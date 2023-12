Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden Kiel siegt weiter und klettert auf Aufstiegsrang Stand: 02.12.2023 16:20 Uhr

Holstein Kiel bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Die Kieler feierten mit dem 3:2 gegen Wehen Wiesbaden den dritten Sieg in Folge und meldeten sich endgültig im Aufstiegsrennen an.

Die Kieler kletterten mit dem Sieg am Hamburger SV vorbei auf den zweiten Rang. Wehen Wiesbaden verlor nach der zweiten Pleite in Folge den Anschluss an die Aufstiegsränge.

Steven Skrzybski brachte den KSV Holstein (19. Minute) in Führung, Jann-Fiete Arp erhöhte (37.) noch vor der Pause. Finn Porath sorgte mit dem 3:0 (58.) für die Vorentscheidung. Wiesbadens Aufholjagd, mit den zwei Treffern durch Ivan Prtajin (81., 90.+3) kam zu spät.

Die Kieler zeigten über weite Strecken der Partie die reifere Spielanlage, konnten immer wieder mit schönen Ballstafetten überzeugen. Die Wiesbadener taten sich hingegen sehr schwer, wirkten anfällig in der Defensive.

Kiel im Spitzenspiel bei der Fortuna

Holstein Kiel erwartet nun am 16. Spieltag bei Fortuna Düssseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) ein echtes Spitzenspiel. Wehen Wiesbaden spielt bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig.