90. +7 Spielende

90. +6 Schleusner geht links im Strafraum zur Grundlinie. Er hat Platz und Zeit für eine flache Hereingabe, es ist aber kein Mitspieler mitgelaufen, sodass der Ball ins Seitenaus geht.

90. +4 Mustapha bekommt links im Strafraum den Ball. Er schießt aus ganz spitzem Winkel aufs Tor. Das ist kein Problem für Drewes.

90. +3 Leon Jensen Karlsruhe Gelbe Karte für Leon Jensen (Karlsruher SC)

Jensen bekommt für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.

90. +3 Auch Düsseldorf wird nochmal gefährlich. Tanaka bekommt rechts im Strafraum den Ball. Er zieht ab, aber im letzten Moment kommt Jung dazwischen und holt sogar einen Abstoß raus.

90. +2 Nochmal ein großer Aufreger im Düsseldorfer Strafraum! Wanitzek bekommt nach einer Flanke von der linken Seite zehn Meter vor dem Tor den Ball. Er zieht aus der Drehung mit links ab. Sein Schuss wird von seinem Mitspieler Schleusner geblockt. Der Eingewechselte stand zusätzlich im Abseits.

90. +1 Marco Thiede Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Marco Thiede

90. +1 Igor Matanović Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Igor Matanović

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

88. Sebastian Jung Karlsruhe Gelbe Karte für Sebastian Jung (Karlsruher SC)

Jung geht im Mittelfeld etwas ungestüm in einen Zweikampf. Er bekommt die Gelbe Karte.

87. Shinta Appelkamp Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

87. Ísak Jóhannesson Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ísak Jóhannesson

87. Christoph Daferner Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christoph Daferner

87. Christos Tzolis Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christos Tzolis

86. Fabian Schleusener Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Fabian Schleusener

86. Jérôme Gondorf Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Jérôme Gondorf

85. Düsseldorf hat die KSC-Druckphase jetzt erstmal unterbrochen. Es ist wieder ein offenes Spiel.

82. Jona Niemiec Düsseldorf Gelbe Karte für Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf)

Niemiec bekommt Gelb, weil er Herold im Mittelfeld auf den Fuß tritt.

80. Marlon Mustapha Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marlon Mustapha

80. Vincent Vermeij Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

80. Tim Oberdorf Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Tim Oberdorf

80. Nicolas Gavory Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Nicolas Gavory

80. Bei der folgenden Ecke kommt Vermeij ziemlich frei zum Abschluss. Er wirkt überrascht und schießt den Ball drüber.

79. Düsseldorf wird mal wieder gefährlich! Bei einer Flanke von der linken Seite klärt Drewes den Ball nicht ausreichend, weil ihn ein Mitspieler behindert. Dadurch kommt Engelhardt von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der Schuss wird abgefälscht und geht knapp rechts daneben.

76. Jona Niemiec Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

76. Felix Klaus Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

75. Der KSC wird jetzt immer stärker. Die Hausherren wollen die drei Punkte im Wildparkstadion behalten.

72. Nach der Ecke kommt es zu einem Aufreger im Düsseldorfer Strafraum! Die KSC-Fans fordern Handelfmeter. Klaus hat den Ball aber gegen den Bauch bekommen.

71. Toll gespielt von Karlsruhe! Matanović legt im Strafraum mit der Hacke für Jensen auf, der aus elf Metern mit rechts abzieht. Der Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

70. Zimmermann schlägt von der rechten Seite ein Flanke in die Mitte, die Tzolis nicht mit dem Kopf erreicht.

66. Vincent Vermeij Düsseldorf Gelbe Karte für Vincent Vermeij (Fortuna Düsseldorf)

Vermeij springt ohne Chance auf den Ball in Drewes rein. Dafür gibt es die Gelbe Karte. Der KSC-Torwart muss behandelt werden, weil er eine dicke Schwellung am rechten Auge davongetragen hat.

63. David Herold Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 2:2 durch David Herold

Der KSC erzielt den erneuten Ausgleich! Erst setzt sich Matanović überragend gegen drei Düsseldorfer durch. Dann spielt er auf Jensen, der von der Strafraumgrenze nach links auf Herold weiterspielt. Der Außenverteidiger zieht aus 15 Metern mit der rechten Innenseite ab. Sein Schuss ist viel zu unplatziert und sollte eigentlich kein Problem für Kastenmeier darstellen, der die Kugel fangen möchte. Der Keeper greift aber am Ball vorbei. Der Schuss geht durch seine Beine und ins Tor. Das war bitter.

62. Budu Zivzivadze Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Budu Zivzivadze

62. Daniel Brosinski Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Daniel Brosinski

62. Leon Jensen Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Leon Jensen

62. Nicolai Rapp Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Nicolai Rapp

61. Brosinkski kann weiterspielen.

60. Brosinski muss behandelt werden, weil er voll mit Vermeij zusammengeprallt ist und dabei die Schulter seines Gegenspielers gegen den Kopf bekommen hat.

58. Nach einem Karlsruher Fehler hat Düsseldorf Platz. Die Gäste spielen es aber nicht sauber aus, sodass aus der aussichtsreichen Situation keine Torchance wird.

56. Dicke Chance für Karlsruhe! Nebel legt rechts im Strafraum klasse mit der Hacke für Matanović auf. Der Stürmer zieht vom rechten Fünfereck wuchtig aufs kurze Eck ab. Sein Schuss fliegt gegen den rechten Pfosten.

53. Jung flankt aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Kastenmeier fängt die Hereingabe ab.

52. Es ist ein wildes Spiel! Direkt hat Karlsruhe wieder einen Abschluss, der Ball geht aber drüber.

51. Christos Tzolis Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:2 durch Christos Tzolis

Die Fortuna geht direkt wieder in Führung! Tzolis erobert die Kugel und spielt aus dem Zentrum nach rechts auf Klaus, der viel Platz hat und flach auf Tzolis zurücklegt. Der Grieche nimmt den Ball an und zieht dann aus zwölf Metern mit rechts ab. Sein Schuss geht flach links ins Tor.

48. Jérôme Gondorf Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Jérôme Gondorf

Der KSC erzielt den Ausgleich! Düsseldorf erobert im eigenen Strafraum den Ball und geht in den Konter. 40 Meter vor dem Gäste-Tor erobert Jung die Kugel mit einer starken Grätsche wieder zurück. Dann geht Karlsruhe wiederum in den Konter. Matanović bekommt rechts im Strafraum den Ball. Er macht einen Haken und flankt auf den zweiten Pfosten. Seine Hereingabe wird abgefälscht, aber dadurch landet sie bei Gondorf, der aus kurzer Distanz einköpft, weil Quarshie nicht richtig ins Kopfballduell geht.

47. Düsseldorf spielt sich schön über die rechte Seite durch, dann flankt Tanaka aber in die Arme von Drewes.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit

Düsseldorf geht mit einer 1:0-Führung in Karlsruhe in die Pause. In den ersten Minuten waren die Gäste klar überlegen. Sie erspielten sich aber keine richtigen Chancen. Dann wurde das Spiel mit zunehmender Spielzeit immer schwächer. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, gefährlich vor das Tor zu kommen. Diese Phase wurde durch bessere werdende Hausherren beendet. Der KSC erspielte sich ein paar Ecken, hatte aber auch keine richtigen Torchancen. Dann ging plötzlich die Fortuna in Führung. Das war nicht wirklich verdient. Nach dem 1:0 übernahmen die Gäste aber wieder die Spielkontrolle. Deshalb geht die Führung zur Halbzeit in Ordnung.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Die KSC-Fans sind sauer, weil von den Düsseldorfern - vor allem Tzolis - nach dem Tor etwas provakant vor der Kurve der Heimfans gefeiert wurde. Deshalb werfen die Fans jetzt bei jeder Ecke mit Bechern und Feuerzeugen. Das führt zu einer kurzen Spielunterbrechung.

42. Schöner Versuch von Düsseldorf! Nach einer Flanke von der rechten Seite landet der Ball an der Strafraumgrenze bei Zimmermann, der mit links aufs Tor schlenzt. Sein Schuss geht knapp über die Latte.

40. Die Führung für die Fortuna ist nicht verdient. In den vergangene 15 Minuten war eigentlich Karlsruhe die bessere Mannschaft.

37. Christos Tzolis Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Christos Tzolis

Plötzlich geht die Fortuna in Führung! Hoffmann dribbelt gut an und spielt dann nach rechts auf Zimmermann, der direkt in den Strafraum flankt. Bormuth verlängert den Ball unglücklich, sodass Gavory volley aus zwölf Metern abziehen kann. Der Franzose trifft die Kugel nicht richtig, aber sein Schuss landet auf dem Kopf von Tzolis, der das Spielgerät aus kurzer Distanz ins Tor köpft.

36. Wilde Szene! Kastenmeier kommt weit aus seinem Kasten, um einen langen Pass zu klären. Der Ball landet an der Mittellinie bei Wanitzek, der direkt volley abzieht. Sein Schuss kommt zu flach, sodass ein Düsseldorfer klärt.

35. Nebel hat im Zentrum etwas Platz. Er dreht auf, geht auf den Strafraum zu und steckt auf Matanović durch. Der Pass geht ins Toraus.

32. Der KSC kommt immer besser ins Spiel. Die Hausherren haben sich schon mehrere Ecken erarbeitet, die Standards brachten aber bisher nichts ein.

29. Bisher ist es alles andere als ein Offensivspektakel. Immer wieder landen die entscheidenden Pässe beim Gegner.

26. Düsseldorf läuft im Konter mit drei Angreifern auf drei Verteidiger zu. Vermeij spielt den Pass aber zu spät und zu ungenau, sodass ein KSC-Spieler die Kugel abfängt.

23. Wanitzek steckt auf links gut auf Herold durch. Der Außenverteidiger geht in den Strafraum und legt quer. Ein Düsseldorfer Verteidiger kann klären.

21. Die anfängliche Druckphase der Fortuna ist verflogen. Es ist jetzt ein Spiel auf Augenhöhe, das kaum Strafraumaktionen zu bieten hat.

18. Das Spiel ist mittlerweile ziemlich zerfahren. Beide Mannschaften machen viele einfache Fehler.

15. Zimmermann kommt im Mittelfeld zu spät gegen Wanitzek. Er tritt seinem Gegenspieler auf den Fuß, kommt aber nochmal ohne Gelbe Karte davon.

12. Der KSC hat einen ersten Abschluss. Nebel bekommt rechts an der Strafraumgrenze den Ball. Der 21-Jährige zieht in die Mitte, macht einen Haken und schießt dann mit rechts aufs Tor. Sein Schuss fliegt drüber.

10. Jetzt hat Karlsruhe eine erste längere Ballbesitzphase. Bisher kommen die Hausherren aber nicht ins letzte Drittel.

7. Düsseldorf hat nach wie vor mehr den Ball, aber die Gäste spielen im letzten Drittel noch zu überhastet und erspielen sich deshalb keine Chancen.

5. Die Fortuna ist in den ersten Minuten klar überlegen. Karlsruhe kommt noch nicht so richtig in die Zweikämpfe.

2. Düsseldorf spielt sich das erste Mal in den Strafraum. Tanaka verstolpert den Ball aber letztlich links ins Toraus.

1. Spielbeginn

Daniel Thioune tauscht bei Düsseldorf im Vergleich zum 1:1 gegen Elversberg auf zwei Positionen. Engelhardt und Klaus ersetzen de Wijs und Niemiec.

Zum Personal: Christian Eichner nimmt beim KSC vier Wechsel im Vergleich zur Niederlage gegen Braunschweig vor. Bormuth, Herold, Rapp und Brosinski starten anstelle von Kobald, Heise, Zivzivadze und Burnić.

Düsseldorf ist nicht gut ins neue Jahr gestartet. In den vier Ligaspielen in 2024 gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dadurch hat sich der Abstand zum dritten Platz auf fünf Punkte vergrößert. Wenn die Fortuna noch Aufstiegsambitionen hat, muss sie heute Abend gegen den KSC gewinnen. Es gibt einen Lichtblick: In der Vergangenheit ist Düsseldorf gerne nach Karlsruhe gereist. Die letzte Niederlage im Wildparkstadion kassierten die Düsseldorfer vor über 25 Jahren, am 25. September 1998. Danach blieben die Rheinländer in 10 Spielen im Wildpark ungeschlagen.

Vor dem vergangenen Wochenende war der KSC seit sieben Spielen ungeschlagen. Doch dann verlor die Mannschaft von Christian Eichner mit 0:2 gegen formstarke Braunschweiger. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt trotz dieser Niederlage noch sieben Punkte. Die Blau-Weißen haben nach 21 Spielen 28 Punkten auf dem Konto und liegen auf Rang 11. Das Torverhältnis ist mit 38:38 ausgeglichen. Durch einen Sieg heute gegen Düsseldorf würde der KSC auf einen Punkt an die Fortuna heranrücken.