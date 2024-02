Trotz zweimaliger Führung Düsseldorf lässt in Karlsruhe Punkte liegen Stand: 17.02.2024 22:25 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat am 22. Spieltag beim Karlsruher SC eine gute Chance verpasst, den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga herzustellen. Die Fortuna gab am Samstagabend (17.02.2024) zweimal eine Führung aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Christos Tzolis, Matchwinner im Pokal-Viertelfinale in Sankt Pauli, sorgte in der 37. Minute für die 1:0-Pausenführung der Düsseldorfer.

Nach dem Ausgleich durch Jerome Gondorfs Kopfballtreffer (48.) war es erneut Tzolis, der die Fortuna mit dem darauffolgenden Angriff (51.) wieder in Führung brachte.

Teurer Patzer von Fortuna-Keeper Kastenmeier

Doch ein Patzer von Keeper Florian Kastenmeier, der einen Schuss von David Herold durchrutschen ließ (63.), kostete den Düsseldorfern am Ende zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

" Wenn man Scheiße baut, dann muss man auch dazu stehen. Da brauchen wir nicht drumherum reden, das ist ein ganz klarer Torwartfehler ", sagte Fortunas Keeper nach dem Abpfiff bei "Sky". " Das tut mir leid für die Mannschaft und die Fans. "

Düsseldorf weiter fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz

Der Pokal-Halbfinalist blieb damit auch im fünften Ligaspiel des Jahres sieglos - und konnte auch die Vorlage des HSV, der in Rostock Unentschieden spielte, nicht nutzen. Mit 33 Punkten hat die Fortuna als Tabellensiebter nun weiter fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bis zum direkten Aufstiegsplatz sind es nun nun schon neun Zähler Rückstand. Karlsruhe (29 Punkte) kletterte mit dem Unentschieden auf Platz neun.

In einer unterhaltsamen Begegnung vor 26.563 Fans bemühten sich beide Teams zunächst um Spielkontrolle. Als gerade die Gastgeber mehr Druck entwickelten, schlug die Fortuna zu - Tzolis traf aus kurzer Distanz per Kopf. Becherwürfe auf Profis der Rheinländer sorgten vor der Pause kurz für Aufregung.

Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her. Erst köpfte Gondorf ein, Tzolis antwortete mit seinem elften Saisontreffer. Dann half Kastenmeier entscheidend mit beim erneuten Ausgleich: Bei einem vermeintlich harmlosen Distanzschuss von Herold griff Fortunas Torhüter daneben - am Ende hatte die Fortuna sogar noch Glück, als Marvin Wanitzek in der Nachspielzeit die mögliche Siegchance für den KSC liegen ließ.

KSC reist zum Betzenberg

Am 23. Spieltag reist der KSC zum 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13 Uhr), Düsseldorf empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) Hansa Rostock.