgota (87.) trafen für Fürth.

In der Tabelle klettern die Paderborner auf Rang fünf und meldet noch einmal leichte Hoffnungen im Aufstiegskampf an. Der Rückstand auf den HSV auf Rang drei beträgt allerdings sieben Punkte. Fürth bleibt dagegen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga (nur ein Sieg) und hat als Tabellen-13. vier Punkte Vorsprung auf Jahn Regensburg auf dem Relegationsplatz.

Schallenberg beendet Paderborner Torflaute

Das Spiel begann lebhaft mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Ein Standard sorgte dann in der 13. Minute für die Paderborner Führung. Bashir Humphreys verlängerte eine Ecke an den zweiten Pfosten auf den Kopf von Schallenberg. Der Kapitän des SCP köpfte die Kugel aus rund fünf Metern ins Tor und beendete damit auch die Torflaute der Paderborner nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer.

Das Spiel flachte danach ab. Paderborn überließ Fürth den Ball, die Franken konnten daraus aber keine Abschlüsse generieren. In der 31. Minute wurde es dann aber knifflig für Schiedsrichter Michael Bacher. Branimir Hrogota eroberte im Mittelfeld den Ball gegen Kai Klefisch und setzte Armindo Sieb in Szene. Der Stürmer traf mit einem satten Flachschuss zum vermeintlichen Ausgleich. Bacher sah sich den Zweikampf zwischen Hrgota und Klefisch aber noch einmal am Monitor an und entschied letztlich auf Freistoß für den SCP.

Torwartfehler bringt zweiten Paderborner Treffer

Fürth blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. Das Tor machte aber Paderborn, allerdings begünstigt durch einen Torwartfehler. Muslija brachte einen Freistoß von der rechten Strafraumkante eigentlich zu zentral auf das Tor. Fürths Torwart Leon Schaffran, der den erkrankten Andreas Linde vertrat, rutsche der Ball aber durch die Hände (61.).

Eine Fürther Reaktion weitestgehend aus. Stattdessen übernahm Paderborn die Spielkontrolle und kam in der 76. Minute zur vermeintlichen Entscheidung. Raphael Obermair schickte den schnellen Conteh auf die Reise, der Schaffran zum 3:0 überlupfte.

Fürth kommt noch einmal heran

In der Schlussphase meldeten sich die Gäste dann aber doch noch zurück. SCP-Torwart Jannik Huth ließ einen Schuss von Hrogota nach vorne abprallen, Abiama staubte zum 3:1 ab (81.). Und nur sechs Minuten später stand es plötzlich nur noch 3:2. Hrgota stocherte den Ball aus fünf Metern ins Tor.

In der Nachspielzeit hatte Damian Michalski dann tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Huth.

Der SC Paderborn muss am 27. Spieltag auswärts in Darmstadt bestehen (Sonntag, 09.04.2023 um 13.30 Uhr). Fürth tritt zur gleichen Zeit in Sandhausen an.